Sea Libre de Elegir

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos votar elecciones evo morales bolivia constitución modificar resultados poder impunidad emociones color elegir comunicación umberto eco crítica Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Color Predeterminado

El Pirata | 22 de Febrero de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales internacionales que parecen darnos la posibilidad de elegir cuando en realidad aplican la máxima del famoso Henry Ford en la década del 30: "todo mundo podrá elegir el color de su vehiculo, siempre y cuando este sea negro".

En Bolivia se eligió entre el SI y el NO, y más allá del resultado, el acto en sí dejó evidencias de tremendas falencias en nuestras débiles democracias.

¿Acaso tener que votar para modificar la Constitución para beneficiar a una persona no debilita esa constitución? ¿Qué pasa con los gobiernos populistas que siguen siendo personalistas, que parecen no poder soportar una estructura si no a través de una figura única que centraliza el poder?

La fórmula aplicada se repite en sus errores. La llegada de una revolución que da aire a quienes estaban ahogados por regimenes conservadores; el crecimiento del Estado en nombre del pueblo; la bonanza del reparto y luego... la degeneración: la fase donde el poder emborracha. El que no esta conmigo es enemigo del pueblo, marcar o reconocer errores es darle pasto a las fieras opositoras, la corrupción denunciada son atentados de desestabilización; aparece la figura del complot internacional y como fase final, para cubrir las espaldas de todos los que se hicieron ricos capitalistas ultra liberales a costa del discurso socialista puertas afuera de sus mansiones, aparece el: "debo yo y solo yo ser nuevamente presidente para garantizar la revolución".

Los personajes por sobre la política, por sobre el discurso, por sobre los actos. Cuando es evidente, que si fueran coherentes entre lo que dicen que hacen y lo que hacen realmente no habría modo de que pierdan una elección. Siempre será mayoría el pueblo necesitado, siempre será mayoría el que reconocería una buena gestión. En pocas palabras, si la izquierda no cayera en tentaciones ganaría todas las elecciones. Todas las elecciones del mundo. A los otros, el escaso porcentajes de ricos del planeta no les quedaría más que aplicar el histórico fraude, los golpes, la violencia sistemática, la ayuda extranjera, la desestabilización económica. Pero el siglo XXI nos trajo novedades, gobiernos que identifican el poder con solo una cosa, la respuesta que alguien dio alguna vez cuando le preguntaron que era el "poder" el poder es impunidad!

Si la lectura que hacemos del poder es esa entenderemos porque todos quieren la presidencia, hasta en países en que presidir parece un castigo más que un honor. Entendemos porque la desesperación por un lugar en el Congreso, el deseo desenfrenado de un puesto en el gobierno, entendemos la obsecuencia, el aplauso sin crítica, la paranoia por perder espacio, la negativa a una prensa libre, el temor a imaginarse sin la corona, la necesidad imperiosa de modificar cuantas cosas sean necesarias para no perder el poder, para no perder impunidad.

Lo negativo de andar modificando Cartas Magnas innecesariamente no es como algunos dicen el gasto que esto genera, ni como dicen los defensores "bueno, también hay que darle la posibilidad al que quiere votar eternamente por nuestro líder"; el peligro es que los gobiernos personalistas tienden a querer modificarlo todo cuando en realidad alcanzaría con que modifiquen la realidad de los más necesitados de la presencia del Estado.

Modifiquemos la Constitución, la oposición, los medios de comunicación, modifiquemos el mercado, el discurso, la percepción de la gente, la historia, la realidad... pero no para mejorarla sino para que se adapte mejor a nuestra impunidad.

Nada nuevo, los que pudieron morder el pastel del Estado sonríen, los que fueron desplazados acostumbrados desde hace siglos a quedarse con todo el pastel lloran desconsoladamente y los jodidos de siempre, un poco más o un poco memos jodidos al fin, siempre viendo la fiesta detrás de las rejas de Versalles donde el rey, vestido de oligarca o vestido de pueblo, pisa las flores del jardín creyendo que le pertenecen por derecho divino.

Y aqui, las noticias que nos dejó la semana: en Bolivia se votó el referendo, el Papa regreso a Roma luego de su gira mexicana, atentado en Turquía deja en pausa las conversaciones de Bruselas, el gobierno de Santos le tira las orejas a las FARC por andar paseándose armados y regresan todos a La Habana, Venezuela hace malabarismos para sortear el clima político y económico, Bogotá desaloja ambulantes y hay tensión, la OPEP y Rusia acuerdan congelar oferta de petróleo, Argentina lanza el protocolo anti-cortes y piquetes, un asesino mata en Michigan, Jeff Bush queda fuera de carrera y moría Umberto Eco.

Y así, entre resultados y tensiones, entre emociones y conmociones, entre las noticias que van marcando el ritmo con que el mundo gira, nos damos cuenta que nuestra desilusión siempre es responsabilidad de nuestra imaginación, de nuestra iniciativa, de nuestro deseo, de nuestra inventiva y de nuestras voluntades afiebradas. Después de todo, no habría negativa, no habría crítica, no habría desilusión si a la hora de elegir el vehiculo, elegiríamos color negro... Nunca nos enteraríamos que era la única opción y regresaríamos pensando que hemos hecho el mejor negocio de nuestras vidas.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!