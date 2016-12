Podemos entrar en Pánico

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos manifestaciones trabajo maywather paquiao volcán chile nepal ayotzinapa mexico podemos boca river corrupción peleas baltimorer policia pánico avengers Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

O Disimular

El Pirata | 4 de Mayo de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos piden que no entremos en pánico y guardemos la calma.

Las autoridades nos solicitaban amablemente que no perdamos la calma y nos quedemos en nuestras casas. Es que realmente no hay que dejarse levar por las noticias.

En Jalisco hubo bloqueos por todas partes, camiones en llamas, un helicóptero militar derribado, grupos narco delincuenciales cortando vialidades en todos los puntos de acceso de a Guadalajara, pero guardemos la calma, tampoco es para entrar en pánico.

Una nave rusa podía caer sobre nuestra cabeza en cualquier momento, pero guardemos la calma.

En la inauguración de la expo universal de Milán chocaban los antisistema con la policía, autos incendiados, caos en las calles, pero no entremos en pánico.

En Nepal todo sigue desbordado, más de 7 mil muertos por el terremoto, los hospitales desbordados, los asilos desbordados, los rescatistas desbordados, pero no entren en pánico.

Marchas por el día del trabajo, en algunos casos reprimidas, manifestaciones masivas, pero por favor quédense en sus casas.

Baltimore protestaba en las calles, las protestas se regaban por todo Estados Unidos, hubo toque de queda, policías, manifestantes, destrozos, barricadas, pero por favor no pierdan la calma, no entren en pánico y quédense en sus casas.

Obama decía que todos queríamos saber la verdad del caso Gray. La verdad es que la policía lo asesino a golpes. ¿Estamos listos para saber la verdad?

Y las autoridades hablaban y hablaban. Al guatemalteco Otto Pérez Molina lo salpican casos de corrupción. Enrique Peña Nieto declaró que los que causaron caos en Jalisco tendrán el mismo fin que los demás grupos delincuenciales, así que desde quedar impunes hasta ser gobierno pueden tener cualquier fin. Cristina Fernández de Kirchner saludó a los trabajadores en su día e instó a "cuidar lo ganado", cinco hoteles, varios apartamentos Puerto Madero, una cuenta bancaria con muchos ceros, una colección de joyas, carteras, zapatos, relojes, campos adquiríos a valor fiscal y mucho más; la familia real británica estaba exultante por el nacimiento de una nueva princesa y murió la grandiosa Maya Plisétskaya.

Más noticias nos atrapan para llenarnos de calma y tranquilidad. La ex jefa de inteligencia del ex presidente colombiano Álvaro Uribe marchaba presa; Vietnam conmemoraba 40 años del fin de la guerra; la marcha de los familiares de las victimas de Ayotzinapa se sumaban a los jornaleros en protesta en el zócalo; el Pacifico crecía y entraba en Acapulco, alerta costera; el volcán Calbuco volvía a eructar en Chile; el Estado Islámico ganaba posiciones en Siria y el ejercito nigeriano rescataba mujeres rehenes de Boko Haram.

Las autoridades solicitan a la población no entrar en pánico y conservar la calma. Podemos ver la pelea del siglo que Maywather le ganó por puntos al próximo presidente filipino, Many Paquiao. Podemos ver como el clásico del fútbol argentino, Boca River, se llevó Boca en los últimos minutos, podemos ver el estreno de The Avengers y sumarnos al record, podemos esperar la resurrección de Dragon Ball, podemos llorar por la India María, podemos ver todos los chistes venezolanos de Maduro y el mango volador, podemos pedir revancha de todo...

Lo que al parecer no podemos es mantener unido a "Podemos". Al final Monedero se fue del partido y lo que parecía la gran alternativa a los partidos tradicionales PSOE y PP se quedó en calzones en medio de la calle. El secre general de podemos, Iglesias, trató de demostrar que aún pueden y la agrupación política que nacía para dar pelea al calor de los Indignados demostró que también pueden pelearse entre sí.

Por todo eso, y muchas cosas más que han acontecido en el mundo en la última semana, le solicitamos a la población que no pierda la calma, que no entre en pánico y que se queden en sus casas, si es que la tienen; si esto les resulta aburrido pueden observar por la ventana... el kaos total!!!!!