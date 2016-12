El Gran Baile de Disfraces

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo electoral gobiernos argentina baile halloween brujas mascaras disfraces horror político dinero zombies Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Política en la Pista

El Pirata | 2 de Noviembre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a la noticias internacionales y al baile de disfraces terrorífico con el que celebramos las noches y los días de brujas.

La neblina deja ver las figuras espectrales de los zombies que mastican cerebros y las escenas más escalofriantes aparecen ante nuestra mirada atónita.

El escenario argentino rechina entra las tumbas de la política y mientras algunos muertos vivos se caían a pedazos buscando dar el brinco de último momento, una dama millonaria se presentaba con su sequito delante de un retrato del Che Guevara ante una efusiva banda hipnotizada.

Ella se disfrazaba, una vez más, de lo que nunca fue, para que el reino de los sueños le diera la bendición.

Un disfraz de décadas que de tan perfeccionado confundía a todos a plena luz del día.

La bomba electoral generó una desbandada colosal y ahí estaba la mesa servida. Un murmullo infernal, ella hablaba de democracia y transparencia, ella que por un capricho retrasó el conocimiento público del resultado electoral como si fuera la dueña del sistema. Ella hablaba de moral, ella que se enriqueció descomunal y groseramente; ella hablaba de tener claro el proyecto de país, ella que estatizó lo que ayer ayudó a privatizar; ella hablaba de igualdad, ella que blanqueo capitales, que hizo aun más ricos a los bancos, que entregó el juego a un socio, que repartió las obras públicas entre testaferros y amigos, que se quedó con media Patagonia; ella hablaba de la nueva política y de defender los derechos, ella que replicó y apoyó fervientemente el poder feudal en cada provincia, que dejó sentados a los que tenían reclamos y que preservó a cada uno de sus polluelos ex súper liberales en puestos claves; ella hablaba de su compromiso patriótico, ella que jugó con el Tesoro Nacional como le dio la gana, creo mil medios de comunicación solo para adularla y creo una Inteligencia paralela; ella hablaba de compromiso y sinceridad, ella que no hizo ni un décimo de las obras que anunció, que se adjudicó leyes que otros habían fomentado y que traicionó a más de un inocente.

Ella hablaba y hablaba, ya no en cadena, y así y todo, terminó convenciendo a más de un ferviente militante revolucionario de redes sociales, de que ella, y su familia, eran la izquierda de una revolución donde no hace falta medir la pobreza, donde los números se acomodan según convenga y donde no importa que tan delincuente y corrupto seas siempre y cuando seas bueno para aplaudir.

Pero el disfraz comenzó a derretirse al calor de las luces y el baile entró en pánico. Una década ganada para algunos y perdida para muchos, iba llegando a su final.

Y como en todo fin de fiesta los más fieles ahora amenazan con irse a vivir a Nueva York si gana la oposición. Si, Nueva York, ese lugar donde los que chuparon las mieles de sus países diciéndose izquierdistas latinoamericanos se sienten a gusto porque es un sitio coherente con su ideología. O si no es así al menos es el sitio que eligieron para invertir el dinero con que se los premiaba por ser los paladines de la izquierda disfrazada. Porque en este baile los antiimperialistas nacionalistas revolucionarios con dinero no son tan idiotas de invertir en su propia mentira, invierten en el Imperio.

Así es el baile, los que antes eran fieles ya no lo son, los que querían brincar ahora les duele el tobillo, los que ven que pierden el pastel empiezan a dar manotazos y los que van llegando ya se empiezan a marear con el desastre que va a quedar en la pista cuando los que se creían bien cubiertos empiezan a quedar semi desnudos.

Desfile de disfraces, día de brujas, día de muertos, santos inocentes, culpables intocables. Peña Nieto y el espanto, el fantasma de los 43, la política disfrazada, el narco terror, los religiosos, San Lázaro, levántate y anda. El precio del dólar, la baja del petróleo, el desempleo y el horror. El periodismo atacado por los zombies, zombies haciendo periodismo.

Un cómico baila en Guatemala, protestas en Nicaragua, los diálogos de paz y los disfraces de las FARC y Santos, Dilma Rousseff busca salir del baile, Obama se deja la barba de Fidel, Fidel juega baseball, todos a a guerra, Estados Unidos se disfraza de garante de la paz, Rusia se disfraza de garante del mundo ante Estados Unidos, China vende cosas, celulares, ropa, armas.

Y los monstruos también bailan, tienen mascaras sobre mascaras. Siria, Isis, Al Qaeda, Estado Islámico, los buenos, los malos, los que están de un lado, del otro y de ninguno. Historias de terror en Israel, en Palestina, en las afueras de Kabul, en las callejuelas de Bagdad.

Los paisajes del tifón Chapala en medio oriente, un avión de pasajeros ruso cae en el Sinaí, los zombies de las internas republicanas y demócratas, las calabazas en le bosque del racismo europeo, los inmigrantes desplazados...

Y más disfraces se trepan a la carroza alegórica del horror. Evo Morales se viste de eterno, Nicolás Maduro se viste de gladiador y dice que no entregará la revolución, el arrepentido Franklin Nieves, la nueva censura disfraza de ley de Internet a la mexicana, el agujero negro griego, las prostitutas que protestan contra el alcalde de Quito que las quiere esconder y todas las noticias que nos confunden entre escenas de cuentos de terror e historias reales de noches y días de brujas.

Y mientras los políticos, que tomaron cursos de oratoria por correspondencia, se pelean acaloradamente porque ideológicamente no es lo mismo decir Halloween, que Noche de Brujas, que Día de Muertos, que tomarse un vodka en Washington que comerse un hotdog en Moscú, nosotros somos testigos de como casi todos se terminan subiendo al mismo carro blindado para asistir al baile donde los mejores disfraces serán premiados.

En un mundo donde la mayoría de los gobiernos nos roban el dulce para hacernos la travesura dejándonos espantados por la sofisticación del disfraz que usan, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!