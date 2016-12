Medallas Políticas

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos políticas deportes culturales genética medallero juegos olímpicos brasil políticas culturales sociedad oportunidades juego futuro individuos resultados deportivos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos llenaron de medallas, podios y política aplicada!

Finalizaron los Juegos Olímpicos de Rio y atrás quedaron las mil historias de banderas, records, metales colgados del cuello y los secretos de aquellos héroes olímpicos, ganadores y perdedores, que en muchos casos demostraron en segundos o unos pocos minutos, depende el deporte, el sacrificio de años.

Unos segundos para mostrar esfuerzos, entrenamientos extenuantes, madrugadas heladas, constancias y pasión por la actividad.

Pero de relatos olímpicos y grandes proezas se cubren las páginas de los libros. Algo que nos deja un acontecimiento semejante es, una vez más, la demostración de la importancia de las políticas sostenibles y efectivas.

No, no me refiero a la política de los comités nacionales ni la del Comité Olímpico Internacional, una institución tan mafiosa, corrupta y mañosa como la que más; me refiero a como las políticas aparecen donde ni siquiera pensamos que se expresan.

No hablo de ideologías, hablo de la inocencia de pensar que los chinos son buenos para la gimnasia, que los cubanos son buenos para el beis, que los jamaiquinos son buenos para correr o que los rusos son buenos pesistas por una simple cuestión genética o azarosa.

Los medalleros no son ni más ni menos que expresiones de las políticas que en diferentes regiones dan oportunidades a diferentes deportes y deportistas. No existe razón científica que nos asegure que los alemanes nacen buenos para la F1, que los argentinos y brasileños nazcan grandes futbolistas, que las bielorrusas tengan pies diseñados para patinar, que los mexicanos tenga un diseño aerodinámico especial para los clavados o que los afroamericanos de Estados Unidos avienten triples desde la cuna.

La razón la vamos a encontrar en políticas que fomentan las oportunidades deportivas. He escuchado mil explicaciones de porque razas, climas, sexos o culturas son propensas a destacar en diferentes actividades, y la verdad uno puede verla en las calles, en las políticas educativas, en el arraigo cultural que determinado deporte tiene en las sociedades y en la seriedad de las escuelas formadoras de deportistas.

Si caminas por un barrio donde abundan los espacios para practicar determinado juego, donde las escuelas de la zona practican "x" deporte, donde existen clubes que fomentan determinada actividad, de seguro tendrás deportistas hábiles.

Luego estarán las oportunidades, becas, fomentos, posibilidades profesionales, cuestiones culturales. Todo un conjunto de políticas. Si, políticas que a largo plazo terminan explicando porque hay países que se cubren de medallas y otros que apenas esperan un milagro de un deportista solitario que viste con orgullo el uniforme de un país que no a hecho demasiado para que logre sus sueños.

Y esto mismo, que ahora fresco lo vemos en el deporte, podemos verlo en todos los aspectos. Política cruzando nuestros destinos, logros y fracasos. Será casual si mañana vemos un sirio, afgano o palestino jugando beis, si vemos a la selección de futbol cubana derrotando a Brasil, si vemos a Francia ganarle una maratón a Kenia, si tenemos a un chino perdiendo al tenis de mesa con un sudafricano.

Políticas, en esa niña rumana de elástico, en esa pareja rusa de patinaje sobre hielo, en ese neozelandés rugbier y en esos canadienses esquiadores.

Políticas, en esos niños con oportunidades y niños sin futuro. En esos que no trabajan porque ya se cansaron de buscar trabajo. En esos que "nacieron" flojos, en esos que siempre están en guerra, en esos que son borrachos, en esos que son buenos músicos, en esos que son malos escritores, en esos que son sucios y feos. Ahí están las razones genéticas, naturales, metafísicas, misteriosas, por las cuales hay sociedad que dan buenos deportistas, que dan puros vagos, que dan genios informáticos, que dan buenos obreros, que dan campesinos, que dan grandes corredores, que dan malísimos jugadores de Bádminton, que dan genios del ajedrez, que dan cocineros, que dan suicidas, inútiles, emprendedores y derrotados: políticas!

Políticas a largo plazo, políticas culturales, políticas que dan oportunidades a los individuos a destacarse allí dónde su pasión, método, compromiso y dedicación este puesta. No para ganar medallas, eso a veces no tiene un componente serio de justicia, pero si para lograr a través de mejores individuos mejores sociedades.

La metáfora es clara, una sociedad con oportunidades no espera milagros, no hará que yo con un garfio y una pata de palo me convierta en un gran deportista, no hará que un esquimal se destaque en voley playa, no hará que la hija espantosa de mi vecina sea tapa de la revista Vogue; pero puede hacer que encontremos un sitio en nuestro podio, una medalla por la que valga la pena luchar, un lugar que no sea dejarnos morir en una esquina entre alcohol, violencia, ignorancia e injusticias. De eso también, son más evidentemente responsables las políticas.

No existe genética que haga a regiones del planeta más corruptas, más violentas, más pobres, más ricas, más educadas, más instruidas, más inteligentes, más inestables, más religiosas, más eficientes o más desdichadas: hay políticas!

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!