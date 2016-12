Las Puertas de Europa

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos europa desplazados inmigrantes historia guerra trump clinton estados unidos brasil marcha tumeremo venezuela lógica histórica pensar Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Lejos del Paraíso

El Pirata | 14 de Marzo de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos traen novedades que no resultan tan novedosas si aplicamos cierta lógica histórica evidente. Europa endurece sus políticas contra los inmigrantes desplazados de oriente medio.

La misma Europa que salió expulsada hacia America en tiempos de la primera y la segunda guerra mundial. La misma Europa que envejece y que hoy se ve invadida. La misma Europa que se abasteció de las riquezas del mundo subdesarrollado. La misma Europa que activó los conflictos, hoy en desarrollo, para saciar su ambición.

Como esclavos liberados el mundo subdesarrollado y subyugado regresa a tocar las puertas del amo. El gran señor le dice que ya no son su responsabilidad y los esclavos le explican que fuera del castillo, más allá de las murallas, todo es hambre, muerte, que sus tiendas han sido saqueadas, sus mujeres violadas, sus hijos asesinados y que por favor les permitan al menos colocar una tienda en los jardines de palacio.

No son cien, ni mil, son millones. Ellos explican que nunca fue su deseo abandonar Afganistán, ni Irak, ni Siria, simplemente se fueron porque allí no se puede vivir. Y ahora en palacio se debate: ¿nos mostramos humanos y solidarios? ¿Dejamos que nos invadan lentamente todos los jardines del palacio? ¿Resignamos nuestro futuro para que la historia no nos juzgue como a desalmados?

El obispo les pide que regresen todos los días a la tarde a buscar su pan y un vaso de agua, pero que se retiren de las escalinatas del templo porque ese no es lugar para vivir.

Los desplazados son despojados de su tierra, apartados de sus familias, los traficantes de personas les quitan hasta el último centavo y si tienen mucha suerte irán a parar a un campo donde la falta de todo y la exposición a enfermedades, vejaciones y violencia, es la constante. Así los campos en Haití, en Sudán, en Grecia, Turquía, en los cinco continentes. Personas sin documento, sin futuro, sin nada; fantasmas de la historia.

Hoy los más xenófobos, nacionalistas, patriotas, ganan la pulseada, mayoría en Europa del este; la misma Europa del este que décadas atrás huía de los regimenes totalitarios, que se desplazaba por hambre hacia el oeste, que vivió campos de refugiados y presos políticos. Esa Europa que rogaba ya no quiere oír hablar de solidaridad, poblaciones cuya cantidad de habitantes es doblada en un solo un día por la cantidad de desplazados que llegan por la frontera.

El movimiento pendular. Lo que la izquierda no soluciona le da votos a la derecha. Lo que la solidaridad no armoniza le entrega el mando a los xenófobos. Lo que el diálogo no soluciona da lugar a la guerra. Lo que el mundo no quiere ver, un día le estalla en los ojos. Lo que dejamos a solucionar más adelante nos estará esperando hasta que ya no haya más adelante.

Europa hoy tiene una disyuntiva, ya conoce todas las lógicas, ya sabe lo que le puede pasar. Los conflictos en desarrollo no pueden esperar. Europa puede ignorar que Grecia se cubrirá de refugiados y no importarle, Europa puede girarle más y más fondos a Turquía para que aguante el éxodo, Europa se puede poner más y más estricta, más paranoica, más firme, Europa puede entrar en el péndulo constante de expulsar a desplazados que le llegaran por otro lado.

Lo que no puede Europa, y la historia le debería haber enseñado, es considerarse un grupo de países independientes. No hubo guerra que haya pasado por el pequeño continente y que no haya involucrado a todos; no hubo hambruna, peste, cambio político que no haya arrastrado a todos, no hubo imperio romano, revolución, Napoleón, crisis económica, Tercer Reich, daño climático, ni mafias activas que no hayan involucrado a todos sus habitantes de un modo u otro.

Muchos todavía creen que se puede pensar a Estados Unidos sin afroamericanos y sin latinos, muchos todavía creen que se puede pensar a Israel sin palestinos, a Francia sin argelinos, a México sin comunidades nativas, a Bolivia sin collas, a Sudamérica sin chinos. Pensar así es borrar lo que no queremos ver de una fotografía. Europa tiene por delante la difícil tarea de pensarse, y si se piensa como quiere, y no como debe, caerá en el error de siempre: levantar tan alto el muro hasta cubrir el sol, ese sol que en los momentos más oscuros debió salir a buscar más allá de sus fronteras.

Pero el debate europeo en Bruselas no es lo único que pasa en el mundo; más noticias impactaban en titulares: en Brasil Lula esta cada vez más complicado por los casos de corrupción y Dilma le ofreció un ministerio para recuperar fueros, la presidenta juró que no va a renunciar y la oposición hizo una mega marcha, en Argentina las votaciones en el congreso se empiezan a poner más difíciles que controlar la inflación, en Venezuela a Maduro le quieren contar los días y en Colombia se retrazó la firma del acuerdo de paz porque del dicho al hecho hay un trecho.

Los mineros desaparecidos de Tumeremo en Venezuela encienden la alarma sobre las mafias del oro, la investigación de los 43 en México sigue dando vueltas y vueltas, la actualidad de Bolivia y las intrigas palaciegas, la campaña de los precandidatos en Estados Unidos con Trump, Clinton, y un escándalo en el mitin de Chicago, los vientos en el cabello de Keiko Fujimori en las presidenciales del Perú, las mega maniobras militares en sitios sensibles, atentado en Ankara, la guerra en Siria, los enojos de Corea del Norte, la mirada de Rusia, la apertura cubana y la lista de visitas, el clima enloquecido en México y la costa este de Estados Unidos, el eclipse de sol, la tristeza de Madona, el doping de Sharapova y los sponsors que la abandonan.

Por si estaban al pendiente, España sigue sin encontrar gobierno, las balaceras están a la orden del día como en Reynosa y la novela del Chapo tiene nuevos capítulos que son un poco más de lo mismo.

Y así, saboreando las novedades del espectáculo y degustando la lógica de quienes olvidan la historia y parecen dispuestos a repetirla sin advertir que posiblemente el resultado sea el mismo que el que fue, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!