Fantasmas del Presente

En Alta Definición

El Pirata | 12 de Septiembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales, a los pasados presentes y a los fantasmas en alta definición.

Los fantasmas siempre fueron parte de la mitología cultural humana, fueron protagonistas de historias fantásticas, fueron inspiración para Poe, Lovecraft, Rulfo, Stoker y mil poetas.

Fantasmas que venían del pasado, espectros atrapados en el presente. Fantasmas en el campo, en la ciudad, en el templo y en la máquina.

Con la tecnología avanzando los fantasmas quedaron atrapados para dejar de ser una apariencia borrosa entre luces de candelabros y muros de piedra. Los fantasmas se confunden entre nosotros, al punto que podemos ir a buscarlos, al punto de encontrarnos a nosotros mismos entre los fantasmas.

Ya no son añejas fotografías en tonos sepia, ya no son films en blanco y negro que nos avisan que lo que veremos es pasado. Stallone es un fantasma en sus Rockys, el fantasma de Robert De Niro conduce un taxi, sentarse a ver las primeras Star Wars es ver fantasmas, clikear un video de Madona en Like a Virgen es toparse con un fantasma, Jack Nicholson maquillado como The Joker es solo un fantasma.

Existen, ahí están, pero ya no son eso que vemos. Como no lo es esa fotografía nuestra de hace varias décadas. Hoy el perfeccionamiento de las tecnologías rompen ese espacio que dividía a los fantasmas en blanco y negro con marcaciones exactas de tiempo y espacio y los mezcla en nuestro confuso espacio presente.

Ozzy ya no es el joven de Paroid, pasó mucho tiempo de eso, pero si jamás lo conocimos no sabríamos si aquel es un fantasma o es la última novedad. El Freddy Mercury de We Will Rock You podría estar vivo, podría ser de ayer, podría estar, podría no estar, solo nuestra información sobre qué fue de él, y algún dato consignado, nos dirá que es un fantasma, y que actualmente nada de eso existe realmente, solo un recuerdo, con tanta calidad de imagen que confunde el presente.

Micheal Jackson baila Billie Jean, Blondie es una guapa modelo jovencita, tú eres un adolescente en la playa, tu madre va a la prepa, los Artic Monkeys son adolescentes, Kurt Cobain no puede con el éxito y parece contrariado, los Simpson son eternos, Jhonny Deep se ve tan pequeño con sus manos de tijera, Angélica Rivera trabaja en telenovelas y Maradona corre tras el balón. Todos fantasmas conviviendo hasta con los propios fantasmas.

Una especie de memoria residual constante conviviendo en el mismo espacio, sembrando confusión, salvando del olvido pasados que alguna vez fueron presente y se niegan a dejar de lucir así. El tiempo pasa y se lleva todo dejando, a veces, solo imágines.

Fantasmas horrendos de tiranías y masacres, de dictadores y gritos desnudos en un puente de Vietnam. Fantasmas espantosos de sufrimientos personales, de malos momentos, de tristezas desgarradoras, de enemigos de nuestro buen animo. Fantasmas de una ciudad en ruinas reconstruida sobre cráneos y más fantasmas.

Fantasmas amigables, amables, que nos permiten congelar momentos de felicidad. Fantasmas adorables que echaríamos mucho de menos pero que afortunadamente regresan al presente a solo una búsqueda sin concentración ni médiums necesarios, como Ian Curtis que sigue cantando, Joey Ramone tan sensible como siempre, Audrey Hepburn sin una sola arruga, Bowie y las arañas de Marte, Don Ramón lanza su gorra contra el piso, Harry Potter no crecerá, Ray Bradbury habla de su próximo libro y yo tengo la misma mirada sobre el mundo del niño de la foto que aparentemente está por cumplir siete u ocho años.

Ya trabaja arduamente para ser fantasma el nuevo ídolo teen, la chica protagonista de la nueve serie de Disney, el youtuber más seguido de España, Kim Kardashian, Chicharito, el niño de ese anuncio de comida para bebé.

Lo importante del presente radica en que somos nosotros mismos, como sociedad, familia, amigos, humanos interactivos, los que estaremos compartiendo la responsabilidad de que aquellos fantasmas que creamos sean amables, geniales, custodios de nuestro espíritu o monstruos horrendos, terroríficas figuras, verdaderas pesadillas en la media noche.

Y así, entre fantasmas, los nuestros, los de otros, los propios, los ajenos, los del pasado evidente y los de presente confuso: nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!