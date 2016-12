Tenemos Derecho

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones españa méxico jalisco nueva generacion guerra corrupción cultural colombia farc conversaciones histórico homenaje monseñor romero perú mineria derecho Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Pero No es Fácil

El Pirata | 25 de Mayo de 2015 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales en una semana donde desfilaron santos y demonios, cambios y recambios, avances y retrocesos.

Para los que crean que política y religión no tienen nada que ver, solo un Papa en la historia podía beatificar a Monseñor Romero. Ese fue el Papa Francisco y hay fiesta en El Salvador. A 35 años de que una bala quisiera callar la voz de los oprimidos, el grito se hizo más fuerte.

Pero ni crean que las cosas han cambiado demasiado en Latinoamérica desde que el monseñor hablaba hasta hoy. Ollanta Humala decretó el estado de emergencia en la costa arequipeña. Contamos cuatro muertes en el último mes con los enfrentamientos entre la policía y los campesinos en protesta contra el proyecto minero Tía María.

En México aparecía la noticia de los más de cuarenta muertos en un cruce entre supuestos miembros del cartel Jalisco Nueva Generación y la policía federal en un paraje perdido en la frontera entre Michoacán y Jalisco. Las imágenes son impactantes porque no se trata de Ucrania, ni de Siria, ni de Yemen, ni de ningún país en guerra. Es México en tiempo preelectoral. Bueno, es casi lo mismo ¿verdad?

Y hablando de elecciones, España tuvo que votar municipales y autonómicas en lo que muchos consideran el fin del bipartidismo. Aunque en realidad el PP sigue celebrando.

Y mientras Irlanda aprobaba el matrimonio gay, Grecia trataba de que no la boten del continente, el gobierno de Dilma Rousseff anunciaba un plan de grandes recortes de presupuesto y a Venezuela se le disparaba más y más el dólar como si se tratara de un cerdito enjabonado, las FARC anunciaban el final de la tregua luego de la muerte de 26 guerrilleros por parte del ejercito.

Así es como el baile de la conversaciones de paz en La Habana da un pasito para delante, dos para atrás y un meneito de cadera. Si la conversaciones iban bien, pues ahora van peor.

Ya están informados, no tarda en salir Uribe a decir "yo les dije", no tarda Brasil en cubrirse de protestas, no tarda Tsipras en anunciar que la corbata le ajusta demasiado, no tarda Maduro en afirmar que es victima de un golpe de estado económico manejado desde Washington y no tarda Santos en decir que se está haciendo "todo lo posible" para reencaminar los diálogos de paz.

Realmente cosas extrañas pasaron esta última semana, llovían arañas en un poblado australiano, en Guatemala Pérez Molina no paraba de cambiar ministros para ver si podía detener la catarata de escándalos por corrupción, el Estado Islámico entraba en Palmira y controla más de la mitad de Siria, el crimen de un niño a manos de otros niños en Chihuahua siguia causando polémica y espanto, encontraban una bomba de la segunda guerra mundial cerca del estadio de Wembley, en Londres, obligando a evacuar la zona y un halo solar sorprendía a todos los habitantes de la capital mexicana.

Algunos especialistas dijeron que era por el frío, otros vieron una señal apocalíptica, otros pensaron que era parte de la campaña de alguno de los partidos y la mayoría ni la vio porque la polución le hacia llorar los ojos. Igual y por suerte, para ver todas esas cosas, que deberíamos haber visto y no vimos, existen las redes sociales.

A todo esto en Argentina se conmemoraba el 25 de mayo, día de la revolución que culminaría con la independencia del país sudamericano. Y como parte de las celebraciones, días antes, la presidenta inauguró, en lo que fue el viejo edificio del Correo Central, una obra magnifica que realmente es para el aplauso.

Muy acertado también en nombre elegido ya que tratándose de un centro cultural argentina rinde así homenaje a un hombre comprometido con la cultura, un intelectual de las artes, un personaje histórico que alimento desde los cimientos las expresiones artísticas con un conocimiento deslumbrante entre académico e intuitivo. Bueno, le pusieron centro cultural Néstor Kirchner. Sí, había otras posibilidades, pero recordemos que en tiempos kirchneristas le ponemos Néstor a todo. 25 de mayo, chocolate con churros, locro, gauchos a caballo y Néstor para todos.

Y hablando de libertad e independencia, Barack Obama dijo esta semana una frase que pasó desapercibida pero que creo que encierra la más pura verdad de los tiempos históricos: "los palestinos tienen derecho a ser un pueblo libre, pero no es fácil".

Jaaaaaa también vale esto para casi todos los pueblos del mundo, hasta inclusive para ese mismo pueblo que el propio Barack preside. Así como derecho, derecho a ser libres tienen... pero créanme, no es nada fácil.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!