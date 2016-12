Debe Ser Difícil

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones oportunidades ignorantes viajar representar primarias campaña jóvenes comprensión información seguridad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Apostar a la Pobreza

El Pirata | 21 de Septiembre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos animan a agradecer el continuar sobreviviendo entre tanta tragedia.

Allí afuera fluye toda la información y nada parece echarnos ánimos como para pensar que la cosa puede mejorar; y sin embargo nos movemos.

Los que nos prometían grandes cambios solo cambiaron su patrimonio personal pasando de millonarios a mega millonarios, los que decían que nos involucremos y dejemos de criticar nos terminan corriendo al costado, los que decían que los culpables de todo eran otros terminan repitiendo las mismas lógicas que esos "otros", y los que piden paciencia no tienen ni idea de lo que es esperar en una larga fila.

En un mundo donde lo único que parece aumentar es la pobreza, esa falta de todo sería un buen bono para jugar en la bolsa. -Compré bonos de pobreza latinoamericana y aquí me ves!!!! Subiendo a más del 40 por ciento. -Invertí en papeles de pobreza griega, y fue gran negoció, hace años que no para de subir. Sin duda, un gran negocio, apostar a la pobreza... Paga.

Avanza la tecnología y la investigación, descubrimos y encontramos respuestas a grandes incógnitas, y en el patio de atrás sigue el viejo modelo de ricos cada vez más ricos, de pobres cada vez más pobres, de concentración de tierras, de ganancias globales, de cultivos privados, de ríos infectados y armas regaladas. Sigue vivo el señor feudar, sigue presente la tortura, sigue la discriminación educativa, el acceso restringido a la información y el control cada vez más efectivo.

¿Y entonces que nos anima? ¿Por qué no nos cansamos aunque estemos realmente agotados? ¿Por qué de pronto algo nos genera esperanzas si la esperanza nos fue mutilada?

Ahí vamos a ponerle el pecho a otro día. Por nosotros, por los nuestros, por los que amamos. Es más que instinto de supervivencia en un claro paisaje hostil. Es la idea que nos lanza hacia adelante en el caudaloso río que viaja en nuestra contra.

Porque afortunadamente, muchos no perdemos esa inocencia infantil que con la educación represiva nos trata de ser cercenada.

Más nos esconden la salida y más salimos a buscarla, más nos limitan la información y más queremos saber, más nos demuestran que nuestra opinión importa poco y más queremos dejar en claro nuestro punto de vista.

Seguramente eres un niño terco, por eso no entiendes que en algún punto del planeta alguien deja pudrir las naranjas en el árbol mientras en algún otro punto alguien esta dispuesto a dar la vida por una naranja.

Y podemos llorar, hacer berrinche, protestar, es necesario. Pero también debemos ser comprensivos con quienes nos gobiernan. No son inútiles, no son malvados, no son incapaces. Son ignorantes, y la ignorancia debería servirles, no como indulto, pero si como defensa si alguna milagrosa vez van a parar al banquillo de acusados.

Quedan absueltos, no por sus fueros, no por su influencia en el poder, no por falta de pruebas... Por ignorantes.

Debe estar difícil representar al pueblo cuando nunca fuiste atendido en un hospital público pero debes hablar de salud pública, cuando no cuentas las cuadras para llegar a tu casa deseando que no te roben o te maten pero debes hablar de seguridad, cuando no tienes idea de que quedarte sin trabajo es no tener que comer al día siguiente y estas obligado a hablar de empleo.

Sinceramente, no es compasión, es simple comprensión. Debe estar muy difícil caminar los barrios carenciados, acariciar a niños con mocos secos y mirar de reojo a los jóvenes en la esquina asesinadote con pasta base, solo por cinco minutos rodeado de seguridad, solo en campaña para luego tener que encarar un largo discurso sobre igualdad de oportunidades, vivienda y educación.

Debe ser difícil "representar" cuando tú vida solo representa el más mínimo porcentaje de todo un planeta.

Al fin de cuentas, si todos pudiéramos viajar con guardias de seguridad, si tuviéramos avión privado y pudiéramos disponer de la impunidad del poder, si tuviéramos acceso a toda la información y pudiéramos elegir como usarla, si tuviéramos la cartera interminable que los negociados nos dejaron, si pudiéramos comprar tierras fiscales regaladas, construir hoteles para legalizar nuestro robo, construir nuestras mansiones con dinero que no es nuestro, si todas las calles por las que vamos a pasar serían previamente barridas y los frentes de las casas pintados, si pudiéramos elegir la mejor clínica privada para atendernos, la mejor universidad para nuestros hijos, si pudiéramos elegir el menú e invitar a nuestros amigos y parientes a la fiesta para repartirle puestos y suculentos sueldos, si pudiéramos callar periodistas, repartir dinero en publicidad, vivir toda la vida de puestos en el Estado, enriquecernos con ofertas que nos llegan en bandeja de plata, si pudiéramos colocar esa bolsa, ese vestido y ese maquillaje en gastos de representación, si pudiéramos hacer lo que le prohibimos al resto de la población... quizás así podríamos llegar a pensar que estamos bien representados.

Mientras tanto, los que nos representan, no lo hacen demasiado. Y si ellos nos preguntarán ¿cómo seriamos nosotros en su posición? Les diremos que las preguntas tramposas benefician a los que hacen trampa.

La realidad es que hoy ellos están ahí y nosotros aquí. Ellos haciendo una vida tan pero tan diferente, que realmente admiramos su capacidad de representarnos, si fuera que acaso la tuvieran.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!