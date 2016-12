Regreso al Espacio

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo elecciones presidenciales argentina guatemala huracán Patricia méxico espacio juicio político electoral experiencias Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Odisea Terrestre

El Pirata | 26 de Octubre de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a la noticias internacionales y las historias personales.

En un rápido repaso de las últimas horas podemos decir que luego de una odisea maravillosa hemos regresado al espacio desde donde todo se ve tan cercano y tan lejano.

Llegando al lugar donde íbamos a abordar nuevamente la nave vimos a mucha gente haciendo la larga fila y un policía de migraciones nos señalo entra la multitud.

-De aquí no sale nadie. El huracán Patricia es el más grande y violento de la historia. Lero lero.

Casi imaginando la vida en la tierra de aquí en más, le expliqué la situación. -debemos regresar al espacio. El mundo nos necesita!!!

-El mundo no necesita a nadie más que a sí mismo, así que quédense tranquilos y lean el periódico.

Peña Nieto decía agáchense y cúbranse, los turistas eran trasladados, las elecciones en Guatemala, Argentina elegía presidente, lluvias y encharcamientos, linchamientos, jornada electoral en Colombia, el drama de los refugiados, Evo que busca la eternidad, el Isis sigue haciendo de la suyas, un accidente de ferry en Hong Kong, mujer atropella a multitud en Oklahoma, Justin Biever gana premios MTV, Palestina e Israel en tensión, Rusia y Estados Unidos bailando en Siria, se retira Paquiao, Lamar Odom sigue en el limbo después de la fiesta de su vida, Rousseff quiere evitar el juicio político y mucho más!!!

En eso me pongo firme y grito: -el mundo es una catástrofe y usted ¿quiere detenernos? No lo conseguirá!!! Más voces se alzaran. Usted no entiende!

En eso el policía me ve con una sonrisa de bailarina de ballet folklórico mexicano y me dice: -yo no estoy para entender, soy policía, de aquí nadie se mueve.

Casi susurrando digo: y ahora ¿quién podrá defendernos?

-Pues mire, el Chapulín Colorado, los Vengadores, Batman, Superman y el gobierno al servicio del pueblo, son personajes imaginarios, así que dudo que lo puedan defender.

Recordando los abrazos, el afecto, las palabras y el inmenso cariño recibido por tantos amigos terrestres, me invadió una nostalgia atípica y casi rompo a llorar. En eso el poli llama a otro polis y rodeándonos nos dicen: -pero que maricas, ¿van a llorar por no poder embarcar?

-No es eso, aquí no hay debate, debemos regresar al espacio sea como sea.

-Ah ¿muy rebeldes no?

-No, asi como ve me aplicaron bulling los zapatistas durante tres horas, le compré 150 collares a una niña chamula nada más porque me vio feo, me enchile como un sueco en un sauna, me emocioné con una tortuga marina y me quedé sin voz cuando iba a comenzar la revolución.

-No, pues que débiles. La verdad que nos hacen un favor regresando al espacio.

En eso veo que la fila empieza a fluir y mientras un señor con aspecto de político despachaba un cargamento de cocaína, animales exóticos, dinero negro y un container de indocumentados sin problemas, una muchacha era rodeada por diez cordones de seguridad por tener aspecto de dominicana que viajaba sola.

A todo esto el presidente informaba que la alerta por Patricia era levantada y que afortunadamente unas montañas habían minorizado el desastre potencial.

Abordamos rápidamente el transbordador que nos regresaría al espacio pensando en como casualidades y causalidades a veces se alinean para darte mejor o peor fortuna. Nuestra fortuna es regresar a establecer con palabras y sentimientos la comunicación que nos tiene siempre mirando hacia la tierra identificándonos con las historias de lo que mueven el planeta día a día entre huracanes, elecciones, reacciones, decisiones, sensaciones y el esfuerzo cotidiano de llevar en las espaldas todas esas experiencias personales que hacen que el panorama no sea tan desolador.

Desintegrados entre las ruinas que construirán el futuro: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!