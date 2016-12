Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo ganadores año nuevo españa navidad inundados tornados cause rios paraguay argentina brasil precio chile acceso gratuito universidad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Salidos de Cause

El Pirata | 28 de Diciembre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a la noticias internacionales cuando aún resuenan las campanas y nos encontramos en esa extraña época de los días que se suceden entre navidad y año nuevo.

En Sudamérica, bien al sur, las inundaciones se convirtieron en la postal de la desesperación. Paraguay, el sur de Brasil, la mesopotámia argentina y miles de evacuados por la crecida de las aguas y las lluvias que no paran. Las aguas golpeando a las puertas de Asunción, ciudades bajo el agua, canoas donde había autos y lagunas donde había tierra.

Toda esa gente no debate si el cambio climático es una realidad o un invento de la ciencia, toda esa gente trata de salvar lo que puede esperando en vano lo que el pronóstico no les promete, que los ríos regresen a su cause.

Cuando el río crece y sale de su cause solo queda la sensación de impotencia de saberse superado. Una gran metáfora. Siempre conviviendo con algo que sabemos por donde pasa, de donde viene y a donde va, hasta el día que se sale de control y quedamos librados a la suerte. Saliéndose de control, para sorprendernos, para superar nuestras fuerzas, para romper nuestra seguridad y nuestra sensación de poder predecir mínimamente como amaneceremos al día siguiente.

El agua sube, hablan de la corriente del Niño, y no del niño del pesebre, dicen que la lluvia no se detendrá, que igual de extraño como el calor en el norte estadounidense en esta época o como los tornados fuera de temporada, estas lluvias son extraordinarias y seguirán en los meses próximos.

Personas solidarias tratan de ayudar, donativos y albergues para los inundados, el rostro de quienes han perdido lo poco que tenían y piensan en volver; porque allí, ahora debajo del agua, está su lugar.

Algo que tenía su cause, su camino, algo predecible, se salió del camino acostumbrado, y cuando algo se sale de su cause se sale de control. Como la boca de Donald Trump, como el poder para formar gobierno en España, como el combate contra el narco, como las cuentas de un gobierno que se fue dejando las cajas vacías, como la asamblea en Venezuela, como los tornados en Texas, como los accidentes de automóviles, la nevada en Chihuahua y las inundaciones en York Inglaterra.

Y más noticias crecían inundándonos: Chile avanzaba en parte del acceso gratuito a la educación terciaria para los más necesitados, Colombia aprobaba el uso medicinal de la marihuana, el Papa hacia la misa de gallo, en Siria seguían los bombardeos, atentado en Afganistán, el líder de Isis anuncia que atacará Israel, Israel patrulla los Altos del Golán, más drama para los inmigrantes, Pekín sigue muy contaminada y cancelo muchos vuelos, tornados y desastre en sur este norteamericano, el precio del petróleo sigue bajando, los desplazados fueron millones este año y uno de los ganadores del Gordo Navideño en España fue un refugiado que pasó de huir de la muerte a estar un tanto mejor que muchos desahuciados.

Salidos de cause, entre navidad y año nuevo, y así, superados por las cena navideña, por los cohetes y los fuegos artificiales, por el agua, por los tornados, por las noticias; superados por las situaciones y circunstancias, superados... esa sensación de sentirnos vulnerables y sin posibilidad de saber en que derivarán las serie de acontecimientos que nos rodean.

Para brindar por poder superar aquellas cosas que nos superan, nosotros les deseamos felices fiestas y les damos la bienvenida al kaos total!!!!