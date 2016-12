Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones méxico argentina memes charleston pistola presidencia partido conciencia primarias abiertas obligatorias locura negros estados unidos maestros Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos colocan cara a cara con la locura mundial.

El chico blanco veía negros por todas partes, en la televisión, en el juzgado, en la presidencia, tocando música, jugando básquet, todos negros.

Veia negros detenidos por la policía, en las protestas, en las pool parties, negros en el vecindario, en la escuela. Su padre le decía que los negros estaban en todas partes, debajo de su cama, dentro de su armario, en su calle, en su pueblo.

El chico blanco estaba aterrorizado, nadie hacia nada y había más y más negros; leía libros de la supremacía de razas, se veía al espejo tan blanco que se asustaba. Veía la televisión, navegaba Internet, ofertas en Waltmart de cartuchos, ofertas en la tienda de rifles y escopetas. Todo esto es una señal. Ya había tenido problemas por actitudes xenófobas y portación de armas.

Negros por todas partes. Y Papi para su cumpleaños le regaló otra arma para sumar a su colección... ternurita.

El día llegó, se dirigió a la iglesia de la comunidad afroamericana de Charleston y dijo: tengo que hacerlo. Abrió fuego contra todos, asesino a nueve y confesó que quería desatar una guerra de razas. Aparentemente la diferencia de pigmentación en la piel de las personas son la causa de todos los males para las personas con intelecto dudoso.

Luego salió a la luz que el chico no tenia nada particular contra los negros; sino contra los negros, judíos, latinos, orientales, etc, etc. ¿Una locura? En realidad no, la locura es que ahora se debate si la culpa es del chico, del padre, de la pistola, de los negros por ser negros, de los blancos por ser blancos, de toda la sociedad o de las mujeres blancas que se hacen pasar por negras.

Y Estados Unidos vuelve a caer en la trampa, se convierte en garante de la seguridad del mundo y no pude garantizar que sus propios ciudadanos no se maten entre sí a la vuelta de casa.

El que se espantó con todo esto fue Donald Trump; si hubieran sido mexicanos realmente hubiera estado en problemas, pero cuando se enteró que eran afroamericanos respiró tranquilo. Es que los discursos incendiarios no son gratuitos. Tal es así que en México se olvidaron que Slim los trae con las tarifas de telefonía más altas de la región y casi lo nombran héroe nacional por el solo hecho de destacar a un magnate local por sobre el payasesco Donald. Y en esta locura también participó Nicolás Maduro, que para no perderse el baile dijo que el que se mete con México se mete con Venezuela, así como diciendo los amigos de mis amigos son mis amigos menos los que considero personas no gratas como Felipe Calderón. Y aprovechó para maldecir a Trump.

Ok, ok, calmémonos. En México está todo bien. Los asesinatos en Monterrey se investigaran hasta las últimas consecuencias, eso no fue un mensaje para El Bronco, quizás un simple asalto donde mueren una decena de personas, de hecho el narco ya no incide en México; aquí el problema son los maestros del CNTE. Marchas, protestas, plantones y bloqueos. Una locura. Pero al menos nos sirve para desviar por un momento el foco de tensión. Los exámenes no se suspenderán!!! Bueno, ya se suspendieron en Oaxaca y Michoacán... bueno, una locura.

Pero esperen, hay más. Una diputada panista de Puebla aprovecho a meter su cuchara en el debate de los casamientos homosexuales. "Los gays no se pueden casar porque no se miran a la cara al tener sexo". Guau, ahora si me convenció. No se que poses se estaría imaginando la diputada o que cosas vio por Internet, pero los partidos políticos mexicanos con tal de no ponerse a la poderosa iglesia en contra son capaces de cosas como estas: ignorar completamente lo que aprueba el máximo tribunal y hacer que les habla la virgen.

Por otra parte más noticias de locura se daban en la semana: crecen las provocaciones armamentistas entre la OTAN y Rusia, bicentenario de la batalla de Waterloo, Grecia y su eterno conteo regresivo antes del desastre, continúan los malabarismos entre el gobierno y las FARC para ponerle fecha a la paz, un austriaco enloquecido embiste a una multitud con su 4x4 causando un desastre y muchas cosas más que pueden info-distraernos entre deportes, espectáculos, amenazas de huracanes y las noticias policiales.

Por último, apareció en México Lady Memes, sí, una tipeja del Partido Verde proponiendo reglamentar y penalizar a quienes difundan memes difamatorios. Lógicamente terminó convertida en meme. Aparentemente los memes que más le dolían son los miles que afectaron la elegante apariencia, la pulcra decencia y la buena imagen del Piojo Herrera.

Ah, ya en otra hablaremos de las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias, las PASO, en Argentina. Feliz día de la bandera, feliz día del padre y si usted es argentino ya sabrá que la reina eligió a los que sus súbditos deben votar. No se olvide de participar en la causa solidaria "Déle fueros a Máximo", así entra como diputado y si algo sale mal en la causa Hotesur podemos salvar a la criatura.

Y así, entre memes y memos, entre la locura y la cordura, entre las traiciones internas y externas y entre las balas de los idiotas que se creen con la responsabilidad de reorganizar el mundo, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!