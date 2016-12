Los Equilibristas

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo corazones anónimos frases trabajo lucha resistencia panorama equilibristas creer anónimos corazones sorprendente Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Resistencia Imperceptible

El Pirata | 5 de Octubre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales, noticias del mundo que se mezclan entre nuestros sueños y expectativas. Novedades que se mezclan entre la realidad y la ficción. Un paisaje apocalíptico en los ojos híperinformados conectados a los mil cables. Un paisaje que resiste en cada latido del corazón anónimo.

El comienzo de la locura cíclica semanal es también ¿por qué no? buen momento para ponernos costosamente de pie y mirar hacia donde pocos parecen mirar para desmentir algunas cuantas generalidades.

Por cada "esto es así desde siempre y no va a cambiar" hoy amanecieron muchos dispuestos a cambiar su mundo. Por cada "las personas solo se mueven por interés" alguien tomará un libro para ir a leerlo a algún enfermo en un hospital, una enfermera dejará de lado su café para correr por un pasillo y un medico trabajará más horas que las que dedica a su propia familia.

Por cada "la juventud esta perdida" están esos chicos en la esquina haciendo grandes planes trepados a un skate; hay otros soñando su futuro, queriendo saber y conocer más, hay unos escapando de la realidad que los presiona tratando de superar amaneceres fríos y noches peligrosas, y hay muchos que están haciendo de este mundo un mundo más digno de ser vivido en medio del barrio más bravo.

Por cada "viejo de mierda" hay muchos que pelean para que su experiencia sirva de ayuda y no de amargo juicio a todo lo que pasa a su alrededor. Hay quienes ven cada día con nuevos ojos y muchas ganas de desmentir que todo pasado fue mejor.

Claro que las noticias nos bombardean, que sobrevolando el mundo nada parece valer la pena. Claro que así no más parece que los miserables gobiernan nuestros destinos y que seguirán ahí riéndose de nosotros. Pero solo verlo así es una patada de injusticia para el otro lado, el lado que pocas veces se hace notar por no causarnos asco y repulsión, por caminar en silencio y por hacer sin estridencias.

Por cada "lo único importante es aparentar" hay quien dejó un poco de alimento para esos perros de nadie, para esos gatos de ninguno. Hay quien dio un abrazo a un desconocido. Hay quien ayudo a alguien que nunca conocerá. Hay quien no esperó a que se reuniera público para convertirse en héroe para alguien.

Por cada "no vale la pena luchar" hay un niño peleando contra su destino entre medicinas y olor a desinfectantes, hay millones encarando batallas perdidas porque aun creen en los cambios del viento; hay alguien de rodillas lanzando manazos al aire y personas animándolo aunque parezca el gran perdedor.

Porque por cada "hay que irle siempre al ganador" hay quienes la única derrota que conciben es la de la batalla que no se libró. Por cada "el dinero es quien manda" alguien encontrará la felicidad en algo que no se puede comprar, alguien no estará en venta y alguien verá un cuadro maravilloso que la simple y compleja naturaleza colocó ante su mirada.

Por cada "aquí es a matar o morir" hay un soldado en una trinchera diciendo "ojala nunca deba disparar el arma que me dieron". Por cada "las putas lo hacen de gusto" alguien abraza a su madre al llegar del trabajo, ese trabajo que no pudo elegir y que sueña con dejar algún día.

No se trata aquí de una mirada esperanzadora, no se trata de una lista de cosas por las que deberías seguir creyendo y peleando, por las que vale la pena seguir resistiendo. Simplemente se trata de un poco de justicia para todos aquellos que, ante incluso el más desalentador panorama, salen a la calle, anónimos transeúntes del mundo, no llevan banderas gigantescas ni aparentes, no aplican un juicio veloz sobretodo, no piensan que ganancia obtendrán con cada acto, no intentan aparentar lo que son o lo que no son, no piensan si vale la pena o no luchar. Luchan.

Pelean por hacer lo que pueden e ir completamente en contra de toda frase hecha disparada al corazón de nuestro ánimo.

Gracias, a todos y cada uno de ustedes. La resistencia existe. No es noticia, claro que no, porque no es noticia aquello que no es llamativo, que no es único, que no es sorprendente, que es habitual. Créanme, si miramos dos minutos a todos aquellos que resisten a todas esas frases hechas, el paisaje es conmovedor.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!