Novelas de Ambición y Poder

21 de Marzo de 2016

Bienvenidos a las noticias internacionales y un panorama cambiante que muestra todas sus facetas hasta marearnos.

Esta semana que pasó parece que no pasó nada pero Lula cambió unas tres veces de estado en facebook, sospechado, superministro, ciudadano común, superministro otra vez y sigue cambiando; el hijo de Gabriela Zapata y Evo pasó de muerto a vivo a no nacido a si nacido a qué habrá sido; y Barack Obama pisaba la isla de Cuba con todo el baseball, el rocanrol, algunos contratos para construir hoteles y peluches de Mickey Mouse.

Y esto es solo una parte de lo mucho que pasó. Aún resuenan las palabras que hace un mes dijo una alta funcionara norteamericana: nosotros con Cuba queremos hacer negocios.

Y así es, el gobierno gringo históricamente te denuncia por derechos humanos, te acorrala con jugadas económicas, te infiltra, te veta, te acusa, te muerde y te bloquea... Hasta que puede hacer negocios contigo. Ahí la cosa cambia y todo lo de más puede esperar.

Así que a disfrutar de la apertura cubana y de la buena onda de Washington al menos hasta que los republicanos regresen a la Casablanca o que Cuba se ponga digna, como lo fue históricamente, y el águila calva levante vuelo ofendida de la isla una vez más.

En Brasil anduvimos a los saltos. Primero que Dilma nombra supeministro a Lula. Después que las pláticas telefónicas. Cuarenta minutos después un juez anula el nombramiento. La gente que ya no quiere al PT en el gobierno inunda las calles, "masiva movilización". Acto seguido otra vez se autoriza en nombramiento desde la Corte. Los seguidores del PT inundan las calles, "masiva movilización". Lula se enoja, Dilma jura que no renunciará, los políticos aliados se alejan para no salir manchados, parte del sistema judicial trabaja sorprendentemente día y noche para desmantelar la trama corrupta y ya estamos imprimiendo toda la cartelería para los Juegos Olímpicos Rio 2016 que es lo único que podemos dar fe va a pasar en Brasil... bueno, estamos casi seguros, todo lo demás puede derivar en cualquier cosa.

Por otra parte en Bolivia creo que todos están contentos. Con todos los escándalos del semental boliviano Evo "Rocky" Morales ya casi no hay noticias sobre la corrupción, las desgracias de la política aplicada a la ambición y el desvío de fondos y el tráfico de influencias. Ahora todo se centra en las aventuras de Zapata "la falsifica documentos" y Evo "el romántico andino". ¿Por qué todos contentos? Porque los opositores tenemos una novela que actualizar día a día con capítulos fascinares y los oficialistas podemos esconder nuestras miserias detrás de este escándalo digno del periodismo de espectáculos.

Y más noticias entraban al circuito informativo: se acrecienta la crisis migratoria después de los últimos acuerdos en Bruselas, Grecia es un caos, Turquía sufre otro atentado, detienen justamente en Bruselas al cerebro de los atentados en Paris, Venezuela prorroga el estado de emergencia económica, España ve como se agota la negociación para formar gobierno, Ciudad de México vivía su contingencia ambiental, parece que Javier Duarte (el gobernador de Veracruz) no se salvará del juicio político y en Perú sigue el ritmo de las campañas presidenciales.

Por otra parte, en Argentina aparecieron nuevos videos fascinantes que muestran lo que todos sabían, la abogada exitosa era la reina del jabón en polvo y el enjuague y, con los amigos del poder, Lázaro y demás, lavaban a cuatro manos a unas pocas cuadras de La Rosada para llevársela a la Patagonia. Ustedes comprendan, en el frío las cosas se conservan mejor. El hijo de la ex presidente, hoy diputado, declaró que su madre es victima de una persecución notoria.

No tan notoria como los millones de dólares y euros que se afanaron en doce años de gobierno, pero notoria al fin.

Y en este mundo donde se pelean hasta Batman y Superman, donde comenzó la Semana Santa y mientras unos rezan otros preparan vacaciones, donde comenzó la primavera en el hemisferio norte, el otoño en el sur, donde las cosas cambian en minutos y vuelven a cambiar como si nada hubiera cambiado... nosotros les damos la bienvenidas al kaos total!!!!!!!