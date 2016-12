Día de Elecciones

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones méxico gobernaciones pri pan prd morena independientes verde votos electoral INE democracia partido documentos honduras votación protesta videos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

México a Fuego Lento

El Pirata | 8 de Junio de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales y a la jornada electoral fantástica.

Como si se tratara de una película que proponía acción, suspenso, drama y ¿por qué no? hasta toques de comedia, me dispuse a ver lo que ocurría en las elecciones de México.

Elecciones intermedias, 9 gobernaciones en juego, quinientas diputaciones y muchísimos puestos a cubrir con la transparencia, ejemplaridad y justicia del voto popular.

Caminaba por las calles cuando un señor con tono norteño me incitaba a votar mientras venia como los camiones militares partían hacia el sur. En eso un chavo me dice: -ya valió, aquí no hay democracia, anule su voto.

Le pregunto si eso no termina beneficiando a los partidos de siempre y me da una larga explicación de porque en realidad esa es una falsa creencia que trató de imponer el PRI. A todo esto una señora que pasaba con una despensa llena de calcas del tricolor me dice: -ahí ve, el PRI siempre imponiendo sus cosas, usted no le haga caso, lo bonito de estas épocas electorales es que todos lo tratan de comprar a uno.

-Y con usted lo lograron?

-No, yo no voto, me acaban de robar mi cartera con documentos, credenciales y todo.

En eso alguien me acerca una boleta electoral que ya venía marcada a favor de un candidato y yo le digo: -oiga esto es un escándalo!

-No, hombre, como cree, na más se la entregamos marcada para ahorrarle trabajo, pero el voto es secreto y libre.

En eso empiezo a sentir calor y veo como un miembro de la CNTE me echaba fuego sobre el papel y me decía - aquí no se vota!!!!

Solté la boleta en llamas rápidamente y le preguntó si no sería yo el que debía elegir.

-Aquí no se elige nada caballero. Esta es una farsa descomunal, nos están masacrando, se reparten el poder, este narco gobierno represor golpea a los estudiantes, viola las leyes constantemente, atropella nuestros derechos, asesina a nuestros hijos...

Cuando iba a preguntarle si no estaba exagerando un camión del ejercito lo levantó de las pestañas y se lo llevó con traje típico y todo.

Vote, señor, vote, tenemos futbolistas, viejas ricas, viejos locos, hombres valientes, amigos de los narcos, héroes de las autodefensas, hijos de papi y los payasos!!!!

-¿No me diga que al final si juega lagrimita?

-No, pero tenemos más payasos si quiere.

Me alejé lentamente de la zona caliente mientras una señora seguía gritando que lo bueno de ella era que no aparecía en ningún video con la Tuta. En eso me acerco a un grupo que estaba en una esquina y les pregunto que donde podía votar.

-Pregúntele a aquel señor, él va a saber decirle.

-¿Es un empleado del INE (Instituto Nacional Electoral)?

-No, es un reportero de Televisa.

Empezó a volverse dificultoso saber si estaba haciendo lo correcto o no, votar o no votar, ese era el dilema.

-Anule el voto!!! No lo piense más, no podemos validar con nuestro voto un gobierno que nos desaparece a 43, que nos toma de rehenes, que promete mejoras y nada más está vendiendo nuestras riquezas.

En eso pasa un jovencito pateando un tucán como si fuera un balón de fútbol y me dice siempre hay opción -vote verde!!!- Mientras enviaba twitts compulsivamente y subía imágenes a facebook.

-Pero es que quiero que mi voto sea positivo, quiero ejercer mi derecho de manera conciente y coherente, quiero que mi elección sea útil!

-Siempre lo es- me dice -mire: si vota al Partido Verde es como si votará al PRI pero como que no tanto, entonces luego usted no tendrá el peso de haber votado al PAN que es como votar si votara al PRD pero evitando el crecimiento de Morena que si bien no es el PT podría ser una alternativa de las alianzas del PRI sin los independientes pero sumándole ...

-Espere, espere, ya estoy mareado, como usted me lo pinta pareciera que da todo lo mismo, votaré por usted, ¿a qué partido pertenece?

-Uy, ahorita si estamos complicados porque yo fui candidato del PRI, pero luego me sume al PAN para luego presentarme por el PRD y buscar alianzas con...

Mientras me seguía explicando su incorruptible convicción ideológica una señora me toma del brazo y me dice venga, venga, mire, candidatos asesinados, levantones, corrupción desmedida, gasolineras tomadas, edificios públicos quemados, instalaciones ocupadas, balas, machetes, sangre, militares, bloqueos, compra de voluntades... ¿a usted le parece que hay libertad como para llamar a esto democracia?

-Bueno, si libertad es hacer lo que a uno le venga en gana al parecer aquí cada uno hace lo que quiere eh.

Ya a estás alturas se me habían ido las ganas de votar y un compa con una playera que le habían regalado en la otra esquina me toma del hombro y me dice: -no manches carnalito, neta que las elecciones me agobian, me muestran una realidad tremenda, me generan angustia y me ponen muy triste.

-Orale, tienes mucho compromiso político por lo que veo.

-Ni madres, por la ley seca hace horas que no me puedo echarme un pomo y me siento mal.

-Vergüenza debería darles- gritaba una lady -ósea yo cero discriminación, pero el que no me vote es un naco apestoso, deberíamos regresar al voto calificado.

En eso un señor sale como de las sombras y me dice: hombre, esto está lleno de irregularidades, esto es imperfecto, esto es un desmadre, no se respetó la veda electoral, no se respetó la ley, no se respetó la publicidad política, no se respetó la libertad de expresión, no se respetó absolutamente nada y nunca falta el que sale a decir que fue una jornada histórica de civismo donde el pueblo se ha expresado. Que cinismo!

En eso de una camioneta sin matrícula se bajan unos señores con un garrote en la mano y me dicen: -la gente como usted que parlotea sin saber lo único que busca es debilitar la institucionalidad democrática.

Y repetían de-mo-cra-ti-ca, por cada golpe que me aplicaban con en la cabeza.

Medio mareado ya no sabia si estaba en la manifestación contra Hernández en Honduras, si estaba en la marcha contra los feminicidios en Buenos Aires, si venia de la protesta en Alemania del G7, si había visto o no la final del Champions League que ganó el Barcelona, si viajaba en el avión con Cristina rumbo al Vaticano, si era el viento del huracán Blanca en Baja California, si estaba en la marcha de la guardería ABC o si estaba escuchando el discurso de Maduro engripado anunciando una masacre generalizada si la revolución se viera amenazada.

En eso unas personas me levanta del suelo, me regala un café, unos tacos y un viaje por ir a votar. Delicioso café, exquisitos tacos, y cuando preguntó a donde es el viaje me responden firme y sin titubeos: a la chingada!

No, así pues sí. Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!