Mamá, Se Me Escapó el Chapo

Y la Traición Griega

El Pirata | 13 de Julio de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales ciertamente inexplicables de los último días.

La madre de todos los presidentes del mundo estaba sentada en el jardín de la casa tejiendo una mantita cuando en eso llega el niño Enrique y le dice: -Amaaaa, se me escapó el Chapo!!!

-No inventes, ¿del penal de máxima seguridad? No puedes estar tan pen...! Eso te pasa por estar concentrado na mas en hacerte más rico; ¿qué me dijo cuándo te pregunté si lo traías amarrado?

-Que sí, y que sería "vergonzoso e imperdonable" si se escapaba, pero se escapó!

-Pues ahí tienes, no te vuelvo a comprar una mascota.

-No era mi mascota Ma! Yo era la suya.

-No me contradigas; y ahora ve a cuidar los ductos de Pemex y sigue haciendo las tareas a ver si te reformas.

-Pero Amá si nunca cuidamos los ductos de Pemex!

-Pues ahora debes hacerlo porque están en venta y si seguimos robando combustible así no hay quién invierta! -Oye, ¿en serio pretendes que te crea que el Chapo se te escapó por un túnel de kilómetro y medio en lo que es el penal de máxima vigilancia de todo el país? Soy tu madre eh!

En eso llega el niño Tsipras dando brincos. -Mamá ya casi termino la tarea!!!

-Y que pasó?

-Pues ajuste, recortes, y todo lo que mis compañeros votaron para que no hiciera. Lo malo es que la maestra Ángela quiere que me aplique más todavía y siento que al final estoy haciendo todo lo contrario a lo que votaron mis compas.

-Está bien hijo, pero recuerde lo que le enseño mamá, una cosa es traicionar los principios sin nada y muy otra con un referéndum que lo apoya.

-Pero nada que ver con lo que votaron!!!!

-Pero votaron, lo importante no es qué sino cómo.

-Y usted por qué llora Evito?

-Es que me aplican bulling Ma. La gente dice ¿por qué le regalé eso al Papa?

-¿A ver? Una hoz y un martillo!!!! Ay mi Evito, no te preocupes, este Papa entiende pero para la próxima no le andes regalando una esvástica al embajador de Israel o una bandera confederada a tu hermano Barack eh.

-Y usted donde va Cristina?

-A ver al Papa a Paraguay!

-Para qué?

-Paraguay Ma!!! A ver si lo cruzó y logro otra foto en plena campaña.

-Esa es mi hija!!!!!

-A ver, a ver, niños reúnanse que mamá les a va tomar lección.

¿Quién tiene más posibilidades de ser presidente en Estados Unidos?

-El que más recaude- dice Jeff Bush.

-Muy bien.

-Qué les cuento si digo: cuatro iraníes, tres estadounidenses y una europea entran a un salón en Viena.

-Un chiste Amá!!!

-No burros!!! Son las conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán.

-Y ahora les voy a contar una historia para que se duerman: resulta que el Estado Islámico...

-No Ma!!! Esa es de miedo.

-Ok. Cuenta la historia que en un hospital de México le extirparon el ojo sano a una criatura que tenía un ojo malo, y a un bebé, cuando iban a cortarle el cordón umbilical, se equivocaron y le cortaron el p...!

-Nooooooooo mamá!!! Bueno, bueno, al final me salieron re sensibles ustedes! ¿Ya les conté la de Bill Cosby que drogaba mujeres y las violaba mientras grababa comedias para toda la familia?

-Nooooo!!!!!

-Y la de los diálogos de paz que se reanudan en La Habana y que FARC aplicará otro cese del fuego unilateral y qué...

-No, ese es interminable Ma, cuéntanos otro cuento!!!

-A ver a ver, ¿ya les conté el del arzobispo polaco en Dominicana?

-Si!!!

-¿El del dron del pentágono que mató al líder del ISIS en Afganistán?

-Si!!!

-¿El de los maestros de la CNTE?

-Si!!!!

-¿El del túnel de 1500 metros por donde se escapó otra vez el chapo?

-Si!!!!!

-Bueno, ya, váyanse a dormir, cuidado los huracanes, la erupción del volcán de Colima, la ola de calor en Europa y los toritos de San Fermín eh, duerman mis niños, o viene el Donald Trump y aumenta las intensiones de voto mientras crecen sus pesadillas.

Y así entre mantitas tejidas, historias de terror, sorpresas que todo el mundo sabía y noticias que nos llenan de incertidumbre, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!