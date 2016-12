El Día de los Mil Nombres

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo América raza colón colonización culturas resistencia indígena hispanoparlantes masacre historia calaveras rutas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Para América

El Pirata | 12 de Octubre de 2015

Bienvenidos al día con más nombres conmemorativos. Dependiendo donde usted se pare puede decir que hoy es el Día de la Raza, Día de la Hispanidad, Día de los Pueblos Americanos, Día de los Pueblos Originarios, Día de la Colonización, Día del Descubrimiento de América, Día del Respeto por la Diversidad Cultural, Día de Colón o Día de la Resistencia Indígena.

Y todo esto refiriéndose a un solo hecho, porque también podemos sumar el día de la Virgen del Pilar o el día del niño en Brasil.

Pero regresando al hecho especifico conmemorado, también podemos notar como se multiplican las percepciones según el corte ideológico aplicado. Mientras algunos festejan otros conmemoran, otros reformularon el nombre para poder festejar y otros que festejaban pasaron a conmemorar. Sí hubiera que marcar específicamente qué es lo que pasó, podemos decir simplemente que en el año 1492 Cristóbal Colón llegaba a territorio americano luego de cruzar el Atlántico en tres carabelas en busca de una ruta a las Indias.

Tenemos el qué, cómo, cuándo, quién y por qué. Pero aquí, una simple información fáctica no dice demasiado cuando el hecho es de una dimensión tan gigantesca. Un mercenario subvencionado por empresas españolas llegaba en búsqueda de negocios. Como si el tiempo no hubiera pasado. Un marinero genovés con el apoyo de la corona de los reyes católicos suena más a la época.

Muchos dicen: -y así comenzó la masacre. El comienzo de la barbarie. El asesinato sistematizado, el saqueo de riquezas, la descomunal aniquilación de culturas, el choque de mundos.

No cabe duda que si en aquel entonces se hubieran juzgado los crímenes de lesa humanidad las cortes internacionales habrían estado atascadas de papeles, sentenciados, abogados y medios periodísticos cubriendo las noticias según la conveniencia. Pero eran otros tiempos, tiempos en que tú podías enterarte de las masacres un siglo después y así y todo no podías hacer mucho. Bueno ahora es igual, pero te enteras más rápido. Y pasó Colón, Cortez, Pizarro, Vasco Da Gama, el señor francés del Caribe, el lord británico de las Antillas y el holandés de las velas; el adelantado tal y el retrasado cual, toda una estirpe de señores en búsqueda de hacer "la América", textualmente.

Sinceramente me parece adecuado el título que en la actualidad muchos discuten: "descubrimiento de América". Aja, porque las potencias coloniales habían descubierto un sitio donde expandir los negocios, donde imponer sus leyes, donde violar para regresar a sus casas con un título nobiliario, miles de hectáreas de tierra, una buena sífilis y una par de aventuras que contar. Casi lo mismo que hoy cuando a un alto directivo de empresa internacional lo envían a la subsidiaria latina. ¿A poco no es una emoción descubrir que puedo lavar mis activos en Islas Caimán, pactar con tal o cual gobierno y desembarcar con unos contratos espectaculares convirtiendo ese cerro en plata, ese río en refresco o ese pueblo sin quehacer en una pujante sociedad consumidora de apuestas online a través de telefonía celular?

Pero dejémonos de comparaciones, porque realmente el tiempo que pasó es mucho. Las ciudades tenían otros nombres, no existía el automóvil, no había lo que hoy llamamos cocina mediterránea, el fútbol no alteraba el ánimo de las personas, había demasiados dioses en los cuales creer, demasiados idiomas para comprender y no existían las redes sociales; de haber sido así cuando los europeos pensaron que habían descubierto América los nativos americanos les hubiesen respondido con un meme: si estarán pendejos!!!! Nosotros hace miles de años que estamos aquí.

Y luego, la historia conocida. Y la historia siempre la escriben los que ganan. Pero tanto es el tiempo que pasó que hubo tiempo de repensarla, de estudiarla, de reescribirla, de rescatar, aunque sea un poco de aquellas culturas, tiempo de enmendar errores, de advertir que este mundo en el que vivimos hoy es muy otro.

Y ahora si los pueblos originarios son respetados, ya nadie les quita tierras, nadie los obliga ni somete con amenazas ni secuestros de identidad, a nadie se le ocurriría quitarles sus recursos, ninguna minera piensa es hacerles daño, no hay constructora ni taladora que pretenda desplazarlos, no hay grupos de delincuentes narcotraficantes usándolos y apropiándose de su selva, no hay guerras ideológicas libradas en sus paisajes, ya nadie los discrimina, nadie los atropella, los gobiernos les prestan especial atención aunque no los voten y la palabra "indio" ya no es utilizada de modo despectivo por las sociedades que alguna vez los rebautizaron con nombres de tribus que ni ellos mismos reconocían.

Como ven, todo ha cambiado mucho. No así la definición del término sarcasmo: "burla mordaz con la que se pretende dar a entender todo lo contrario".

Mejor destaquemos a aquellos que dedican sus días a revalorizar las culturas diezmadas, a acercarse a la visión del otro, a enriquece las mixturas, a colaborar con sus necesidades, a pelear sus reivindicaciones, a estar del lado del pobre, del ultrajado, del que perdió, del invadido y el desplazado.

Si algo queremos celebrar hoy, en este caso radiofónico, es que el colonizador abarcó muchísimo territorio. Sí, suena raro, pero gracias a eso, algunos como primera lengua, otros como segunda lengua, somos hispanoparlantes y eso hace que de un extremo al otro del continente, intercambiando modismos, regionalismos, usos y costumbres, podamos comunicarnos sintiendo que palabras como "amor, dolor, injusticia, alegría, lucha, resistencia, abrazo y poesía" nos unan para intercambiar experiencias.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!