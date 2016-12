De Dragones y Serpientes

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos economía china orden mundial méxico ajuste capital mexiqueños constitución papa visita estados unidos zika dragones serpientes Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Cambios Chinos

El Pirata | 1° de Febrero de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales donde los inicios, los cambios y las luces iluminan el cielo.

Bueno, al menos en China con los festejos del año nuevo. Aunque inicia exactamente en unos días las festividades de la primavera ya comenzaron y llegamos al 4714.

Pero no crean que solo es un cambio de fecha, muchas cosas han cambiado: ahora China está en condiciones de imponer reglas a Estados Unidos, la cantidad de inversores chinos ya supera a los miembros del Partido Comunista y el orden mundial tiene los ojos cada vez más rasgados. Feliz año nuevo!

Otro cambio fuerte es el del ya aprobado nombre de Ciudad de México. El distrito federal quedó en el pasado y ahora tendrá status de estado. El estado número 32 deberá tener una nueva constitución y en el 2018 estará eligiendo gobernador.

Así que mientras Mancera cambia placas y se vanagloria de semejante cambio el problema a resolver ahora es el gentilicio. Las opciones son mexiquense pero ya existe, defeño pero ya no tiene sentido, capitalino pero es muy general, chilango pero no aplica y tenochtitleco es demasiado vintage, así que será mexiqueño; no está mal tratándose del estado más pequeño; aunque sí, suena horrible.

Cuidado porque puede que ahora surja la siempre fabulosa idea de trasladar la capital. Puede ser a Guerrero pero hay mucha bala, puede ser a Michoacán pero nunca se sabría quién manda, puede ser a Chihuahua para tratar de congelar la caída del peso o puede ser Quintana Roo pero todavía no saben en que manglar construir el nuevo senado.

Hablando del senado, un estudio realizado por la máxima casa legislativa dice que la legalización de la marihuana golpearía cerca de un 30% de las ganancias de los carteles. Según un estudio realizado por nosotros, también permitiría que muchos jueces, políticos, gobernadores, altos mandos policiales, militares y los servicios de inteligencia blanquearan sus ingresos hasta en un... 30%. Casualidades que le dicen.

Y mientras vivimos el ajuste de costa a costa, mientras Bruselas dice que a España todavía le falta, mientras más refugiados morían en la costa griega y un atentado en Damasco causaba la muerte de medio centenar de personas, en Ginebra se desbloqueaba la negociación de paz en Siria. Cinco año de la guerra civil con cada vez más extranjeros comprometidos, lo que hace que la firma de la paz, cuando esta se de, tenga más firmas que un petitorio de los romanos conservadores para evitar las uniones civiles homosexuales.

A todo esto en el Perú las universidades de Lima, Trujillo y La Complutense investigan si hubo plagio en las tesis del candidato César Acuña. ¿Qué no sabían que casi todas las tesis de los políticos latinoamericanos son bajadas y copiadas de una web de tesis por un asesor? Al menos el señor tiene tesis que investigarle, digo entre tanto doctor, licenciado, doctora, abogado y sepa que más, que ni una universidad pisaron más que para comprar el título.

En El Salvador moría el ex presidente Francisco Flores; sí el acusado de quedarse con las donaciones de Taiwán para los terremotos del 2001 ahora será juzgado por dios, a quien ARENA seguramente acusará de persecución política aunque bien católicos ellos.

Y hablando de católicos ya México se va preparando para la visita del Papa, de hecho ya tenemos tickets falsos y una división que ni la "economista" Andrea Lagarreta podría explicar: están los que no quieren que el Papa vaya, los que solo esperan que el Papa vaya, los que piden al Papa que interceda, los que quieren que el Papa no se meta, los que creen que el Papa todavía es Benedicto y creen que regresa porque se olvido algo en Guanajuato y los que andan emocionados como Angélica Rivera cantando "México se llena de Luz".

La primera dama esta bien contenta porque le dieron chamba, "encárgate del Papa" le dijo su esposo.

-Ok ¿tu te encargas de las desapariciones, los asesinatos, del desmadre de los petroleros en PEMEX, del salvataje, de la devaluación, de los efectos de la caída en tu imagen pública, de los casos de corrupción que nos tienen por los suelos y de la interna priista?

-No, amorcito, mejor los dos nos encargamos del Papa y ya.

Y mientras Latinoamérica pelea contra el virus del Zika con mosquitos genéticamente modificados, Estados Unidos entra en ambiente, China celebra con dragones y serpientes, Siria no encuentra la salida, España no encuentra gobierno, el Rey (Felipe VI) cumpleaños y personajes como Donald Trump siguen creciendo gracias a las deficiencias de los que nos defraudaron, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!