Hijos de las Contradicciones

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo contradicciones felicidad dinero error corriente indicaciones anuncios justifica programa brújula sistema belleza signo binario mensajes espacio importante cómpralo conciencia Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Padres de las Mismas

El Pirata | 19 de Septiembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las contradicciones que nos cruzan como lanzas mientras avanzamos sin saber exactamente a dónde vamos.

Los hombres no lloran, no pierdas tú sensibilidad, expresa lo que sientes, endurécete para que no te hieran. Mensajes y enseñanzas, concejos y mandatos. desde el primer día de nuestras vidas vamos recibiendo indicaciones que supuestamente nos mantendrán en el camino correcto; indicaciones contradictorias desgarrando nuestra brújula y señalándonos todas las direcciones al mismo tiempo.

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, tomate tu tiempo para pensar las cosas; el orden es la base del progreso, rompe las estructuras para ser creativo; se reservada, se extrovertida, lo importante es lo de adentro, no olvides cuidar tu cuerpo, nunca des un paso atrás, verifica que siempre haya agua en la piscina antes de lanzarte.

Y así, rodeada nuestra fortaleza de contradicciones vamos a avanzando a los tumbos y acomodando nuestro equipaje a patadas y manazos. Lo importantes es competir, lo vital es divertirse, lo importante es ganar, siempre legalmente, sin importar el precio, el fin justifica los medios, alcanzar el objetivo pero no de cualquier forma. Vamos, no es difícil de entender, madura de una vez, no pierdas la inocencia, lo único que haces es perder el tiempo, hay que hacer espacio para no hacer nada, vive para trabajar, trabaja para vivir, estudia mucho y llénate de conocimientos, sal al mundo y llénate de experiencias, la falta de recursos agudiza el ingenio, cuantos más recursos mejores oportunidades.

La lista es tan grande como las bombas que caen sobre la ciudad para garantizar la paz. Muerto el perro se acabo la rabia, la culpa no es del cerdo sino del que le da de comer, todos merecemos una chance; no todos tendrán chance, aprovéchala.

Y seguimos en la ruta: cuando caigas hasta tus amigos te patearan, piensa en ti mismo, solo tus amigos pueden salvarte, se solidario; el dinero no hace a la felicidad, el dinero mueve el mundo; se pobre pero honrado, se exitoso, se una dama, se una perra, orgullosa ama de casa, mujer profesional, madre, esposa abnegada, personal e independiente; la soberbia es un pecado, cree en ti mismo, para subir hay que pisar cabezas, cosecharas lo que siembras. está claro, solo sigue los letreros: a izquierda, derecha, al fondo, adelante, lee bien las señales, se práctica, hazle caso a la intuición.

Ser hijos de las contradicciones nos hace confusos y dispersos, nos da sabor a fracaso y victoria en un mismo minuto, nos genera sufrimiento y frustración. Más complejas las sociedades más contradictorias.

Es blanco o negro, así de simple; hay una gama de grises, no todo es tan tajante; no le debes nada a nadie, nunca seas desagradecido, lo importante es el equipo, un equipo es la suma de individualidades, premiemos la disciplina y el talento, un aplauso a la bohemia y la suerte. Estamos en manos de Dios, dios no existe, mejor ponte a rezar, rezando no cambia el mundo, lo importante es la transparencia, roban pero hacen, la belleza mueve el mundo, es bonita pero tonta, un objeto no hace a la felicidad, cómpralo y serás feliz, solo el amor salvará al mundo, no se puede vivir del amor. Somos animales cruzados por los letreros inequívocamente equívocos, una balanza en permanente oscilación.

Tomamos los anuncios que queremos leer, acomodamos nuestras contradicciones a nuestra supervivencia y entregamos nuestra trascendencia al guiño ajeno. Buscando ese abrazo silencioso que nos diga por unos minutos que entendimos el mensaje antes de saltar a otra contradicción, somos ese signo binario que se mueve en el sistema y a la vez le da sentido al programa general hasta mostrando parte del error circunstancial.

Hay lugar para todos, defiende tu espacio, reserva con tiempo, hay que ganarse el puesto, vamos todos en fila, vamos todos al frente, vamos todos numerados, vamos todos juntos y revueltos, paso a paso, a los saltos desesperados, seguir la corriente te mantendrá a salvo, a veces la corriente va hacia la cascada, no pienses demasiado, medita y usa la conciencia, mira a tu alrededor, mira tus pies, lo importante es llegar... aunque no recordemos ni siquiera hacia donde vamos exactamente... selecciona siempre bien tus contradicciones, al menos lo indispensable como para no convertirte en un ser despreciable.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!