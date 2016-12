Aplausos para El Show

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política nobel de la paz colombia nobel de literatura bob dylan juan manuel santos inmigrantes campaña electoral elecciones clinton trump escándalos nigeria merkel negocios vaticano haití esposa periodistas méxico show Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Bienvenidos a las noticias internacionales y al show de la política.

Si algo hay que reconocerles a los gringos es que todo lo transforman en show y que en ese menester nadie los supera. Buscando la perfección, la campaña electoral, ya toma instantes superadores a cualquier reallity show y Trump vs Clinton pasó a ser más un gran programa de chismes escandalosos de índole sexual que una recta final electoral con propuestas políticas.

Ahora apareció la quinta mujer que denuncia a Donald Trump por acoso y dijo: "empezó a besarme y me puso la mano en los pechos".

Realmente no sé si estás cosas inclinarán la balanza de los votantes, pero lo que es seguro es que estás elecciones podrán ser de todo menos aburridas.

A todo esto, esta semana, el show lo puso el comité de los premios Nobel. Quizás sintiendo que en las últimas premiaciones no había habido mucha repercusión, decidieron patear el tablero y entregar dos premios de repercusión instantánea.

Primero le dieron el de la paz al presidente Santos. Eso fue un golpe en el ojo a los uribistas que todavía celebraban la negativa en el plebiscito y le dio aire al artífice de las conversaciones de paz. Santos, más rápido que ligero, dijo que donará el premio a las victimas del conflicto armado. Sí, parece muchísimo dinero, pero después de cincuenta años de conflicto, desplazados por miles, tierras robadas, familias aniquiladas, muertos y desaparecidos por centenares, es apenas un vuelto.

Como si esto fuera poco, para garantizar titulares en los medios, el Nobel de Literatura fue para Bob Dylan. Sorpresa! Los literatos ortodoxos se lanzaban de cabeza desde su pila de obras clásicas y la academia sueca consideraba que era buen momento de premiar a Dylan una vez que ya no inquieta tanto cantar contra Vietnam, que tiene 75 años y que era una buena manera de consolar al pobre electorado norteamericano que ya pensaba que estaría confinado a ver imitaciones de Trump y Clinton en los horarios centrales de televisión.

Por otra parte, hubo algo que desató enojos en el Vaticano. No, no fueron las puteadas de Maradona en el Partido por la Paz, no fue la visita del presidente argentino pidiendo milagros, no fueron las críticas recibidas por su pasividad ante los conflictos internacionales, no fue el asesinato de un cura en Tucumán por parte de los narco políticos; fue por la llegada del payazo. No esos payasos que andan espantando al mundo, sino el payaso de la comida rápida. Sí, ahora los habitantes del vaticano, básicamente curas, monjas sometidas a servidumbre en nombre de dios y turistas por millones, van a poder pedir un santo combo, unas papas a la Francisco y una cajita feliz llena de bendiciones. Esto enojó muchísimo a varios obispos que odian que vengan a hacer negocios a la mera capital de los benditos negocios, la Santa Sede. Y así cedió.

Mientras tanto el mundo sigue girando, el gordito que gobernaba Veracruz, donde se cuentan los asesinatos por docena, el narco manda, los políticos invierten en bienes raíces y la corrupción alcanza niveles de doctorado, pidió licencia para defenderse de las mil y una acusaciones. El presidente, Peña Nieto, se comprometió a proteger la vida de los periodistas mexicanos, una más de esas tantas cosas a las que se compromete sabiendo que no cumplirá; y los técnicos del FMI desembarcaban en España para examinar su economía.

Esto último venia siendo retrasado hasta ver si España lograba formar gobierno, pero dadas las circunstancias, el Fondo decidió hacer su visita igual porque temen que si esto sigue así España forme gobierno cuando ya el dinero no rija los intercambios económicos entre las personas o los españoles se den cuenta de que están mejor sin gobierno.

Y entre la Siria bombardeada, la catástrofe en Haití, los atentados en Afganistán, las situación endeble en Irak y las desesperadas rutas de los inmigrantes, hubo un paso de comedia vergonzoso entre un presidente y una canciller que vale la pena destacar.

El presidente de Nigeria visitó Alemania y dio conferencia de prensa junto a Angela Merkel.

Al parecer en Nigeria, una de las máximas opositoras al presidente es su esposa, Aisha Buhari, que dijo que no votaría por él si vuelve a presentarse.

Al ser preguntado por esto, luego de que Merkel se derritiera en halagos para con él, dijo: "no se a que partido pertenecerá mi mujer, en realidad su lugar es mi cocina, mi comedor y el resto de las habitaciones de mi casa".

Momento incómodo, Merkel casi estalla como un Galaxy Note 7 pero debió tragar saliva y hacer de cuenta que toda esa mierda machista no tenia traducción al alemán.

Y así, entre bloqueos y casetas tomadas, entre manifestaciones y protestas, entre batallas entre policías e inmigrantes, entre bombas y huracanes dejando hambrunas y destrucción: el show continúa y seguimos a la espera de nuevos escándalos, nuevas filtraciones y más luces sobre los íntimos lados oscuros para aplaudir, posiblemente, a nadie que lo merezca realmente.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!