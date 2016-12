Por Favor No Hagan Escándalo

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos carnaval china escándalo bolivia méxico imposible zika brasil evo morales papa fantasías Di Caprio bailando rolling stones traicionada Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Imposible

El Pirata | 8 de Febrero de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales y a una agenda que mezcla el carnaval, el Súper Tazón, los gobiernos, las internas y los escándalos políticos.

En Brasil todo se llenaba de brillo y de color, de Dilma Rousseff angustiada por la economía, de Lula investigado por tráfico de influencias y de la alarma global por el virus del Zika.

Así y todo hay que zambar pero créanme que los ánimos no son los mejores, de hecho Dilma casi se desmaya al ver a tanta gente en las calles hasta que un asesor le explicó que esta vez no era una marcha contra el gobierno.

Y hablando de tráfico de influencias el que parece llevarse la corona es Evo Morales. En la Bolivia dividida entre el Si y el No, entre el si dejémosle a Evo hacer sus deseos realidad y no permitamos que alguien haga sus deseos realidad a costa nuestra, se conoció un informe detallado de como Evo es bien responsable de sus actos. Resulta que el señor tuvo un hijo con una dama en el 2007. Esa dama resultó ser gerenta comercial de CAMC Ingineerin, una empresa china donde la gerenta comercial ha hecho tan buen trabajo que se convirtió en la máxima proveedora del Estado. Morales ya lo desmintió, dijo que las fechas no dan, que el niño aquel murió, que la relación se terminó luego de eso y que los contratos son anteriores a que ella se convierta en gerente. Nos queda pensar que el presidente no es de esos que se quedan consolándote y que los chinos dijeron: hay que encontrar la clave de porque el gobierno masista es tan genial con nosotros. Se llama Gabriela Zapata y es empleada nuestra. Ohhh pues asciéndanla a gerente comercial!!! Hablamos de contratos de quinientos millones de dólares! Si esa muchacha se acostó con Evo demuestra que no tiene límites.

En fin, novelas latinoamericanas. Ya saben como terminan ¿no? Con el ministro de la presidencia declarando que todo esto es una evidente ingerencia de Estados Unidos en la campaña del referendo del 21 de febrero. ¿y los chinos? Los chinos bien, acaban de comprar la Bolsa de Chicago; digo por si creían que estaban preocupados por el escándalo en Bolivia.

Y mientras Estados Unidos ingiere en todas partes, a tal punto que ahora hasta Venezuela le compra petróleo al Tio Sam y los gobiernos más críticos muestran los pechos en el carnaval de Nueva Orleans a ver si los gringos les regalan algunos collares, en España la lucha de egos histerias y miserias siguen tratando de formar gobierno: Sánchez habla con Iglesias, pero Iglesias no quiere con Ciudadanos, entonces Sánchez habla con Ciudadanos y Podemos da el portazo... ufff esto va a ser largo.

Y ¿qué más podremos ofrecerle para este carnaval? El FMI dice que la seguridad financiera global es frágil; el gobierno griego de Tsipras enfrentaba su tercera huelga general; los transportistas bloquean carreteras en Bolivia; Moreira regresaba a México completamente ofendido con los españoles que lo acusaron con puros inventos; los candidatos en Estados Unidos siguen recaudando; el Zika pone sobre la mesa toda la hipocresía sobre el tema del aborto en Latinoamérica y el Papa prepara su llegada a México.

¿Les puedo pedir un favor? Hay una foto del Papa levantando el pulgar que la usan para todo titular y no siempre queda bien. Papa evita el tema de los sacerdotes pederastas, levanta el pulgar. Angélica Rivera y las canciones de México se llena de Luz, levanta el pulgar. El Papa visitará Ecatepec, y levanta el pulgar. El Papa se reúne con Leonardo Di Caprio, y levanta el pulgar; detectan boletos falsos para la visita del papa, y levanta el pulgar. Ah, si ven que baja la violencia en México por los sitios por los que pase el Papa no crean que es un milagro, es que casi toda la policía va a estar abocada a resguardar su seguridad y no van a tener tiempo de otras cosas.

Cambiando súbitamente de tema, en Colombia, donde avanza el proceso de paz y ya Santos le fue a pedir un guiño a Obama para que acompañe con buena onda, lo que viene ahora es ver como los miembros de la guerrilla se reinsertan en la sociedad civil. Bueno Ana Pacheco por ejemplo pasó a formar parte del programa de tv Bailando con las Estrellas. ¿Qué? ¿Ingresar a la farándula no vale como reinserción?

Bueno... sí, no es su culpa eh, pero las fantasías que algunos tenemos de la lucha guerrillera hace que veamos desanimados la secuencia. Ella es un caso especial, fue obligada como tantos a formar parte de los campamentos. Sin embargo yo creo que podría traducir la situación de muchos: -¿cuáles son sus deseos a futuro?

-Cambiar esta sociedad opresora y modificar el sistema que subyuga limitando la libertad de los que levantan la voz en nombre de los silenciados!

-Y si no?

-Pues trabajar en la tele.

En fin, espectáculo de medio tiempo, como el Super Bowl 50. Antes Sean Penn decía que se sentía traicionado por Kate del Castillo, ahora Kate del Castillo dice que se siente traicionada por Sean Penn y el Chapo desde la cárcel debe estar diciendo: -y yo qué? Me traicionaron todos! Hasta el copete.

El fundador de wikileaks Julian Assange sigue dando vueltas en la embajada de Ecuador sin que Suecia y el Reino Unido le dejen salir a pasear, el Pentágono pública imágenes de abusos militares en Afganistán e Irak en temporada de Bush, Guatemala juzga a militares acusados de esclavizar mujeres, Siria se sienta a conversar pero nadie se escucha porque las bombas siguen cayendo en Aleppo, los inmigrantes siguen llegando, las barcas se siguen hundiendo, los niños se siguen muriendo, PEMEX se sigue ahogando, los mosquitos siguen picando y el asesinato de una familia mexicana en Chicago es noticia. Si hubiera pasado en México no, ya sabemos que las noticias son aquellos acontecimientos que por lo extraordinario merecen nuestra atención.

Y podríamos seguir, pero es carnaval, Rei Momo está en su momento y los Rolling Stones andan de gira por Sudamérica. Y viendo las noticias del mundo nos hacemos eco del chiste no tan chiste, si seguimos así: ¿qué mundo vamos a dejarle a Mick Jagger y Keith Richards?

En fin amigos, a colocarse la máscara, tratar de bailar sin caerse y recordar que siempre podemos sonreír, hasta en medio de la tragedia, porque si nos ponemos a llorar seguramente llegue antes alguien que quiera vendernos un pañuelo en lugar de consolarnos.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!