De Amor, Religión, Fe

Y Otras Hipocresías

El Pirata | 15 de Febrero de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que cubrieron las primeras planas de amor, redención y gloria.

Dejando atrás otro San Valentín, ahí quedaron los enamorados, los desamorados, los intencionados y los descorazonados. Unos compraron chocolates, otros compraron flores, otros compraron poemas tristes de amores no correspondidos y otros compraron amor; porque en una sociedad capitalista todo tiene solución para quien tenga con qué.

Y mientras en México El Bronco veía estallar Topo Chico, se peleaba con Televisa y agradecía que Nuevo León no estuviera contemplada en la gira papal, Francisco comenzaba su desplazamiento por territorio mexicano luego de llegar de Cuba en un encuentro histórico con su versión ortodoxa rusa con barba.

Encuentro con Peña Nieto, la primera dama Angélica Rivera y ante la amenaza de confesión, que podría haber durado de dos a tres meses, el Papa salió raudo hacia el zócalo donde ya habían quitado a todos los que protestaban por la complicaciones que la santa visita había traído a sus vidas cotidianas y solo había lugar para extasiados devotos que soñaban con ver la ráfaga blanca pasar y saludar en nombre del padre, del hijo y del espíritu santo.

Ante todo me gustaría desmentir algunos mitos que existen sobre México para quienes no conocen o no viven en México y veían al Papa como una especie de suicida.

Es mentira que tres de cada cuatro mexicanos sean narcotraficantes, es mentira que si pisas Michoacán te mueres de solo pisarlo, es mentira que la gente viva aterrorizada y no salga de sus casas, es mentira que los Carteles andan todo el tiempo por las calles matando gente para no aburrirse, es mentira que en México se respira un ambiente de guerra en todo el territorio, es mentira que todos usan sombrero, bigotes y pistolas y es mentira que todos escuchan banda mientras beben al grito de "la vida no vale nada!!!".

También es mentira que en San Lázaro estén trabajando para el pueblo, es mentira que a los gobernadores les importe su gente, es mentira que la policía este combatiendo a los criminales, es mentira que las cárceles sean seguras, que los ricos cumplan las leyes, que el gobierno este interesado en combatir la corrupción, que las Reformas vayan por buen camino, que PEMEX está jodida por la baja del precio del petróleo; es mentira que Estados Unidos este colaborando para luchar contra el narcotráfico y el lavado de dinero, es mentira que se haya hecho todo lo posible para dar con los responsables de las desapariciones, es mentira que se proteja la labor periodística y la libertad de expresión, es mentira que el Cruz Azul este condenado a nunca más salir campeón.

Aclarado el punto también debemos reconocer que la seguridad papal con miles de armas y uniformados es necesaria, nunca falta un afiebrado que se cree que ese hombre con tunica es la encarnación del mal en el mundo. Pero también debemos dar fe de que muchos grupos delincuenciales, carteles y hasta señores del tráfico ilegal de drogas, personas y armas, son bien religiosos, que han construido iglesias, que han donado fortunas, que tienen a su Virgen de Guadalupe en el rancho, que rezan cada vez que cargan su fusil, que se abrazan al rosario a la hora de matar y recitan un pasaje de la Biblia antes de amarrar una venganza.

Pasa que cada quién parece entender el mensaje como más se le acomoda, y ahí es donde en cosas del amor y religión todo se parece. Si hasta el Papa hablaba de corrupción en la basílica y los obispos miraban para otro lado al tiempo que el presidente ponía cara de "cuanta razón tiene este señor don Papa".

Hablando de amor, continua la telenovela "La Cara Conocida" en Bolivia. No sabemos si Evo le envió algún presente a Gabriela, y ahora tampoco sabemos si los que votaran por el "NO" lo harán porque el gobierno se hunde en corrupción, porque no es bueno perpetuar el poder en una persona, porque la modificación constitucional atenta contra la institucionalidad o porque Evo Morales hizo como que le hablaba la virgen de Urkupiña cuando "Gabrielita la Bendita" le abrazó en el carnaval de Oruro.

Y ya que estamos en carnaval, y no me refiero a la gira del papa por México, en Brasil se sigue bailando al ritmo de la crisis económica, el descrédito político y el virus del Zika. Igualmente hubo facturación record, las calles se llenaron de color y la alcaldía de Rio salvó los números de la ciudad que recibirá los próximos Juegos Olímpicos.

Más noticias nos ponían a rezar en la semana que pasó: para que Siria encuentre una salida más allá de las acusaciones cruzadas entre Rusia y Estados Unidos, que Colombia encuentre la paz más allá de que las FARC ya anunciaron que no harán reclutaciones forzadas de menores, que Medio Oriente se calme más allá de que los atentados y ataques están a la orden del día, que España encuentre presidente más allá de que nadie quiere ceder, que en Argentina y Venezuela se reduzca la inflación más allá de que se necesite un milagro.

Pero no todo es un panorama oscuro y desencantado, el amor a veces aparece entre los titulares, sobre todo en San Valentín. El Chapo Guzmán está dispuesto a declarar en favor de Kate del Castillo, según dijo uno de sus abogados.

Y así, entre rezos y plegarias, entre actos de fe e hipocresía potenciada, entre miserias humanas y humanos miserables, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!