Odiseas Políticas

Latinoamericanas

El Pirata | 6 de Junio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos tienen como protagonistas aunque nuestros deseos queden marginados a los de meros espectadores.

Iba caminando tranquilamente cuando de pronto un peruano me dice: ¿qué pasó pe?

Yo le explicó que hubo elecciones en Perú.

-Que bueno que me lo dice, está mostro, yo tuve un accidente y caí en coma desde el año 1990, y dime, ¿quién ganó?

Cuando le dije que ganó Fujimori, me dice -ah bueno, solo me perdí unos minutos entonces.

Quise explicarle que en segunda vuelta PPK andaba un punto arriba y que cuando le dije Fujimori me refería a Keiko y que habían pasado veinticinco años y muchos muertos... pero ya se había ido contento con su carro de salchipapa que según él Laura Boso le había regalado hace apenas unos días.

En eso me cruzó con PPK que me mira con cara de sorprendido y me dice -parece que ganamos!

Yo le expliqué que estaba tan sorprendido como él y que aún faltaban contar votos.

Que alegría- me dice -si ganaba Keiko lo único que quedaba era esperar a que Vargas Llosa anduviera de gira por el mundo diciendo lo mal que estamos.

Me quedé pensando: muy loco todo en Perú, la candidata de Fuerza Popular una japonesa con nombre de animé y el candidato de Peruanos Por el Kambio un viejito que como para cambiar ya está bastante grande.

Segui mi camino y llegando a México también había ambiente electoral; ya saben, secuestros, asesinatos, compra de votos, denuncias y miserias. En eso alguien me da un palazo en Chiapas, aparezco en Ciudad de México, me llevan pateando hasta Veracruz y amanezco en Tamaulipas.

Confundido, me fui hasta un puesto militar y pregunté qué me había pasado.

Al parecer un policía me golpeó pensando que yo era un maestro de la CNTE, pero como no traía identificación los maestros me confundieron con un porro pagado por el gobierno estatal, entonces me secuestraron unos narcos que en realidad eran federales y como los servicios de inteligencia me habían infiltrado los maestros me rescataron y me golpearon pensando que yo era un rompehuelgas al servicio del gobierno municipal. En ese momento llegó una prima de Alan Pulído y como pensó que yo era el Jefe Diego me llevaron a Los Pinos donde Peña Nieto estaba viendo el partido del Tri con un juez que trabaja para un cartel y me dijo que no me preocupara: ganamos!

-Le parece -le pregunte

-Si, 3-1 a Uruguay.

Salí de Los Pinos aún mareado cuando llegó un muchacho con unas tijeras y me dijo: -soy maestro ¿como lo quiere? ¿al ras o le respeto el fleco?

Cuando le pregunte que hacia me explicó que con un solo trabajo no le alcanzaba así que también trabajaba para el presidente municipal como fuerza de choque y a veces como peluquero.

Salí espantado al ver un alebrije tan inquietante: cabeza de PRI, cuerpo de PAN, patas de PRD, cola Verde y los pechos pintados de Nueva Alianza.

Le pregunte a un señor si entendía todo esto de la reforma educativa que es una reforma laboral disfrazada, si estaba a favor o en contra de los plantones, y si todo era lo que parecía en México.

El señor me miró fijamente y me dijo: -pues aquí me ve, estoy en un puesto de tacos, tengo un mandil y un guante desechable en la mano ¿qué soy?

-¿Un taquero?

-Pues no, soy licenciado en ciencias políticas con tres masters y un doctorado.

-¿Y eso?

-Pues que aún no me siento preparado para brindarle un análisis, que usted pueda llegar comprender, de la actualidad política mexicana. ¿De cabeza o de alambre? de suadero ya no quedan.

y mientras un militar boliviano pasaba cantando el himno a Evo Morales, Maduro se paseaba con un sombrero de paja insultando a la OEA y Messi corría perseguido por un grupo de empleados del fisco español, me enteraba que en Brasil renunciaba el ministro de transparencia por otra filtración de una conversación sobre corrupción.

Temer pensó moverlo de la cartera de transparencia a la de opacidad pero le explicaron que ese ministerio no existía.

Es que ya son tantas las filtraciones en Brasil que hasta al guardameta de la selección se le filtran los balones.

En eso, de tanto caminar, llegué a Argentina. Econtre al presidente Macri preocupado y con taquicardia. Le pregunté ¿por qué? ¿es por las marchas, el impacto de los aumentos, las críticas, la presión de los sindicatos, la poca voluntad de los empresarios?

Me dice -No, eso más o menos me lo esperaba. Lo que me jode es que me estoy gastando todas las medidas de centro izquierda, jubilados, ampliación de planes sociales, transparencia, defensa de puestos laborales, la coparticipación provincial... y me siguen tachando de ultra derecha, cuando empiece a tomar las medidas de derecha me caigo del arco político!

Me alejé lentamente tratando de no pisar ninguno de los campos y propiedades que pertenecen al testaferro kirchnerista Lázaro Báez y no me quedó otra que levantar vuelo.

Y ahi vamos: evacuados en Francia y Alemania por las inundaciones, bombas en Siria y sigue la guerra, Irak sigue siendo un sitio difícil, atentado en Afganistán, una playa de Libia muestra cientos de inmigrantes ahogados, comenzó la Copa America en Estados Unidos, votaciones en los congresos, los problemas de Colombia que no son exactamente James Rodríguez, protesta en Caracas por la escasez y los palos de la Guardia Nacional, el diálogo venezolano, Zapatero visita a Leopoldo López, la OEA cuestionada, la alerta europea, el plantón de los maestros, los juegos olímpicos empiezan a vestir Rio, la muerte de Mohammed Alí, el opio de Prince, la fosa común de Tetelcingo, el guerra sucia electoral, Trump y Clinton por California y muchos más.

Y así, entre elecciones y resultados, entre resaltados y restricciones, entre números y palabras, realidades consecuencias, frustraciones y entretenimiento, nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!