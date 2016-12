Los Cuban Stones

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos rolling stones cuba fidel castro estados unidos mick jagger obama argentina semana santa siria vacaciones historia revolución rhythmin and blues espiados atentados Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

El Tiempo y la Historia

El Pirata | 28 de Marzo de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionalescon sus iconos, símbolos y representaciones. En una semana donde Bruselas estalló, la coalición golpeó las puertas de Palmira, eliminaron al encargado de las finanzas del Isis, estalló Pakistán, Siria seguía recibiendo bombas y los atentados llenaban de flores las plazas: el fin de semana tenía lugar un acontecimiento que concentraba más de medio siglo de historia mundial en una isla.

Los Rolling Stones daban un concierto en La Habana. Mick Jagger y Fidel Castro son iconos de la segunda mitad del siglo XX. Tranquilamente podrían haberse encontrado en un bar. Fidel y Mick golpeaban sus copas y brindaban por cambiar el mundo. Fidel se colocaba el uniforme y, entre balas y discursos, se iba con sus amigos rusos; el otro jovencito burgués, tomaba a dos chicas del brazo y, entre drogas y discos, de rhythmin and blues se retiraba con sus amigos músicos a ensayar.

Los dos cumplirían su objetivo. Pasaba más de medio siglo y la isla del jovencito que se dejó la barba recibía al muchacho que revolucionó los escenarios. Ya viejitos todo parece ilógico, pero los Rolling Stones desembarcaban en Cuba.

Muchos señores mayores le explicaban a sus hijos porque se llamaban Angie Rolín Gutiérrez, Mickjaguer Rodríguez o Juping Jack Flash González. Los más jóvenes de la isla hoy prefieren el reguetón y el "I Cant Get No Satisfaction" los identificaría más que a los señores que arriba del escenario mostraban una vez más que la vida los había llenado de satisfacciones.

Hace apenas unos años la noticia hubiera sido: El grupo musical británico representante del imperialismo salvaje y de los vicios degradados del capitalismo tardío no podrá entrar en la isla a corromper a nuestra heroica juventud, a cambió de eso se obsequiaran discos de Compay Segundo en la plaza de la Revolución.

Pero el tiempo pasa, y los muchachos aprendieron que tanto exceso hace mal, después de todo nadie se libra de los dolores en las rodillas los días de humedad.

El jovencito de la isla y el muchacho rockstar se opusieron a Vietnam, criticaron a los gobiernos, rompieron las reglas de su momento histórico, influyeron en la mente de millones de personas, les interesa la política, tienen un buen pasar, marcaron el ritmo de la segunda mitad del siglo XX, uno no imagina como sería el mundo sin ellos y tienen a los mejores médicos tras sus cuerpecitos desgastados.

Después de todo no eran tan distintos. Ninguna madre en su momento quería que su hija le presente a Fidel o a Mick como novio. ¿Por qué mejor no un Beatle o un diputado conservador?

Uno sintió las balas pasar cerca, intentaron matarlo mil veces, tuvo todo el poder durante décadas, se ganó enormes enemigos, fue espiado por la CIA y DEA y es tan amado como odiado. El otro sintió los placeres de la fama, perdió la cuenta de a cuantos cocktails de la alta sociedad asistió, recibió mil premios, fue espiado por la CIA y la DEA y es un Rolling Stone. Vidas diferentes, señores que ahora mirándose a los ojos, deben pensar: todo pasó tan rápido; nuestros amigos se fueron transformando en estampados de playeras: Lennon, el Che Guevara, Jimmy Hendrix, Lenin... Y ahí va la oz y el martillo, la lengua, la barba y el habano, los anillos de Keith Richards.

Todo esto y mucho más encerrado en un solo titular: "los Rolling Stones tocaron en Cuba". Un titular que debía decir "El mundo cambió", pero hubiera sido demasiado alarmista y poco creíble.

Pero otras cosas pasaron en el mundo en esta semana: Barack Obama quedó fascinado con Argentina, tomó mate, bailó tango, paseo por Bariloche y en Estados Unidos lo esperaban con una piedra en cada mano por seguir de gira mientras el mundo explotaba.

En la Argentina que no termina de acomodarse se conmemoraban los 40 años del Golpe de Estado del 76, Obama y el Papa prometían hacer todo lo posible para desclasificar los archivos de la dictadura y los miembros del anterior gobierno empezaban a acusarse entre sí de los escándalos y la corrupción regadas por todos los rincones.

Y mientras Dilma seguía diciendo que no renunciará, Lula seguía diciendo que al cabo ni le importaban que no lo dejen ser superministro porque igual puede defender al gobierno, mientras a Keiko la dejaban ir por la presidencia en Perú y el Papa le lavaba los pies a varios refugiados, hay que recordar que además de todo eso: fue Semana Santa.

Millones de autos a las carreteras, ofertas de hoteles, vuelos y vacaciones familiares, calles vacías en los sitios de oficinas y los espectáculos más católicos del mundo que van desde el cristo de Iztapalapa a los crucificados de Filipinas, desde las oscuras cofradías españolas a los huevos y conejos de pascua con canastas decoradas y altos precios del pescado.

Ah, como dato interesante, en el tradicional viacrucis del coliseo romano, a la tradicional cruz la cargaron sirios desplazados. No jodan, yo entiendo que es como un honor para los católicos religiosos, pero ser desplazado sirio, llegar a Europa para salvar tu vida y que te carguen una tremenda cruz para caminar lentamente representando a alguien cuyo final ya todos conocemos... es como extremo ¿no?

En fin, todo un ícono, un símbolo, un mensaje, una explicación, de este mundo que si bien ha cambiado lo suficiente como para que los Stones toquen en Cuba, no ha cambiado demasiado desde que mandaron crucificar a un tipo que sabía demasiado, no tenia amigos en el gobierno, y era una amenaza a las mezquinas intenciones de los poderosos. Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!!