La Jungla en Llamas

Historias de Terror

El Pirata | 31 de Octubre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las historias de Halloween.

Terror en Italia, otro terremoto, esta vez en Norcia, a poco de Roma. Todo derrumbado y no hubo muertos. Los creyentes dicen gracias a dios, los expertos dicen gracias a que ya hubo muchos en L´Aquila en el 2009 y en Amatrice hace unos meses.

Y hablando de creyentes, esta semana pasó de todo: San Nicolás Maduro pasó por el Vaticano, hubo marchas en Venezuela, España logró formar gobierno después de casi un año, Rajoy gobierna en minoría, la cúpula del cartel de Sinaloa se acomoda a los tiros, la OTAN se pone nerviosa con Rusia, despliegues militares, Isis está a punto de caer en Mosul, la niña afgana de la revista fue detenida, Hillary Trump y Donald Clinton siguen bailando, desfile de calaveras, catrinas y dioses en Reforma como si fuera una secuencia del 007 Spectre, F1 en Ciudad de México, asesinatos en Michoacán, un obispo evangélico es el nuevo alcalde de Rio de Janeiro y arquitectos y restauradores trabajan en Jerusalén para salvar el sepulcro de Jesús.

Levántanse y anda! Día de los Muertos se avecina y seguimos pensando en lo que pasó esta semana en Calais. Francia decidió desmantelar La Jungla, ese campamento improvisado donde desde hace mucho tiempo más de siete mil personas buscaban, sin suerte, cruzar a Gran Bretaña. Los chicos del Brexit habían invertido tanto dinero en el sitio por donde sale el Eurotúnel que era imposible que cruzasen ni siquiera nadando el Canal de la Mancha.

La historia de los sudaneses, afganos, sirios que convivían allí, no es muy diferente aunque ni siquiera logran entenderse entre sí. Médicos, estudiantes, ingenieros, profesionales cuyos títulos ya no sirven de nada; drogas, trata de personas, esclavitud sexual, hambre, deplorable situación sanitaria; todos vienen huyendo de guerras y matanzas, salvaron el pellejo por poco, en Libia los traficantes de personas les robaron todo el poco dinero que traían, cruzaron el Mediterráneo en unas de esas pateras que de milagro no se hundieron, sufrieron la violencia de migraciones, terminaron separados de todo lo que conocían, sin hablar inglés ni francés, y ahora en tres días los iban a reubicar; la pesadilla parecía terminar.

El primer día fue tranquilo, el segundo hubo inquietud y un poco de maltrato, y el tercero La Jungla ardió en llamas. ¿El motivo? Aun es confuso. Mientras ellos dicen que la empresa privada encargada de la evacuación y destinación de los refugiados (sí, una empresa privada) incendió todo durante la noche, otros hablan de una costumbre ancestral afgana de quemar las tiendas cuando se mudan. Estallaron garrafas, ardieron las pocas pertenencias que tenían y los que antes no tenían nada ahora tienen menos.

La realidad es que en la víspera de Halloween y del Día de los Muertos tuvimos allí, frente a nuestras narices, verdaderas historias de terror que se replican en miles de campamentos de refugiados y verdaderas historias de muertos vivos a los que las sociedades primer mundistas parasen prestarles gran atención y en realidad los vuelve invisibles con solo el chasquido de un encendedor cuya llama ilumina todas las políticas que Bruselas cree glorificar firmando cheques que nunca llegan a quienes deben llegar.

Pero ya conocemos las historias de horror y muertos vivos que el mundo nos propone cada vez que nos asomamos a un poco más que el borde de un titular en las noticias. Afortunadamente también hay historias de vivos, de gente que nos motiva, como la de Paco el de las empanadas.

Paco siempre hizo lo mismo, pero a unos turistas que estaban en Acapulco les pareció genial como el chavo en cuestión vendía sus empanadas. Hasta de "tiburón dietético" aplicaba con una verborrejea y simpatía digna de aplauso. El video se viralizó, Paco salto a la fama instantánea y los medios de comunicación le prestaron inusual atención en una semana difícil.

-Que Paco sea el ejemplo!- Gritaban; el gobernador de Guerrero lo recibió (si, Guerrero ese estado en llamas); el presidente pensó en pedirle consejos para revertir su imagen negativa y hasta la fundación de Carlos Slim lo contactó para ofrecerle una beca.

Los padres de Paco se negaron, lógico ¿quién vende las empanadas?

Y todos estamos fascinados de como un chico tan talentoso para vender fue descubierto por casualidad para convertirse en estrella por cinco minutos.

Eso sí, Paco tiene un sueño, y aprovechando la atención pública, todos le prestamos gran atención.

¿Cuál es el sueño de Paco?

Fundar una cadena de... ventas de empanadas!

Y sí amigos, cada uno sueña lo que la vida nos pone a soñar.

Y así, entre historias y disfraces, entre noticias y decorados, entre sudaneses en Francia y haitianos en Tijuana, entre casas y refugios, entre paisajes y escenografitas, entre llamas y calabazas, nosotros continuamos con el desfile de miedos y temores que la última novedad nos trae envuelta en alguna que otra promesa que nunca se cumple.

Damas y caballeros: bienvenidos al caos total!!!!!!!!