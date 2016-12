Pobre Panorama

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones méxico argentina pobreza independientes economía presidente electoral conciencia copa América clase verdades precio petróleo candidatos mentiras Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Ignorado

El Pirata | 15 de Junio de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales y al panorama general de las mentiras contundentes y las verdades inconsistentes.

Ya pasó el tsunami electoral en México. Algo quedó, los triunfos independientes llenaron de ilusiones a muchos que ahora hacen fila para que les borren los tatuajes partidarios, los maestros vuelven a las marchas y figuras como el alcalde capitalino ya miran hacia Los Pinos. Dijo Mancera -si la gente lo pide, seré candidato.

No sabemos a qué se refiere con "si la gente lo pide", ni a que gente se refiere, pero con lo agotada que quedó la gente después de estas elecciones lo único que pide es que ya le den descanso a las campañas.

Por otro lado vimos un desfile de mandatarios latinoamericanos en la cumbre de Celac Unión Europea en Bélgica. Sonrientes, agradecidos, porque ha decir verdad han sido muy afortunados. Humalla zafó de la investigación a Nadine; Peña Nieto salió sin daños mayores de las elecciones; y cuando parecía que la crisis del precio del petróleo iba a hundir la Reforma Energética como está hundiendo a Ecuador, le dieron la noticia del hallazgo de un yacimiento importantísimo en el golfo. Señores, ya que estamos en Bélgica agradezcamos y cambiemos el vale que nos dieron en la puerta. -¿qué vale? -Pues el vale belga para cambiarlo por un poquito mas de aire en el poder.

Hablando de poder, la FIFA se desinfla como balón pinchado y ya saltan del barco muchos contratados, el Vaticano, varios gobiernos y un montón de sponsors. Así que más tristes que la Infanta Cristina cuando le quitaron la Palma, los dirigentes de la FIFA y la Conmebol ni se presentaron en Chile para la Copa América. Sí, esa que los estudiantes chilenos no celebran porque no haya nada que celebrar.

Y mientras miles de alemanes se lanzaban al Atlántico para llegar a Argentina donde la pobreza es inferior al 5%, según a presidenta, en el país crece el ambiente electoral. El gobierno ha decidido doblar la apuesta en el terreno que mejor maneja, la mentira. Pero ya nadie se sorprende, ahora los candidatos oficialistas se pelean por ver quién se queda con la figura de Máximo Kirchner. Aja, al parecer el que gane los favores del príncipe gana los favores de la reina, y quizás por carácter transitivo: el favor de los votos. Solo así se puede uno imaginar que alguien se ande peleando por el Máximo cuando su talento político es tan mínimo.

Pero que le importa a un país con semejantes números, menos del 5% de pobreza, un Ministro de Economía que considera estigmatizante hablar de pobres y unas inversiones que dejarían boquiabierto a cualquiera. De hecho, hablando de inversión estatal, ahora se conocieron los millones invertidos en desratizar el predio donde hoy funciona el centro cultural Néstor Kirchner. Una cifra escalofriante en millones de pesos para sacar a las ratas cuando hubiera sido mucho más económico pegar un anuncio en la puerta que simplemente diga: Rogamos a los funcionarios públicos retirarse del predio y no regresar hasta el día de la inauguración. Muchas gracias.

Y mientras Venezuela bailaba entra las noticias de la huelga de hambre opositora, el avión colombiano llevándose a Felipe González, los discursos de Maduro y la economía a las patadas, la campaña para las próximas presidenciales en Estados Unidos nos mostraba a Hillary Clinton tratando de convencernos de que será una luchadora de la clase media.

Ok, si Hillary es clase media acabo de pasar rápidamente de la pobreza a la indigencia. Pero no se apuren, no lloren por mí, me marcho a Argentina donde los pobres casi no existen. Disculpen que insista, pero si hay algo feo es que te roben la conciencia; si hay algo peor que ser pobre es ser pobre y que nieguen tu existencia porque eso significa que no hay planes de parte del gobierno para que dejes de serlo.

Entre negaciones, afirmaciones, descripciones, confusiones y alteraciones, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!