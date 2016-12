La Fantástica Realidad

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos candidatos maestros méxico estudiantes chile corrupción glifosato colombia negociación condenados Boca River futbol televisión fantasía realidad credibilidad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Credibilidad Increíble

El Pirata | 18 de Mayo de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que oscilan constantemente entre la credibilidad y la fantasía. No pretendo que me crean nada de lo que digo, de hecho ni yo me lo creo, pero no es que me invente cosas, simplemente ahí están sin que uno pueda dar crédito de si pertenecen al mundo real o al de la fantasía.

Tenemos en México a un candidato con mascara de luchador, uno con aires de cantante, un ex jugador de fútbol que dice tener bien puestos los pantalones, un candidato que da vueltas por Netza en un batimóvil, una candidata reportada desaparecida que apareció y dos candidatos asesinados, en Michoacán y Yucatán, en solo 24 horas.

El fin de semana fue el día del maestro en México y mientras Peña Nieto recibía a los de la SNTE en Los Pinos, los de la CNTE no podían pasar del Bellas Artes para llevar su protesta al zócalo. Todos maestros, unos del sindicato, otros de la coordinadora y varios maestros de la decadencia. -Maestro, maestro, ¿maestro se escribe con c o con s? -Con c mijo, o acaso crees que el sindicato nos representa? Ahorita, vengo tengo una marcha. -Y si me roban los del sindicato? Por eso lo escribimos con c. -Y qué será de mi cuando crezca? -Sepa tu madre.

Hablando de maestros y estudiantes, en Chile hubo otra vez marcha estudiantil. Bachelet con temor porque evidentemente no puede cumplir con nada, los carabineros con temor por las 150 mil personas movilizadas, y todo termina en catástrofe porque un hombre, al que le pareció mal que le grafitearan la pared de su casa, asesinó a tiros a dos estudiantes.

Como ven, ser estudiante en Chile ya es cosa de vida y muerte; ahorita no tanto por la represión institucional sino por la enajenación social.

Y mientras imaginaba a la candidata al Banco Central argentino surfeando y tocando el charango, veo como el partido entre Boca y River se suspendía. La razón: le echaron gas pimienta casero a los jugadores de River. Usted se preguntará por la policía, le seguridad, la educación, la tensión social... ok, todo lo que se pregunte tiene respuesta pero, o es muy larga o es muy poco creíble. Cuarenta cinco minutos de partido y dos horas de ver quién se hacia cargo: ¿yo señor? No, la Conmebol. No, la seguridad. No, los médicos. No, los directivos. No, el arbitro.

Miles de personas en el estadio, un personaje hace su gracia, todos a sus casas, el secretario de seguridad de la nación diciendo que el operativo fue un éxito. Miles de policías completamente al gas, pimienta, y el plantel de Boca saludando a la "12" como si hubieran jugado un partido espectacular.

Un bonito homenaje a Emanuel Ortega, jugador de las ligas de acenso, cuya inconcebible muerte había puesto al fútbol argentino de luto. Eso sí, antes del partido posamos con la banderita y nos ponemos un brazalete negro.

Pero bueno, noticias más fantásticas que esa conmocionaban al mundo.

El ministro norcoreano ejecutado con un cañón antiaéreo aparecía hablando en televisión. Los militares golpistas de Burundi se rinden al no poder tomar las instalaciones de la radio. Vladimir Putín juega hockey sobre hielo. El ex candidato a presidente Mitt Romney se sube al ring contra Evander Holyfield. La minera Grupo México es investigada por corrupción en Perú y en España, porque nadie es profeta en su tierra y al parecer tampoco en tierra ajena. Colombia suspende la fumigación de cultivos de coca con glifosato porque la Organización Mundial de la Salud advirtió que puede causar cáncer.

Y sí, luego de miles de protestas, durante años, de campesinos denunciando; luego de miles de especialistas hablando y de que los paraguas se derritan con la lluvia de glifosato que sobre su propia tierra hacia caer Colombia por recomendación de Estados Unidos, ahora parece que habrá que buscar otro método para combatir el narco.

Y como Santos ya dijo que las FARC iban a ayudar, le suspendieron las ordenes de captura a Timochenko, líder de la guerrilla, para que pueda sentarse en la mesa de negociación sin que todo eso suene contradictorio; aunque el gobierno ya aclaró que Timochenko no será parte de las negociaciones. ¿Cómo no? ¿Esto no demuestra que ya lo está siendo? No sé.

Mientras tanto, un tribunal egipcio condenaba a muerte al ex presidente Morsi; un tribunal de Estados Unidos condenaba a muerte al acusado del atentado de Boston; unos cuantos miembros del Estado Islámico condenaban a muerte a más rehenes en las puertas de la histórica ciudad siria de Palmira, y la desidia de los gobiernos condena a muerte a miles de indocumentados, como aquellos perdidos en el Indico que ningún gobierno quería reconocer y les aventaban comida desde un helicóptero como si pudieran vivir para siempre en una barca en medio de la nada, siendo de nadie y reconocidos por ninguno.

Y entre todas esas condenas, moría en Las Vegas B.B. King; muchos bluseros de luto, muchos rindiendo tributo y seguramente, las lágrimas de Lucille, quien más extrañará sus caricias.

Damas y caballeros, entre quejidos rítmicos, la dulzura de la notas que son tapa de periódicos, los milagros de la música que sonará por siempre y la poesía que ayuda a los desgraciados, dolidos, castigados, segregados y apesadumbrados del mundo, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!