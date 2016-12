Imágenes del Futuro Actual

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política alepo rusia estados unidos ciberataques desplazados trump putin diosdado billetes bolivares macri argentina informativas método inversiones Cuauhtemoc Blanco campeón real madrid guerra resolusión reallity show Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Apocalíptico y Cibernético

El Pirata | 18 de Diciembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y el futuro en imágenes.

Parecen secuencias de un film de ciencia ficción pero no lo son. Un dron con cámara infrarroja recorre Alepo mientras pueden verse los miles de habitantes caminando por el corredor humanitario entre los escombros de lo que alguna vez fue una ciudad.

El gobierno con el apoyo de Rusia e Irán retomaba el control de la ciudad rebelde. Una guerra que enfrenta a Estados Unidos y Rusia, pero que disfrazada de guerra civil lleva años destrozando territorios y enviando gente a la muerte, al hambre, al desplazamiento forzado y al trato inhumano.

Lugares del futuro apocalíptico donde se libran luchas de intereses cuyo tsunami se ve luego reflejado en los ojos primer mundistas en forma de "el problema de los desplazados, refugiados" que el propio primer mundo genera.

Se puede ver un graffiti en una de las pocas paredes que quedan en pie: "un día volveremos". Y así es, todo de un modo u otro vuelve, regresa, quizás generaciones después, buscando explicaciones de la barbarie.

¿Qué más puede espantarnos en este futuro?

¿Que Alemania detenga a un niño de 12 años por colocar una bomba en un mercado navideño al oeste del país?

Sí, 12 años, se le catalogó como fuertemente radicalizado y miembro de Isis. 12 años. La edad en que los niños deberían estar en otros asuntos, pero los mayores le hemos enseñado, a millones de ellos, que en este futuro no hay tiempo para jugar.

Y como el espectáculo debe acompañar e ir a la vanguardia de la realidad ahora un reallity show ruso causó polémica cuando la producción declaró que estarán permitidas luchas, tabaco, alcohol, asesinatos y violaciones.

Casi como la vida real con el paisaje de Siberia de fondo. Según explicaron, todo será válido para sobrevivir.

Aún no entiendo como una violación forma parte de la supervivencia, pero es evidente que solo se trata de una promoción de alto impacto para llamar la atención del público. Lo malo de estas cuestiones es que son simples acciones publicitarias hasta que dejan de serlo y terminamos viendo escenas de cualquier guerra o campamento de refugiados.

Igual tiene lógica. ¿Qué nos llamaría la atención de ver algo que de algún modo no exagere la realidad dramáticamente? Y convengamos que para exagerar dramáticamente la realidad actual nos queda poco margen.

Entre otras noticias a Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca lo enviaban a juicio político sospechosamente más rápido que ligero, rápido también hizo una huelga de hambre que duró entre el desayuno y el almuerzo y rápidamente la corte frenó su destitución.

En Brasil todos se daban cuenta que no era cuestión del PT y que toda la clase política estaba sucia, por ende ahora en la encuestas Lula tiene la máxima intención de voto y temer esta en la cuerda floja entre recortes y protestas.

Pero eso no es todo, en Estados Unidos Trump sigue dando a conocer nombres de un gabinete que ya fue bautizado "el gabinete del terror", la batalla por Mosul sigue siendo un fiasco, Pekín capturó un dron estadounidense en el mar de la China y en Venezuela los billetes de 100 bolívares siguen siendo noticia dramática. Hablando de Venezuela está semana, entre protestas, largas filas y la locura del papel moneda, hubo tiempo para pelearse encendidamente con el gobierno argentino. La canciller denunció que Macri envió matones a golearla para que no ingrese a la reunión del MERCOSUR que terminó suspendida. Diosdado Cabello llamó cobarde a Macri y le pidió al embajador argentino en Caracas que haga sus maletas. Macri le respondió que "cobardía es someter a un pueblo por la fuerza", y la relación entre ambos países quedó al borde la crisis. Crisis que no afecta demasiado porque Venezuela tiene problemas mucho mayores y porque el gobierno argentino no estaba muy esperanzado en que la reactivación y las inversiones llegaran del lado de la República Bolivariana.

Lo preocupante es que si las cosas siguen así el siguiente diálogo podría no estar tan alejado de la realidad:

Maduro: -Diosdado llame al embajador

Diosdado: -¿De qué país?

Maduro: -no sé ¿nos queda alguno o ya nos peleamos con todos?

A todo esto Facebook anunciaba un método para identificar las noticias falsas que circulen por la red social. El sistema será de denuncia de los usuarios y análisis de expertos en relación a las fuentes informativas. Si se detecta que son de dudosa procedencia se señalaran con una especie de ícono o banderita. Esto por un lado es positivo porque limpiará a la red de extrañas teorías conspirativas, publicidades engañosas y noticias incomprobables. Por otro lado tendremos los muros llenos de íconos y banderitas que a la mayoría les importará poco si son estados de ánimo, likes, emoticones o verificación de autenticidad.

Y entre otras noticias tenemos al presidente de Filipinas diciendo que mató gente, al Papa recibiendo a Santos y a Uribe y celebrando sus 80 años, los escándalos de corrupción en Roma y Milán, Obama pidiéndole a Rusia que ya no aplique ciberataques, el ministro de economía de Chile y la muñeca inflable, Real Madrid salía campeón del mundo de clubes, ataque en Jordania, ataque en Yemen, protestas y marchas, y nos enteramos que Vladimir Putin es tan poderoso que no solo gobierna Rusia, influye en Estados Unidos y manda en todo Europa del este y gran parte de Asia, también sería el causante de que la última Star Wars debutara sin pena ni gloria.

En fin amigos, a tener paciencia, relájense, tómense sus tiempos, como la ONU que recién hoy va dar a conocer una resolución sobre la evacuación de Alepo; una vez que ya fue mil veces interrumpida, reafirmada y vuelta a interrumpir.

Y todo esto cuando faltan pocos días para navidad. Que igual no tiene nada que ver, pero cercano a la navidad todo suena como más contrastante entre pesebres y estrellas de belén, escombros y bombas cayendo.

Damas y caballeros, con estás imágenes del futuro presente, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!