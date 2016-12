Radiografías de un Cuerpo

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones argentina PASO votaba corrupción prensa obligatorias informativas radiografías periodistas méxico asesinatos electoral poder programa debate Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Muertes que Dicen Mucho Más

El Pirata | 10 de Agosto de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos muestran las radiografía de un cuerpo social con profundos dolores.

Dime lo que matas y te diré a que le temes.

La frase suena extraña pero habla mucho de los máximos temores del poder.

Los asesinatos de periodistas en México hablan mucho del poder.

Cuando uno mata está expresando mucho más que el mero asesinato. ¿Entonces qué? La vida de un periodista vale más que la de otra persona? ¿Depende el oficio es más o menos grave un asesinato? ¿Todos los periodistas son inmaculadas personas solo movidas por la buena fe? ¿Si los periodistas asesinados fueran estudiantes, obreros, desempleados, jornaleros o prostitutas sus muertes valdrían menos?

Por supuesto que no, no se trata de una cuestión gremial, pero si en un país con una cantidad de muertes superior a las que genera una guerra, contamos a muchos periodistas eso nos habla del temor del poder a la información, a la búsqueda de verdad, a la ventilación de casos de injusticia, corrupción o enriquecimiento ilícito.

¿Y qué podemos esperar cuando los gobiernos utilizan los mismos métodos de las mafias que dicen combatir? Pues que simplemente confiesen que ellos son parte de la mafia, o peor aún, que son la mafia en sí.

Eso sí, a la hora de señalamientos son los primeros en ofenderse, y mucho. ¿Cómo va a estar relacionado el gobierno, el narco, los paras, la extorsión y la mentira? Pruebas, queremos pruebas!!!!. Y las pruebas son tan elocuentes que vuelven a ofenderse y las llaman operaciones políticas en su contra. Entonces todo termina allí, muertes, sangre, extorsión, mentira, corrupción, traición, impunidad y robo... todas operaciones políticas contra los inocentes pro hombres que encarnan el poder.

Y entremezclado en todo eso, más noticias; Argentina votaba las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias entre el diluvio y las boletas humedecidas. En Brasil Dilma cae en picada y sonaron las cacerolas en San Pablo. En Colombia Uribe encabeza una marcha contra el proceso de paz entablado por el gobierno de Santos y las FARC.

Y así los climas van cambiando: se despierta el volcán japonés, un temporal azota la costa chilena en Valparaíso, un tifón sacude Taiwan y las lluvias no paran en gran parte de Argentina.

A todo esto, muchas de las luces informativas se las llevó Donald Trump que, puesto a debatir con los republicanos, ya no sabe que más decir para provocar. Es que cuantas más sandeces dice más sube en las encuestas y ya amenazó con que si no va por los republicanos irá como independiente. Aunque a decir verdad los republicanos, al ver los números de la intención de voto después del debate, le pidieron si podían ir con él.

El que esta contento es Peña Nieto, ya que en sus breves y merecidísimas vacaciones leyó que alguien había dicho que el gobierno mexicano es astuto y muy inteligente. -Mira Angélica! Al fin alguien que lo reconoce.

-Sigue leyendo amor, ahí dice que es porque les mandamos a los malos y nos desafanamos de ellos. Además es Donald Trump el que lo dijo.

-Bueno, déjame ser feliz ¿no?

Y más noticias nos entregaban radiografías del mundo: Grecia y otro pacto con acreedores, Nicolás Maduro le regala a su esposa la candidatura a la Asamblea Nacional, colonos judíos y civiles palestinos alimentan las llamas y crece la tensión, coche bomba en Afganistán deja una decena de muertos, asesinan al jefe de la policía comunitaria de un pueblo de Guerrero en México y el Estado Islámico degüella a cientos de miembros del poder electoral en Mosul Irak.

En Brasil hubo dos muertes que sin tener relación muestran los extremos. La policía mató a uno de los narcos más reconocidos de Rio de Janeiro. Celso "Playboy" Pinheiro había escapado de la cárcel; pero evidentemente alguien dejó de brindarle cobertura.

El otro caso es el del periodista Gleydson Carvalho, muerto por dos sicarios mientras hacia su programa de radio donde denunciaba casos de corrupción y desenmascaraba a personajes del poder; evidentemente algo de todo lo que denunciaba era verdad.

Así y todo, puede que el día de mañana alguien voté a un narco para gobernador, puede que les importe muy poco la muerte de 43 normalistas, puede que los asesinatos de periodistas y las amenazas no le parezcan preocupantes, puede que el asesinato de denunciantes no le parezcan una amenaza a la justicia, puede que realmente se crean los números del gobierno sobre la pobreza y el crecimiento, puede que vean bien que alguien nombre a puros familiares para perpetuarse en el poder, puede que se sienta inteligente pensando que todas son operaciones de prensa y que en realidad son solo informaciones mal intencionadas contra los inocentes y ejemplares gobernantes.

Así y todo puede que alguien nos muestre nuestra radiografía y digamos: -no, ese no soy yo, ese se parece a un muñeco de Halloween y no tiene nada que ver conmigo.

Damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!!