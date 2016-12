Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política elecciones presidente estados unidos trump clinton demócratas FBI información nicaragua elegimos daniel ortega candidato titulares américa poder económicos escándalos memes estrellas semana seguridad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

La Reina y el Hablador

El Pirata | 07 de Noviembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales detenidas en una fotografía mundial.

Lunes congelado, se detienen los barcos con inmigrantes, se paraliza la frontera, se detienen los carros, se suspende la crisis económica, se apagan los motores, se quedan mudas las protestas, se clavan las leyes de presupuesto, se aplazan los congresos, se pospone la guerra, en Estados Unidos mañana se elige presidente.

Y no es cualquier cosa, se trata de las elecciones más turbulentas de los últimos tiempos. La reina del clan de la ética adaptable y el rey de los bocones llegaron tan desgastados que el resto de las piezas del tablero no saben ni como moverse.

La Norteamérica que encontró en Trump al vengador que les dijera las cosas que quería escuchar y la Norteamérica que se consoló con la chica que buscaba el premio mayor quedará posiblemente desilusionada pero entretenida por un tiempo.

Barras y estrellas, elefantes y burros, globos y fuegos artificiales. Próximamente en pantalla veremos sonrisas, veremos abatimiento, veremos el final del show con apariencia de comienzo.

Está semana, en la última recta final la escena perdió el foco; el director del FBI, que quería cobrarles una deudas a los Clinton, y el presidente Obama, al que créanme más de uno va a extrañar, entraron en la pelea a puño limpio. Los medios divididos en rojo y azul; y ahí iban para un lado y otro Hollywood, los deportistas, las estrellas de Instagram, los twitteros profesionales, los periódicos, los grupos económicos y hasta los agitadores apocalípticos.

Entonces todo parecía que había dejado de girar, aunque Rajoy presentaba su gabinete, la entrada a Mosul se complicaba, las protestas en la Paris de los refugiados se hacían visibles, la agenda se apretaba y apenas los fanáticos de los Cachorros pudieron celebrar su liga después de más de cien años, la batalla por la Casablanca volvía a inundar toda información.

Venezuela quedó al costado entre mesas de negociaciones y protestas, ya habrá tiempo para hablar de la despedida de Obama en la Cumbre con Holland, Renzi, May, Rajoy y Merkel en Berlín, ya habrá tiempo de hablar de las propiedades de la ex presidenta Cristina Fernández, del ex jefe de inteligencia de Francia y la fidelidad a Sarcozy, ya habrá tiempo que Anaya, líder de la blanquiazul, ponga sus cuentas en orden, ya habrá oportunidad de reconocer que Siria es victima de la guerra fría, ya habrá tiempo para denunciar como en Turquía varios periodistas fueron detenidos por el gobierno, pero ahora todo son las elecciones en Estados Unidos.

Tanto asi que fue noticia un mono chino que según parece es el heredero de la casta de animalitos que adivinan los ganadores de un Mundial de Fútbol o del Oscar a mejor actor. El mono chino dijo que ganaría Donald Trump, y seguramente los Demócratas se habrán encargado de encontrar su contraparte, no sé, una guacamaya ecuatoriana que vaticinó la victoria de Hillary.

Todo eso ante la mirada incrédula de por ejemplo, el 80% de la población afroamericana sin estudios que no tiene trabajo o de los granjeros sureños a los que todas las políticas del gobierno que se va le valían una hectárea de berenjenas.

Ricos, pobres, inmigrantes, legales, ilegales, privados, dependientes del Estado, deudores, acreedores, viejos, jóvenes, esposas, amantes, maridos, denunciantes y denunciados, todos en el mismo barco viendo el bloque de hielo acercarse a la proa.

Y entre todo el diseño electoral que se encarga de alimentar el espejismo de que elegimos al gobierno, en Nicaragua hubo elecciones el fin de semana. Daniel ortega, el ex sandinista devenido en ultracatólico capitalista por consejo de su esposa, dio otro paso a la eternidad. Cuarto mandato, tercero consecutivo, su esposa Rosario Murillo, la encargada de "transmitir alegría al pueblo" amarra la vicepresidencia.

Los titulares previos de los que no quieren enfadar al poder decían: Ortega es el favorito para ganar las elecciones.

La realidad es que Ortega era el único candidato en el segundo país más pobre de America después de Haití, así que más que "liderar" las preferencias era "lo que iba a pasar".

Y así, todo lo que podríamos decir, por ahora se atora con un hotdog y un refresco azucarado mientras seguimos la pantalla que nos venderá el efecto de algo que mañana será tan diferente como igual.

Vamos a hacer de cuenta que es verdad, que se elige Presidente, que llegan los candidatos que representan al pueblo, que los escándalos salen a la luz porque hay quienes buscan justicia, que las campañas son transparentes, que quienes buscan el poder tienen un deseo real de gobernar para un mejor destino común... Vamos a hacer de cuenta que la cosa no es tan triste como se ve. Vamos a hacer de cuenta que no sabíamos que estábamos sobre una freidora y mañana se enciende la cocina.

Damas y caballeros, memes preparados, pines y banderitas listas, críticas prediseñadas, berrinches a mano, saluden a cámara, no se acerquen al cordón de seguridad y bienvenidos al caos total!!!!!!!!!!