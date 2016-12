Mucho Colorido

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones méxico argentina memes charleston pistola presidencia partido conciencia primarias abiertas obligatorias locura negros estados unidos maestros Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Política en Blanco Y Negro

El Pirata | 29 de Junio de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales más coloridas de la semana.

Estados unidos legalizaba el matrimonio gay y todo fue una fiesta. No es que sea el primero, ni mucho menos, pero es Estados Unidos. Así que las reacciones no se hicieron esperar.

Tenemos entonces heterosexuales que se sumaron a la fiesta, aunque siempre les importó nada los derechos de la diversidad sexual, solo por el hecho de sentirse parte de una victoria.

Tenemos homosexuales ricos que celebraban la eficacia de su lobby, homosexuales pobres que sienten que esto no les cambia la vida pero al menos la ley los ampara y homosexuales afroamericanos que al menos sienten que solucionaron la mitad de su drama social.

Los mas conservadores de la Asociación del Rifle dijeron que la medida estaba bien siempre y cuando no les toquen el arma y los más liberales sintieron que Estados Unidos estaba regresando al camino correcto: "libertad de elección y Schwarzenegger a las películas".

Y mientras todo se tornaba multicolor y Obama twitteaba "ganó el amor", en Charleston, donde ganó el odio, todo se volvía blanco y negro.

Lógico siempre habrá opiniones encontradas. Por ejemplo, un diputado del PAN de baja California Sur (México) dijo que "las bodas gays son una perversión" (SIC), es decir aquello que rompe con las costumbres o el estado habitual de las cosas: una esposa por conveniencia, un par de hijos que te odian, tres amantes y una perfecta apariencia ante la sociedad que nos observa.

Y habando de sociedad que observa en Grecia las cosas se ponen peor. Tsipras ya estaba con la pluma en la mano como para firmar pero le avisaron que en las calles de Atenas el clima estaba tenso. Así que el gobierno griego decidió no firmar nada y hacer lo que cualquier gobierno de izquierda presionado por su electorado haría, llamar a referéndum. Sí, esa carta que se juega cuando ya no quedan más y que presenta varias opciones. Aplicar fraude en el referéndum, así si alguno protesta diremos que eligió la mayoría. No aplicar fraude en el referéndum, así si todo sale mal no podrán culpar al gobierno. Y referéndum a la carta, así sea lo que sea sentirás que tú elegiste tu pobre y miserable destino, así que resignación.

Resultado, en Grecia se esfumaron los depósitos, cerraron los bancos, las gente está tensionada, el gobierno da vueltas entre lo pragmático y lo ideológico y todo el eurobloque empieza a creer que pronto no se notarán diferencias entre la acrópolis y el resto del territorio helénico; puras ruinas de un pasado histórico.

Por otra parte el viernes fue un gran viernes negro de ofertas terroristas. Atentados en cinco países con poco tiempo de diferencia. Francia, Kuwait, Somalia, Siria y Túnez, todo por el mismo precio; más de un centenar de muertos, y la imagen más apocalíptica sin duda fue la del ataque en una playa donde los extremistas salieron como tiburones echando balas por la boca y asesinando sin piedad a turistas que entre castillitos de arena y toallas del hotel teñían de rojo las arenas.

En México las cosas siguen delicadas. Marcha en DF por los 9 meses del caso iguala; protestas de CNTE contra la evaluación magisterial; el caso del geriátrico en Mexicali; y la operación del presidente.

Aja. No hablamos de la operación del presidente para privatizar México al grito de "Ya aplíquense las reformas!". Hablamos de la operación de vesícula de Peña Nieto, cosa que suscitó un sinfín de teorías y consideraciones.

Unos decían que en realidad todo era más grave. Otros que en realidad le estaban injertando un cerebro. Algunos decían que como ya Estados Unidos había comprobado su fidelidad le iban a extraer el chip que le colocaron cuando era candidato y otros sostienen que ni su vesícula quería quedar pegada a esta administración priista.

Lo cierto es que Don Enrique ya está recuperado y listo para seguir trabajando por el bien de México. Claro, si entendemos México como lo entiende él.

Y mientras la guerra de taxistas vs aplicaciones puso en llamas a Paris y el gobierno de Ciudad de México habla de comenzar un marco regulatorio, lo cual realmente puso a temblar a los taxistas que ahorita no saben que cosa sería peor, la telenovela de Donald Trump ahora se traslado a la televisión y los concursos de belleza, de donde jamás debió haber salido.

Por último una mención a los videos de la semana que califican para el campeonato mundial de hipocresía generalizada. Dos idiotas maltratando mascotas en una tienda de Hidalgo tuvieron más repercusión que los maltratos de las autoridades, una vedette en una cabina avión de una aerolínea estatal argentina causó la indignación como si los destinos de la patria estuvieran en manos de personas bien capacitadas y el dedo del jugador chileno Jara al uruguayo Cavani nos causó una gracia tremenda como si no nos hiciera eso el gobierno todo los días.

Y así entre la sonrisa y el estupor hipócrita, entra le crisis y el referéndum, entre la sangre en la arena y las políticas oportunas en el momento exacto, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!