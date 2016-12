Los Miedos Terrestres

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones argentina méxico bolivia potosi primarias campaña imágenes candidatos económica robots windows 10 pachamama tierra empresas encuestas Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Terminator y la Pachamama

El Pirata | 3 de Agosto de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales, las noticias del mundo, las noticias de la tierra y sus profundos temores.

Comenzó agosto, las culturas andinas celebran el día, qué digo el día, el mes de la Pachamama, la madre tierra. Un gesto que entre coloridos y rituales nos recuerda que, después de todo, es a ella a la que le debemos el estar vivos. Y como a toda pareja que la creemos incondicional, bastante mal la tratamos por imaginar que su paciencia es inagotable.

A todo esto apareció un interesante informe que habla sobre los temores globales en los tiempos que corren.

¿A qué le tiene miedo la gente en el mundo?

Y el resultado destacó que el cambio climático, la inestabilidad económica y el terrorismo, están al tope de las preocupaciones.

Claro, todo depende donde viva y que sea usted. A veces los miedos dependen de cuan optimista o pesimista sea uno.

Qué bueno que no soy periodista en Veracruz. Qué bueno que no soy un joven palestino en la frontera de Gaza. Qué bueno que no soy un afroamericano en Cincinnati. Qué bueno que no soy un subsahariano en la balsa ni un preso político ni un peregrino en Zacatecas, qué bueno que no vivo en California cerca del mega incendio y que bueno que no fui ferozmente golpeado por unos soldados como esos dos adolescentes guatemaltecos.

Pero hay más miedos ocultos, como el que tenía Snoop Dog cuando le encontraron 384 mil euros en un aeropuerto italiano. Imagínense explicar que todo ese dinero era bien habido y no iba destinado a pagar ninguna campaña política en Latinoamérica!

Otro que nos metió miedo esta semana fue el nuevo líder talibán, el judío ortodoxo enajenado en la marcha del orgullo gay en Israel, los actos vandálicos en la universidad en Cochabamba, las protestas que continúan en Potosí, la demostración de que Sendero Luminoso sigue bien activo en Perú, la tensión en El Salvador con el transporte de rehén y las declaraciones de Toby Walsh con su manifiesto contra los robots asesinos.

Aja, el avance tecnológico tiene sus riesgos, más allá del Windows 10 o de que tardemos más de 500 días en encontrar los restos del vuelo mh370, y los expertos en inteligencia artificial piden a la ONU que prohíba los robots armados.

Según Walsh en 50 años podríamos tener un Terminator.

Por un lado me parece muy triste porque significa que hay que esperar 50 años para que aparezca una canción tan genial como aquella de Guns and Roses. Por otra no entiendo el miedo, si tendremos un Terminator pues también tendremos un Iroman, un Robocop y hasta un Thor que, con tres o cuatro martillazos, lo podría hacer entrar y razón y ya.

Y hablando de razón, en Venezuela el presidente expropió un gran centro de distribución de alimentos porque al parecer andaban escondiendo las cosas. Después en San Félix aparecieron las imágenes de una muchedumbre saqueando locales y, en medio del caos, un asesinato. Afortunadamente Nicolás Maduro ya explicó que fue un evento planificado y ejecutado por la derecha maltrecha a las ordenes de Estados Unidos.

Si teníamos miedo, eso nos tranquilizó mucho, porque con lujo de detalles Maduro nos explicó todo.

Y al tiempo que la población mundial se enojaba porque la prometida luna azul no se vio azul. Estados Unidos daba a conocer un informe que dice que más de una docena de empresas del fugado Chapo están relacionadas con el gobierno de Peña Nieto mediante contratos y concesiones. Sin duda un ser maquiavélico, peligroso y mafioso... aquel que tiene negocios con El Chapo. -Feliz cumpleaños Angélica, aquí me ves inaugurando el estadio de Rayados. -Pero por qué sin público? -No, por nada, simplemente no había partido.

Y moviéndonos hacia el sur, sur, en Argentina el próximo domingo todos irán a votar en las P.A.S.O. Elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias. Gran ensayo o gran encuesta, si quieren, donde la oposición elegirá a sus candidatos esparcidos y el oficialismo no elegirá nada porque Cristina, digo el kirchnerismo, digo las encuestas de intensión de voto, ya eligieron al candidato a presidente que con entusiasmo, fe, optimismo y presencia televisiva, trata de convencer al votante de que ahora viene lo mejor, como si su larga gestión en la provincia de Buenos Aires hubiera sido maravillosa.

Y entre el tercer rescate a Grecia, la deuda de Puerto Rico, los maestros de Oaxaca, el sistema de salud, los taxistas y los empleados de Uber, las conversaciones en La Habana, los atentados yihadistas, la tensión en Palestina, la caída de la economía china, la devaluación en México y Brasil, la inflación en Argentina, la precarización del trabajo, la violencia en Centroamérica, los alimentos en Venezuela y la campaña en Estados Unidos: les pedimos por favor que ya no nos asusten. Bastante miedo tenemos con nuestra propia supervivencia entre los monstruos de abajo de la cama, el viejo del costal, los fantasmas del pasado y los discursos en cadena.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!