Instructivo Para Comprar

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política elecciones estados unidos encuestas trump clinton méxico peña nieto venezuela oposición amenaza ciberataques twitter amazon netflix series haití herencia bombardeos tienda petroleo precio Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Zoquetes

El Pirata | 24 de Octubre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la tienda de zoquetes.

Usted ingresa a una tienda de zoquetes con una idea bien clara. En la tienda le ofrecen dos modelos, negro con puntera azul o negro con puntera roja. Usted pregunta si hay más largos, más anchos, con más algodón, más sintéticos, otros colores... pero le dicen que no.

Usted elige uno de los dos y se retira del local medianamente conforme de haber ejercido su elección. Será un detalle que tanto la puntera sea azul o roja no se verá una vez que se coloque el calzado, y será un detalle también que le aprieten o le queden flojos.

En Estados Unidos los zoquetes están listos, Trump baja en las encuestas y Hillary sube. Usted elegirá entre el multimegamillonario bocón o entre la damita millonaria disfrazada de clase media. Igual no se ponga triste, las multinacionales, los bancos y los servicios de inteligencia seguirán ejerciendo su gobierno. Así que no se preocupe por el cuerpo del zoquete, preocúpese por la puntera de colores, más correos electrónicos y denuncias contra Clinton, una actriz porno es la que ahora denuncia a Trump, ya está colgada toda la parafernalia electoral. Igual recuerde que no se verán los detalles una vez que usted se coloque los zapatos.

Pero no todos son problemas en la elección, también la tienda la ofrece soluciones.

España parece que al fin va a tener gobierno. El PSOE decidió abstenerse y la abre el camino a Rajoy para evitar terceras elecciones... de zoquetes.

El que la tiene más difícil que militar fumigando campos de amapolas y marihuana en el triangulo dorado es Peña Nieto. En el México de la confabulación del ex gober gordito veracruzano y su ex partido, en el México de los grupos que hacen justicia alternativa, en el México de los policías poco confiables y los asesinatos diarios, el grupo ultracatólico denominado Frente Nacional por la Familia junta firmas para que el presidente deje de juntarse con la comunidad LGBT y se olvide del casamiento homosexual. Le informamos al grupo fogoneado por la arquidiócesis que en los países donde los colectivos gays tiene más derechos las familias siguen funcionando, los heterosexuales no son forzados a cambiar sus costumbres y muchos sacerdotes y chupa sirios siguen con sus actividades miserables sin ser penalizados.

Y mientras Trump hablaba de los "bad hombres", un ciberataque volteaba por una horas sitios como spotify, amazon, paypal, twitter y nextflix generando el caos entre los consumidores de series que ni siguieran podían twittear que su vida es una mierda sin el servicio.

Por otra parte más de un centenar de presos se fugaban de una cárcel en Haití. Se espera que los reos regresen por sus propios medios una vez que vean la situación de su país y cómo se vive en los campamentos después del último huracán.

Donde los vientos andan huracanados en cuanto a política es en Venezuela, la oposición continúa su intento de llegar a la destitución del presidente y el señor Maduro viaja a Irán y Azerbaiyán: "el objetivo de la visita es intercambiar puntos de vista sobre la regularización de los precios del petróleo en el marco de la crisis económica global que está viviendo el mundo", dijo Nicolás.

-Está bien, disculpe que lo cuestionemos, usted trabajando y nosotros de puros criticones ¿Dónde queda Azerbaiyán? porque el autocorrector pitiyanky me pone "Que se vayan!".

Pero el mundo está equilibrado, miren si no: la coalición encabezada por Estados Unidos bombardea Mosul en Irak, y si eso le parece mal tiene a Rusia bombardeando Alepo en Siria. Es casi la misma situación pero ambos ven una amenaza en los otros.

Lo único que nos queda es elegir que zoquete compraremos mientras mueren en Mosul, en Alepo, en....a ver, cara o cruz ¿a que centro de refugiados te gustaría ir a parar cuando seas grande?

Y el módulo de la agencia espacial europea no pudo frenar a tiempo, el Brexit ya le pasa factura a Gran Bretaña, la herencia de Juan Gabriel es causa de pelea como toda herencia, AT & T compra Time Warner y se concentra, en Brasil sigue candente la telenovela política ahora con Cunha preso, Francia prepara más desalojos en Calais, nos amenazan con que otro ciberataque puede regresar, nos amenazan con las tormentas solares, nos amenazan con las catástrofes provocadas por el calentamiento global y nos amenazan con que si no nos gustan ningunos de los zoquetes de la tienda seremos penalizados por andar descalzos.

Damas y caballeros: bienvenidos al caos total!!!!!!!!