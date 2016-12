Lo Antiguo y Lo de Siempre

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política nobel de la paz colombia fotografías juan manuel santos inmigrantes europa latinoamerica clinton trump videos escandalosos armas terremoto huracán matthew haití condición humana millones divisiones elecciones Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Despegues y Aterrizajes

El Pirata | 10 de Octubre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los despegues, aterrizajes, ascensos y descensos.

Un error habitual que uno puedo cometer al pasar por sitios, lugares y personas es creer que los conoce completamente y la realidad es que las percepciones van a variar con cada mirada. Ahí esta la antigua Europa, las ruinas históricas y la actualidad constante; ahí conviven los rastros imperiales y las plazas de inmigrantes, la corona poderosa y el idioma a los saltos del pakistaní que cuece castañas, la mirada preocupada del hijo del hijo del que vivió la guerra, la agilidad del nigeriano listo para levantar su manta al paso de la policía de finanzas y el latino malabarista que se siente siempre un poco a mitad del océano.

Las pantallas siempre encendidas, un terremoto sacudía Italia y destruía Amatrice, el Papa rezaba, largas filas de turistas en el Vaticano, Paris militarizada, Suiza con paisajes de postales que esconden la industria farmacéutica, la política española y todo el circo trabado en la cuerda floja, Londres se pasea elegante y hace compras en el mercado de Brixton, los catalanes hablan de "esos" españoles, los vascos bravos como el cantábrico atrapaban el bacalao en el aire e iban a elecciones repartiendo caramelos, en Lisboa celebraban que el nuevo secretario de la ONU le vaya al Benfica y la catástrofe en Siria marca el pulso en las fronteras. Calais en un hervidero pero allí no está el turismo, igual que en Melilla o Lampedusa, un partido por la eliminatorias Rusia 2018 entre refugiados y policía antimotines.

Y mientras el ritmo de las ciudades va marcando el latido cotidiano todo se cruza con las cosas que importan sin importar, asesinatos, bombas, amenazas, cruces de potencias mundiales, maniobras militares en el Mar de China, la firma de paz entre FARC y gobierno bailando ballenato entre el si y el no, la inestable seguridad argentina, el mal plan de los ajustes mexicanos, las novedades de los debates entre Hillary Clinton y Donald Trump, un nuevo video escándalo y un nuevo escándalo en video.

Cuando uno llega a algún lugar siempre tendrá la mirada puesta en de donde viene. Los mundos que conviven en el mundo. Europa es más secreta, más oscura, Latinoamérica está en carne viva, todo es más evidente. La crisis europea no se ve, pero se percibe, la pobreza no salta a la vista, pero respira en los callejones, la inseguridad no es inquietante comparada con Latinoamérica, pero amenaza siempre con aparecer de manera espectacular, el "no futuro" con el que latinoamericana convive parece una paranoia infundada en Europa, pero duele y raspa. Mundos extremadamente distintos que lloran, ríen, sufren y celebran por las mismas cosas, la condición humana. Una es una dama elegante que vive de su antiguo vestuario imperial y la otra es una antigua dama desnuda a la que casi nada le sorprende.

Los museos muestran el saqueo y la belleza, la religión nos bendice, algunos templos se trasforman en tiendas, los derechos obtenidos, los derechos reprimidos, los debates infinitos, separaciones absurdas pero lógicas; y en la marea humana jóvenes chinos compran artículos de lujo, viejos gordos rusos muestran sus millones ex comunistas, las chicas de Ucrania y Dominicana salen a la calle, millones de africanos venden palos para selfies en las plazas, adolescentes orientales se toman fotografías en todas partes y los latinos conocen sus barrios donde suena algo parecido algo que es mezcla de todo.

En las noticias del mundo se reparten los premios Nobel, comenzó el otoño y la primavera dependiendo el hemisferio, Maduro busca aliados para dar aire a Venezuela, Alepo está destruida y caen bombas sobre las ruinas, otro naufragio en el Mediterráneo, estudiantes asesinados en Veracruz, balas entre polis y militares en Culiacán, el huracán Matthew destrozó Haití y puso en alerta a la Florida, la guerra en Yemen surtida de armas europeas, la justicia y el poder batallan en Argentina, Juan Manuel Santos (el presidente de Colombia) gana el Nobel de la Paz y todo sigue girando sobre su eje.

Así el mundo nos muestras muchos mundos y nuestras miradas dependerán de aquello en lo que nos detengamos a ver en este tren de alta velocidad llamado información.

Damas y caballeros, estamos en el espacio, otra vez y como siempre, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!!