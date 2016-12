Un Mural Mundial

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política fidel chapecoense italia referendum renzi trump taiwan china méxico ganar hollande santiago de cuba juicio tráfico drogas rubí san luis potosi reforma europeas imágenes jugadores Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

De Tristeza y Conmoción

El Pirata | 5 de Diciembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la semana en que el año comienza a desvanecerse haciéndonos cobrar conciencia de que todo lo que pasó, realmente pasó.

Como si se tratara de un habano cubano consumido por la Revolución las cenizas de Fidel llegaban a Santiago de Cuba luego de una larguísima ceremonia fúnebre.

No fue la única, también llegaban, en avión, paradojas del destino, los jugadores del Chapecoense para ser despedidos en Brasil. Una imagen conmovedora de decenas de féretros en un campo de fútbol bajo una lluvia torrencial.

La actualidad en ese sentido nos da dimensiones espectaculares de lo que puede ser un evento tan escalofriante. Filmaciones segundos antes del accidente, comunicación en redes sociales, audios imposibles, historias detrás de la historia.

Y en la mezcla del hiperactivo mural mundial un hombre se llevaba un balde con oro y paseaba por Manhattan, los ángeles de Victoria Secret levantaban vuelo y temperaturas, Peña Nieto hablaba de las transformaciones mexicanas, el dólar se recalentaba, Venezuela se enojaba con el MERCOSUR por dejarla afuera y Donald Trump cometía su primera provocación a escala mundial antes de asumir como presidente.

Un simple llamado telefónico a la presidente de Taiwán alcanzó para enojar a China y para darnos una idea de que la diplomacia no va a ser el fuerte de la nueva administración que sigue entregándonos nombres de ricos y peligrosos que formaran el nuevo gobierno.

Y mientras el gobierno sirio ya controla más de la mitad de la zona rebelde de Aleppo se produce la misma contradicción de toda guerra. Mientras los bombardeos anuncian la liberación los civiles quedan atrapados sin poder huir del lugar esperando que las balas y las bombas, sean del lado que sean, no los maten antes de que termine la batalla.

En cuestiones políticas europeas las realidades son bien diversas; mientras la alemana Angela Merkel va feliz por el cuarto mandato, Rajoy sigue acomodándose y a Renzi lo dejaban anunciando su dimisión post plebiscito de reforma constitucional, otra victima de sus propios referéndums, Hollande tuvo que renunciar a la reelección porque su primer ministro Valls le hizo la camita con sábanas bien planchaditas.

Pobre Hollande, le tocaron todos los atentados, le toco tomar medidas de derecha siendo socialista y ahora le tocó decir en televisión que no iría a la interna del partido como posible candidato a la reelección. Su esposa y sus hijos le dijeron: "si crees que vas a ganar, adelante! Preséntate!" Luego vino la reunión con Valls y a la tarde estaba renunciando. Internas socialistas francesas entre el desayuno y el almuerzo.

Y mientras en México Televisa informaba sus cambios de grilla y premiaban a un alto mando militar que traía las botas sucias desde el caso de los 43 en Iguala, los diputados se daban a si mismos el bono de Fin de Año cosa de asegurarse un chivo sin necesidad de entrar a los 15 de Rubí en San Luis Potosí.

Hablando de esto último, por si no se enteraron, la semana nos mostró los peligros de las redes sociales. Una familia de un pueblo invitó a través de un video al cumpleaños de quince de su hija, el video salió del círculo de la pequeña comunidad y a las pocas horas cientos de miles de usuarios confirmaban su presencia en la fiesta, desde La Hoya hasta Kabul, desde Toronto hasta Asunción del paraguay.

La familia se espantó y "desinvitó" a todos y millones de personas alrededor del globo vieron arruinado su fin de semana teniendo que quedarse en sus casas a ver el empate el Real Madrid y el Barcelona.

Y entre otras noticias: Rosberg se retira campeón de la Fórmula Uno, anunció su renuncia la presidenta de Corea del Sur, un general retirado por Obama será el generalazo de Trump, la OPEP acordaba inflar el precio del barril de crudo, inundaciones en Málaga, decenas de muertos al incendiarse una fiesta electrónica en California, asesinatos en Finlandia y un "Verde" lograba frenar a la ultraderecha en las presidenciales de Austria.

Una noticia que llamó la atención esta semana es un juicio que se esta llevando a cabo en Argentina y que esta vez no es contra la ex presidenta. Se trata de once juzgados en Rosario por trafico de drogas. Uno de ellos es una joven monja colombiana y el jefe de la banda se apoda "Cariño". Según el caso vendían drogas localmente pero también hacían envíos desde Argentina a Australia, España y Holanda a través del Correo Argentino.

Según un experto local es posible que queden en libertad porque tratándose del Correo Argentino seguramente las drogas no hayan llegado a destino y estén todavía dando vueltas por la aduana.

Y así, entre preparativos festivos y lágrimas trágicas, entre el olor a navidad que ya se respira en centros comerciales y calles alejadas, entre los políticos victimas de sus propios referendos y los que se dan el bono navideño, entre las novedades que llegaran y el recuento anual que ya empezaron a hacer los medios de comunicación con lo más destacado, lo más vendido, lo más sorprendente y lo más aberrante, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!