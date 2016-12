Sin Garantías

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos pokemon go fórmulas juegos olimpicos brasil turquia erdogan invasión zombir negocios videos teléfonos g20 euro francia españa pollos sierra leona dictadura democracia periodista Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Pollos Podridos

El Pirata | 25 de Julio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos pierden como turco en la neblina y nos encuentran confundidos entre la multitud.

China fue esta semana la receptora del G20. Dos cosas relevantes se trataron en la reunión. Una, el pedido de que Gran Bretaña apure su salida del bloque Euro, y la otra la posición que tomaría el mundo frente a la situación en Turquía.

El gobierno de Erdogan sigue deteniendo gente a diestra y siniestra, en cualquier momento la cifra de detenidos supera a la población y, como si todo esto fuera poco, el gobierno suspendió ciertas garantías constitucionales para poder hacer la "limpieza" sin miradas punitorias. Disculpen las molestias, vamos a actuar como una dictadura feroz para defender la democracia. Mientras tanto miren hacia otra lado.

A todo esto el mundo sigue mostrando ráfagas de terror extremo, atentado en Kabul, bombardeos en Siria, batallas contra el Isis y la aparición semanal de un asesino que, siempre y a la moda, reivindica su accionar a nombre del Estado Islámico aunque el mismo califato en retroceso se sorprenda de que su discurso encuentre tanto terreno fértil en el descontento europeo. Esta vez le tocó a Munich.

Por otra parte los Juegos Olímpicos de Rio se están preparando con el típico colorido, vértigo y complejidades latinoamericanas. Hay delegaciones que ya debieron buscar alternativas a la villa olímpica por falta de luz y de agua. Si bien ya los organizadores movilizaron a un ejercito de fontaneros y albañiles para solucionar los desperfectos la realidad es que el mundo del deporte empieza a vivir en carne propia la odisea de cualquier atleta sudamericano, servicios básicos ausentes, falta de lugares para entrenamiento y sensación de abandono mientras los comité se llevan el dinero.

Y en Estados Unidos ya están definidas las fórmulas de Trump y Clinton, asesinan a periodista en Veracruz que estaba bajo el programa de protección, en San Juan Chamula asesinan a presidente municipal, el sindico y el regidor, Peña Nieto pide perdón por la Casa Blanca, Cristina de Kirchner da reportaje a medios extranjeros y se victimiza y el caso del detenido José López toma nuevos brios. Después de las monjas valijeras, el fantasma del cura protector y el dinero que no puede justificarse, López sigue haciéndose el loco en la cárcel y ahora dice que le habla el televisor. Lo que no sabemos es que es lo que le dice: devolvé la plata, si, te hablo a ti...

Y en este mundo tan agitado una noticia lejana puso en evidencia el drama existencial de la humanidad. Un cargamento de pollos llegó desde el Brasil a Sierra Leona, un lugar donde la pobreza puede respirarse. Resultó que los pollos estaban podridos y las autoridades decidieron enterrarlos para evitar el consumo. Miles de pobladores llegaron con palas en la mano para desenterrarlos y la policía tuvo que reprimir ferozmente. Batalla campal entre las fuerzas de seguridad y la gente que desesperada estaba dispuesta a comerse los pollos aunque estuvieran podridos. Ya no te reprimen por exigir tus derechos o por marchar en protesta, te reprimen para que no te comas el pollo podrido, toda una escena cruelmente simbólica.

España sigue buscando el modo, Francia continúa en alerta, Alemania no sale del estupor, las balsas de inmigrantes siguen cruzando el Mediterráneo, inundaciones históricas en oriente, la Franja de Gaza es un lugar difícil, Colombia sigue ensayando como será todo después de la paz, el asesinato de ecologistas sigue en alza aunque todos hablemos de ecología, y como si todo esto fuera poco una invasión zombie invade las calles. No son peligrosos, son los padres de los niños que entrado el receso escolar no saben que hacer con sus retoños y deambulan por las calles buscando entretener a las criaturas sin que en ello les vaya toda la economía.

Por último cabe destacar que la policía mundial se ha puesto a trabajar en diversos comunicados que versan sobre Pokemon Go y que básicamente solicitan que nuestra estupidez no ponga en riesgo nuestra integridad física y la de los demás.

Damas y caballeros, levanten sus teléfonos, capturen los paisajes, miren alrededor y respiren profundo. Pueden ver en pantalla pokemones, abusos policiales, desequilibrados cometiendo una masacre o políticos corruptos haciendo sus negocios.

Cámara, y bienvenidos al kaos total!!!!!!