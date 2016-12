A Veces Nos Confundimos

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo elecciones gobiernos confusión productor marihuana narcotráfico negocio amparo justicia políticas espectáculo intelectuales Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Y Otras Somos Confusos

El Pirata | 9 de Noviembre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a la noticias internacionales que gobiernan la tierra de la confusión en donde todos nos confundimos.

La semana comenzaba hiperactiva por parte de la Corte Suprema de Justicia mexicana. Los jueces daban el amparo a la asociación SMART para que pueda cultivar, cosechar, picar, rolar y fumar su propia marihuana. Lo que en realidad solo beneficiaba a cuatro amparados se tomó como una revolución verde y una masa heterogénea de marihuanos salieron a celebrar lo que entienden como un paso a la legalización.

Ahí teníamos a todas las estrellas del espectáculo e intelectuales comentando sus experiencias con la hierba a toda la opinión pública. -Que yo fumé de joven, que yo fumé en los setenta, que yo fumé antes de ayer, que yo acabo de fumar por eso respondo puras tarugadas cuando estoy frente a una cámara.

Entre la confusión algunos salieron a encender sus cigarritos en señal de victoria y cuando terminaron de fumarlos ya estaban mal viajando con Peña Nieto y el gobierno federal aclarando que esto no era para todo el mundo.

En eso salió el Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que avala la decisión de México y que cada país debe decidir lo que es más apropiado para el tema.

Por ejemplo nosotros consideramos apropiado culpar a los países productores, pedirles a ellos que combatan el narcotráfico y hacernos los inocentes mientras nuestros militares cosechan amapolas en Afganistán.

Eso sí, como se trata de un enorme negocio estamos tratando de legalizarlo para que nuestros pujantes empresarios se hagan cargo del asunto. Del tráfico de armas, del trafico de personas, del negocio de los laboratorios y del lavado de dinero hablamos más tarde.

A todo esto la Corte Suprema mexicana también frenaba a Monsanto después de la lucha de los campesinos de Campeche y Yucatán. Sobre eso el Departamento de Estado no se expidió.

Los que si hablaron esta semana fueron los muchachos de la DEA. Realizaron un informe para denunciar lo que hace años todos sospechan confundidos. Las FARC y los carteles mexicanos trabajan juntos para traficar cocaína a Estados Unidos. Claro que en el informe no dice que la DEA también colabora. Claro que ese informe le cayó horrible al gobierno de Colombia que sigue tratando de negociar la paz con las FARC.

Que confuso sería confundirse y pensar que el gobierno, la DEA, los carteles, la guerrilla y los servicios trabajan juntos confundidos y confusos.

Pero a no confundirse, todos estamos bien comprometidos con la lucha.

En el sur advertían que el Chapo Guzmán podía estar en Argentina y gendarmería reforzó las fronteras. Las versiones de la Agencia Federal de Inteligencia, que naturalmente debe justificar su existencia dando forma a historias fascinantes, son denuncias anónimas. Y luego del fracaso de el Chapo se pasea por una calle de un pueblito de La Rioja surgió la del Chapo está en el sur de Chile buscando cruzar a la Patagonia.

Que confuso! La tierra de la presidenta, la del financiamiento de campaña sospechoso, la del candidato acusado de lazos con el narcotráfico, la de... Basta de campaña sucia, la presidenta ya dijo, que nadie se confunda, el kirchnerista fue el mejor gobierno de la historia de la Argentina, el que no lo vea así es que está confundido. Está confundido o no se benefició con ningunas de las políticas que colocaron a Argentina en su esplendor. Bueno mejor dicho el esplendor de los amigos del poder.

Igual a no preocuparse ya los dos candidatos a presidentes dijeron que iban a tener que devaluar. La diferencia es que uno habló de devaluación y el otro, fiel a la confusión oficialista, dio treinta dos vueltas antes de decir lo mismo. Pero no se espanten ni se confundan, que el peso se deprecie, que haya dos dígitos de inflación, que haya aumentos de precios diarios, que existan cotizaciones ilegales del dólar, significa que la devaluación ya está en curso, y esta en curso desde hace más de un lustro. Lo que pasa es que uno no se entera que le duele hasta que alguien le dice "esto te va a doler".

A no confundirse, no es lo mismo decir estas muerto que decir ya no estas vivo.

Y sigue doliendo el mundo, feminicidios en Cancún, asesinatos y ajustes, el caso Iguala y la continuación de la confusión, los náufragos en el Mediterráneo, el escándalo en el Vaticano, la sonrisa del presidente salvadoreño, la protesta en Nicaragua por el canal interoceánico chino, cuchillazos en centro educativo de Estados Unidos, amenazas de bombas que no explotan, atentados en medio oriente y la rotura de una presa que sepulta a un pueblo en Minas Gerais, Brasil.

Lo bueno es que hay otra 007, que alguien cuyo último deseo era ver la nueva Star Wars antes de su estreno la pudo ver y que con la producción de Tim Burton se rodará Alicia a través del Espejo, secuela de Alicia en el País de las Maravillas.

Lo malo es que nos enteramos que Neruda posiblemente haya sido asesinado, que posiblemente el avión ruso en Egipto haya sido derribado, que posiblemente hubo elecciones que se ganaron con fraude, que posiblemente el ultra demócrata predicador del amor Nicolás Maduro siga llamando a defender al chavismo con las armas si no ganan las elecciones, que posiblemente sigan muriendo personas en guerras prefabricadas, que posiblemente nunca sepamos bien quienes están de cada lado en Siria y que posiblemente sigamos confundidos entre la confusión.

Y así, entre posibilidades, imposibilidades, confusiones, confundidos y demás situaciones confusas, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!