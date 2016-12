Parece Increíble

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobierno política guadalupe méxico italia gentiloni renzi trump cia pruebas inmigrantes protocolo de dublín eurobloque festival de cine dylan nobel paty smith rubí san luis potosi juan manuel santos siria periodista credibilidad Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Pero Así Es

El Pirata | 12 de Diciembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales increíbles, místicas, misteriosas y sorprendentes.

En algún punto son obvias, pero en otro realmente no se si transmitirlas porque no se si me van a creer.

Como lo más importante para un periodista o un medio de comunicación es la credibilidad, no escapo al temor de que quien escuche esto crea que me lo inventé.

Pero ya que estamos en el día de la Virgen de Guadalupe, que ya de por sí cada año nos invita a asistir a una increíble demostración de fe, y qué dicho sea de paso para algunos muchos es el comienzo de la llamada Lupe Reyes, la excusa perfecta para treparse a la ruta del desenfado y la celebración... Ahí vamos.

Ahora la CIA dice que tiene pruebas de que Rusia interfirió para que ganara Donald Trump las presidenciales de Estados Unidos. ¿No me creen? Sí, ese era mi temor.

Pero esperen, Obama dijo que quiere que se investigue todo antes de irse y la CIA dice que tiene pruebas.

¿Pero entonces la CIA esta diciendo que hay gobiernos externos a los de un país que pueden llegar hasta imponer a un presidente? ¿La CIA sabe de esas cosas? Impresionante!

Esperen, créanme, hay más, Nicolás Maduro convocó a una movilización cívico-militar para hacer un ensayo "antigolpe" y prometió que el año que viene va a "derrotar, desmontar y neutralizar el modelo económico capitalista" instaurado en el país.

Espérense ¿La cúpula gobernante, militares de alto rango y padrotes del Estado van a instaurar directa y abiertamente el modelo donde ellos son los millonarios de discurso combativo y el resto miraremos la tele donde nos dirán lo bien que va la neutralización, desmonte y derrota del capitalismo? Increíble!

Bien, y mientras las FARC se unían al Maniquín Challenge y Juan Manuel Santos agradecía el Nobel de la Paz, Paty Smith daba un discurso en nombre de Dylan para recibir el de Literatura. En serio, así fue.

Eso no es nada.

El Festival de Cine de La Habana se inauguró con la censura de una película que habla sobre las dificultades que vivieron unos intelectuales homosexuales durante el castrismo en los setenta. ¿Inauguración con censura? ¿no me creen verdad?

En fin, en Europa Matteo Renzi dejaba un papelito que decía "Ciao a tutti e grazie" y por otra parte Bruselas quería reflotar el protocolo de Dublín.

¿Qué es eso? Pues si un inmigrante llega a Europa debe ser fichado en el primer país que pisa, lugar al que podrá ser deportado en caso de que así lo dispongan las autoridades de otros países del Eurobloque. ¿Se imaginan la cara de Grecia e Italia? ¿no? Bueno, ahora tenemos a los millones de negritos que huyen de la policía para que no los fichen y a millones de idiotas opinando sobre como los inmigrantes son rebeldes sin causa que ni se dejan fichar por lo tanto lo único que merecen son palos.

Pero lo que viene ahora es menos creíble todavía. En México Humberto Moreira, ex presidente del PRI, planea presentarse a las elecciones de la cámara de diputados de Coahuila, que sería como si el ex de Veracruz Javier Duarte se presentara a Miss Mundo o si Mark Chapman quisiera presidir el fan club de Lennon. Sí, lo sé, eres latinoamericano y nada en política te resulta increíble. Gracias por creerme.

Pero hay más problemas de credibilidad. Los yihadistas expulsados de otros sitios intentan recuperar Palmira y Rusia como cuasi-vocero del gobierno sirio dijo que dejará de bombardear Aleppo hasta que puedan salir los civiles. Estados Unidos dijo que no emitirá opinión porque como que ya no les cree. ¿Será eso o será que era cierto que apoyaban a los rebeldes y ahora van perdiendo?

No importa, igual ahora cambia el gobierno en USA y el nuevo Ministro de Trabajo de la gestión Trump será el tipo dueño de la sexta cadena de fast food del país, así que si los empleados que, hace años vienen exigiendo una mejor condición laboral, tenían esperanzas, pueden ir esperando al menos cuatro años más.

Y seguimos entre los increíble y lo real; el caso Nadia Nerea tiene impresionado a la opinión pública española. Los padres de una niña emprendieron una campaña enorme para recaudar fondos y tratar a su hija de una extraña enfermedad pero al parecer en el camino aplicaron la de "vive el presente y disfruta mientras puedas" y ahora estamos ante una estafa millonaria con padre preso y toda la cosa.

No se sorprendan, hay de todo, aunque no lo crean Samsung prepara el Galaxy g8 para relanzar la marca y los representantes dicen que será "revolucionario". Adjetivo que yo jamás utilizaría luego de tantas explosiones con el note 7, pero bueno....

Es que ya no hay lugar para la sorpresa. Hasta el Papa nos dijo que no nos aficionemos a la mierda!

¿Ahí si no me creen verdad? Pues dijo textual: "no hay que caer, sin ofender, por favor, en la enfermedad de la coprofilia, que es buscar siempre comunicar el escándalo, comunicar las cosas feas, aunque sean verdad".

Todo iba bien hasta que dijo, "aunque sean verdad!" o sea, no comuniquemos los casos de curas pederastas y corrupción eclesiástica porque es una mierda y aunque sea verdad pues... es un escándalo y.... bueno, vayan con dios.

Hablando de cosas bonitas, el congreso potosino está bien feliz porque dice que lo de los 15 de Rubi fomentará el turismo en el estado. Así que ya saben, necesitamos un montón de "rubies" porque entre el ajuste, la devaluación, el narco, la violencia, el asesinato a periodista, la desaparición de personas, las masacres y la corrupción pensábamos que estábamos jodidos! pero siempre la Lupe tiene un as bajo la corona y en este caso fue viralizar a Rubi casi llegando las fiestas decembrinas.

Hay muchas más cosas increíbles eh, la ONU ahorita dice que militalizar la lucha contra el narco en México no dio como resultado mayor seguridad. Ahhhhhhhhhhhh ok ¿cuánto tiempo se llevaron para esa conclusión? ¿uno, dos, tres sexenios? Que velocidad eh

Y hubo una masacre en Nigeria, y un atentado contra policías cerca de las pirámides de Giza en Egipto, y sigue la violencia en el estado de Guerrero, y un terremoto sacudió las islas Salomón en el Pacifico, y la CNTE Oaxaca Murat y Nuño se abrazaban al ritmo de la regularización de plazas, y Paolo Gentiloni aceptaba el puesto vacante de Renzi, y había atentados en Turquía, y millones se acercan a la basílica de Guadalupe, y todo parece increíble, y todo parece gigantesco, y todo parece demasiado.

En el conteo regresivo de las fiestas, siempre alguien duda de la existencia de Santa Claus o los Reyes Magos, realmente una tontería si vemos a nuestro alrededor y vemos que hay cosas mucho más increíbles, incomprobables y sorprendentes como las noticias que se encolumnan hacia el final del año.

Damas y caballeros, bienvenidos al kaos total!!!!