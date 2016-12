Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo elecciones gobiernos argentina mauricio macri presidente milagro real madrid barcelona amenazas peligro exitosas series semana Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Las Explicaciones

El Pirata | 23 de Noviembre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a la noticias internacionales en alerta permanente.

Son tantas las noticias producidas esta semana que pareciera que todo pasó hace mucho tiempo, y sin embargo no.

Hubo elecciones en Argentina, hay nuevo presidente, se llama Mauricio Macri y en los libros de cuentos para niños kirchneristas es peor que el Hombre Llobo, Drácula, Chuky y un juez independiente.

La depresión de Scioli en estos momentos es tan grande que algunos dicen que está encerrado escuchando tangos y preguntándose porque habiendo sido tan obsecuente con Menem, con Néstor y con Cristina, la vida le paga de esta manera.

Y mientras el nuevo presidente ahora recibe toda la atención, las máquinas de triturar papeles y el mobiliario de las oficinas estatales no paran de hacer ruido. Después de doce años se dio lo que un funcionario oficialista declaró "off the record" y que definiría como el mejor análisis político de este período: "pasa que mucha gente ya tiene los huevos llenos del kirchnerismo".

Es que doce años es mucho, uno puede terminar dos carreras universitarias, un niño recién nacido estaría casi entrando a la secundaria, serían como tres mundiales, tres juegos olímpicos, una temporada completa de doce series exitosas y el tiempo que lleva amasar una fortuna, convertir a un desconocido como Néstor en héroe nacional y encontrarle trabajo a todos los amigos.

Se terminó la era K. Quizás algún día regrese. Ahora Argentina se concentrará en las cosas realmente importantes, chulear a la primera dama, preguntarse por Messi y esperar que se produzca el milagro argentino!

Que en realidad los argentinos no tienen muy claro de qué milagro se trata pero es sabido que viven esperándolo.

Mientras tanto, en el mundo, las amenazas se volvían parte de la agenda. -lo lunes gym, los martes cine, los miércoles visitar a la familia, los jueves al museo y viernes, sábado y domingo... amenazas.

Después de que nos avisaron que atraparon y mataron al cerebro de los atentados en Paris hubo un atentado en Mali (ex colonia francesa) donde murieron una veintena de personas. Por su parte Rusia, Estados Unidos y Francia bombardeaban a discreción Siria, y China anunciaba que mataba a unos terroristas en Xianjiang. Esto último no sabemos si está relacionado, pero ya que estamos "matemos a todos" que los gobiernos y los grupos terroristas andan como de Black Friday.

Bruselas, Bélgica, sigue en alerta máxima; también Italia, Alemania, Holanda e Inglaterra. Realizar actividades en Europa es como un deporte extremo, el Vaticano fue amenazado, hubo rumores de atentados en todas partes y en el partido Real Madrid Barcelona había más policías que aficionados. Y convengamos que tanto uniformado no pudo evitar que se comieran cuatro.

Por cosas como esas mínimo Luís Suárez debería ser investigado, o al menos intervenido su teléfono.

En fin, solo un comentario para descomprimir, porque la realidad es que estamos todos en peligro. Y cuando digo todos me refiero a todos: la mitad de la forestación del amazonas podría desaparecer para el 2050 si no se detiene la tala.

Ya ven, pandas y ballenas pasarán a segundo plano.

Lo malo es que si el mundo sigue así, todos pasaremos a un segundo plano.

Afortunadamente esta semana hubo muchos instructivos, videos y especialistas que nos explicaron el conflicto en Siria y el Estado Islámico.

Aparentemente el presidente de Siria Al Assad se lleva bien con este y este, pero mal con este y este otro. Estados Unidos e Israel lo querían sacar, pero ahora no, porque ellos son aliados de Arabia Saudita que en parte financia al E.I. que se lleva bien con parte de Irak y Siria, pero se lleva mal con occidente y Rusia porque le habían prometido una gran nación del Islam que luego no se hizo porque Turquía, en realidad lo que fue el Imperio Otomano... pero bueno, volviendo a Rusia ahora si combate al Isis con los aliados de la OTAN encabezados por Estados Unidos, porque antes Rusia y Estados Unidos se llevaban tan mal que inclusive financiaron a Al Qaeda que terminó siendo el enemigo número uno de ... bueno trataré de sintetizar, en el comienzo de la civilización entre el Tigris y el Eufrates... Olvídenlo, es un verdadero desmadre y toda la compresión histórica se termina cuando una familia siria ve una bomba traspasar el techo de su casa o cuando un occidental ve entrar a un enmascarado, fusible en mano, al bar donde tomaba una cerveza.

Vieron que no nombre a China verdad. Yo creo que China sonríe y vende armas. Bueno no se si sonríe o simplemente es una expresión de amabilidad oriental como diciendo: ustedes síganle, si quieren pueden ir haciendo su pedido, armas, oro, celulares, ejercito, todo tenemos.

Y así entre amenazas y cambios, entre elecciones y votaciones, entre misiones y percepciones, y entre las noticias que parecen haber pasado y todavía siguen siendo, les damos la bienvenida al caos total!!!