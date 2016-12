Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones FIFA méxico Blatter Presidente soccer corrupción investigación guatemala farc movilización historia información empresarios votación lista televisaciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Paralizados por la FIFA

El Pirata | 1° de Junio de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales y los escándalos colosales. Antes el mundo estaba atento a lo que podía ocurrir en la conferencia de Yalta entre Stalin, Churchill y Roosvelt, pendiente de las repercusiones por la crisis de los misiles entre Kennedy y Castro, atentos a los debates de la Primera Internacional, que diría Bakunin, que sostendría Marx y Engels. Hoy el mundo se paralizó por el sexagésimo quinto Congreso de la FIFA.

No, si evidentemente estamos perdiendo onda.

Lo que pasa que la novela fue tan atrapante que no podía ser de otra manera. Dejen que les cuente. Al parecer la FIFA es una institución tan corrupta que hasta tiene representantes de Islas Caimán. Al parecer Blatter era tan corrupto que hasta estaba al mando de otros corruptos bajo el nombre de Concacaf, Conmebol , UEFA y así.

Como se cumpliría, EN 2016, el centenario de la Copa America, habían planificado hacerla en Estados Unidos y entonces el águila calva se puso a investigar. Porque a USA el soccer le vale queso, pero el dinero es el dinero. Y ahí se prendió el ventilador y saltó excremento para todas partes. En eso apareció el Prince Of Persia, en realidad un príncipe jeque jordano de esos que compran todo y le quiso pelear la presidencia de la FIFA a Blatter.

Muchos sintieron que el príncipe era una especie de héroe musulmán anti establishmen y salieron a apoyarlo pensando que voltearían a Blatter. Y ahí es donde el descalabro se hace bien interesante.

Los corrup-directivos americanos salen a apoyar a Alí, y también toda la UEFA con Platini a la cabeza, ex jugadores y hasta gobiernos como el de Gran Bretaña. Maradona mismo gritaba Alí Alí Alí. Pero Rusia apoyaba a Blatter, que le había regalado el próximo mundial. Entonces los que políticamente apoyaban siempre a Rusia ahora estaban en contra y los que siempre criticaban a Estados Unidos estaban con él porque como ya se sabe que Estados Unidos siempre apoya a los árabes rebeldes hasta que dejan de apoyarlos.

Como a Estados Unidos el soccer le vale queso, siguen las investigaciones, y cada vez hay más implicados. Los reyes de las televisaciones, los contratos, la entregas de sedes, los locales, los visitantes, los nacionales, los internacionales, los americanos, europeos, asiáticos, africanos y hasta los canguros en Oceanía. Así justo caía la elección para la reelección o no del presidente de la FIFA, Joseph Blatter. Hasta último momento Alí se reunía en habitaciones oscuras del hotel cinco estrellas para ver si podía sumar votos. Que si llego, que no llego, que si Alí y los cuarenta ladrones o si todos los ladrones votaran por Blatter.

Fin de la historia, Blatter reelecto, Alí a sus petrodólares, y todos rezando para que el FBI no les caiga de noche, contando los minutos en sus relojes de oro macizo gentileza de los amigos del negocio que mueve fortunas.

Lo chistoso es que los medios de comunicación se tomaron está información tan en serio que parecía que hablaban del gobierno de algún país importante. Permítanme decirles que la FIFA lo único que gobierna es el futbol. Ah sí, si usted reside en uno de esos países donde el fútbol gobierna es natural que le de tanta relevancia. Alguna vez Blatter se jacto de que la FIFA tenia más miembros que la ONU. Y es verdad, ahora habrá que ver si tiene más corruptos o más o menos los mismos.

Más cosas pasaron en el mundo: Chile se conmueve por la feroz represión a una marcha estudiantil, Rodrigo Avilés es el símbolo de la lucha; hubo una acción global por los desaparecidos de Ayotzinapa y van 8 meses desde que no están; las aguas casi cubren Houston, los vientos casi borran Ciudad Acuña, Texas y Oklahoma afectadas por los tornados e inundaciones; movilización contra Otto Pérez Molina en Guatemala, movilización por los presos políticos en Venezuela, ofrecen no se cuantas vacas por la hija de Obama; todos juegan Charlie Charlie; si, no, estás tonto; las hermanas de B.B. Kin denunciaban envenenamiento; Italia rescata a más de 4000 inmigrantes en un solo día; el Estado Islámico avanzaba; otro atentado con bomba en Arabia Saudí; bombardeos en Yemen; Palestina disparaba un misil, Israel contraatacaba; se rompía la tregua FARC gobierno y Estados Unidos al fin quitaba a Cuba de la lista de patrocinadores de países terroristas

Por otra parte y hablando de negocios, parece que el gobierno de Perú no va a debatir sus contratos mineros y las empresas del sector petrolero le pidieron a México que haga mas atractivos los términos para invertir en el sector. Ya ve Don Copete, se lo advertimos, uno hace la Reforma, invita a los empresarios, les da la mano y estos ya le piden más. Léase "atractivos" me llevo todo y me atoro de la emoción.

Y mientras seguimos en campaña electoral, mientras el mundo se pone más peligroso que para candidato en Michoacán, mientras Gran Bretaña decidirá si se queda o se va del eurobloque, mientras Grecia sigue a la baja, el desempleo crece en Latinoamérica, mientras a Bolivia se le escapaba un preso peruano importante y lo recapturaban después de costarle el puesto al ministro de gobierno; mientras el Papa se encontraba con Pepe Mujica; Dilma Rousseff declaraba que "no se puede vivir rodeado de corrupción". No sabemos que quiso decir pero le avisamos que está rodeada.

En fin, como verán esta es a penas una muestra de lo muchísimo que ocurre en el mundo en poca horas, digo esas horas que quedaron libres mientras el mundo estaba pendiente de las elecciones en la FIFA. Yo no le veo la trampa a algo que todo el mundo sabe que significa Fraude Internacional de Fútbol Asociado.

Ah, ¿qué la primera F es de federación?

Perdón, no sabía. Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!