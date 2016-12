Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política dinero negocios tráfico efectos hollywood tabaco amapolas esclavos sistema armas guerra plan poder libertad valores contratos rutina Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Solo es Cuestión de Negocios

El Pirata | 26 de Septiembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y la histórica trama de la conveniencia del poder.

Podemos ver la última nota policial, una muerte más, en algún punto del planeta, pasamos las páginas, ya ni asustan, como a todo se acostumbran la sociedades.

Uno, tres, cuarenta y tres, cien, treinta mil, como si diera igual, como si las represiones, bombas y masacres no pasaran sino pasan en la puerta de casa.

El poder solo quiere más poder, no es sensible, no se aflige, no se espanta ni interviene más que para su propio beneficio.

Algún día nos dijeron que fumar era muy malo, cincuenta años después de que la Fórmula Uno, los vaqueros y las actrices de Hollywood nos obligaban al tabaco. Así como nos dicen que los refrescos nos pondrán obesos y que la comida chatarra es pura basura, una vez que ya nos hicimos bien adictos. Algún día nos dirán que la minería a cielo abierto solo causa desastres, que esos terremotos los generó el fraking, que el glifosato es totalmente nocivo, que las modificaciones genéticas no son todo progreso, que es mentira que las megacorporaciones produzcan derrame económico en los sitios donde se instalan, que el calentamiento global es una realidad y no un punto de debate y que el aire que respiramos nos está matando.

Por ahora solo unos pocos alzan las banderas y son sistemáticamente desmentidos por aquellos a los que no les conviene que cobremos algunas conciencias.

Hasta con los campos de amapolas sembrados desde Guerrero hasta Afganistán el propio poder no sabe definir su posición. Primero a combatirla, luego quemamos un par de hectáreas, luego hablamos de sustitutos que nunca llegan, luego a desestimarla; en definitiva al poder hay una sola cosa que le hace cosquillas: no entrar en el negocio.

Asi el poder del lobo feroz se vuelve cachorrito tierno una vez que hace pie y se adueña de esos malditos negocios que dice combatir. Narcotráfico, trata de personas, trafico de armas, represión, asesinatos. Todo está bien, armaremos un discurso para las señoras horrorizadas y nos adueñaremos del bissness.

Créanme que todo eso sería realmente desterrado de la faz de la tierra por el poder sino hubiera tanto dinero en juego.

Vamos a beber alcohol hasta morir, equilibrar con energizantes, alguna que otra pastilla de simulación de libertad y mucho consumo, hasta del agua que les vamos a vender mientras cerramos los grifos.

Todo nocivo, sería fácil tener un discurso en contra de todo eso, sin embargo ni tanto, al poder le gusta que seamos permisivos con lo que representa un gran negocio aunque allí nos vaya la vida.

Así le doy a mi rebaño comida chatarra, carros que vuelan a 300 km la hora, drogas legales que quitan el efecto de otras drogas que pueden ser contraproducentes a otras drogas. Total, el rebaño se siente libre en el corral y todos serán comidos la próxima navidad.

Nos podemos poner rudos con las cosas recién cuando el poder nos habilita a hacerlo: recién ahorita, en lo que es el largo tiempo histórico, parece que había curas pederastas; recién ahora parece ser que las mujeres eran asesinadas; recién ahora parece ser que hay niños sometidos a trabajo esclavo; recién ahora... momento, hay cosas que no son tan graves, y la gravedad de las cosas va directamente relacionado con el dinero que generan.

Hagamos escándalo pero no matemos a la gallina de los huevos de oro, trata de personas, trafico de armas, convivencia entre delincuencia, política, justicia y seguridad nacional.

Efectos colaterales, uno, dos, diez, cuarenta y tres, miles de muertos.

El poder no tiene escrúpulos ni conciencia, ni complejos ni culpa, ni posiciones inflexibles ni valores incorruptibles. El poder se adapta, se amasa, se moldea, a fuego sagrado del dinero; porque eso lo retroalimenta, eso lo encarna y eso le garantiza impunidad.

Cuando ya no necesitamos tantos esclavos y más trabajadores que a la vez consuman los productos, nos trepamos al grito de la libertad! Aboliremos la esclavitud! Cuando los trabajadores se hicieron de ventajas con los gremios dejamos de matarlos y reprimirlos, nos trepamos a los nuevos sistemas laborales de pasantías, contratos temporales y la división de funciones en países periféricos.

Materia prima donde a nadie le importe es saqueo, ensamblado donde pueda pagarse la jornada con un poco de arroz, publicidad y detalles en un apartamento primer mundista y puestos gerenciales y de venta en donde los jefes puedan mandar a sus hijos a un buen colegio que prolongue el estado de las cosas.

Hoy llegamos al punto del aplauso tecnológico, robots perfectos, eficientes, obedientes. El detalles final es que necesitamos robots que vigilen a los robots. Humanos que vean lo que la máquina hace y necesita. Menos horas de trabajo, sueldos siempre al limite, pacificación de las masas, angustia de no perder lo poco y miedo a que el robot nos termine de reemplazar.

La ciencia y la tecnología, siempre habrá detrás el factor humano, factor humano que hoy es sometido a poder que le dirá: que cosa es negocio y que cosa no es negocio descubrir, implementar, estudiar o curar.

Vemos las noticias, hacemos nuestra rutina automática, el poder hace su rutina automática también, hoy conviene una guerra aquí, un poder tiránico allá, hoy conviene debilitar a este gobierno, ayudar a otro, cambiar figurillas, apoyar en este plan y armar otro plan para hacer fracasar aquel plan.

Y asi, entre la incertidumbre de jamás poder saber que creciente negocio turbio y mortal será mañana apañado por el poder porque resulto ser tan buen negocio que es mejor entrarle que combatirlo, les damos la bienvenida al kaos total!!!!