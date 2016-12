Partiendo y Repartiendo

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos gran bretaña brexit cameron votar elecciones españa economía colombia farc santos holland merkel eurocopa copa america estados unidos obama reforma inmigrantes méxico marcha Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

A Los Saltos

El Pirata | 27 de Junio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y las decisiones que parten y reparten.

Una semana de vértigo absoluto. Gran Bretaña se va de la Unión Europea. El primer ministro renunciaba y la economía pasaba su factura después de la fractura.

Todo muy sorprendente. A Cameron le había ido bien con el referendo de Escocia. Exultante cumplió su promesa de campaña de convocar a referendo para quedarse o irse de la Unión Europea y le salió horrible. Los jóvenes que, mochila al hombro se iban para el festival de Glastonbury, votaron por quedarse, y los viejos que añoran la Inglaterra del Almirante Nelson votaron por salirse.

Resultado: ahora Escocia pide otra vez salirse, pero del Reino Unido para seguir en la Europa unida; Irlanda del Norte también, Londres, Manchester y Liverpool no pudieron hacer pesar su opinión de que era mejor quedarse y varios países de Europa ya ponen sobre la mesa la posibilidad de dar la espalda a los cerditos de Bruselas que con sueldos millonarios toman decisiones para todos.

Todo esto del Brexit generó pánico a gran escala, y hasta en Estados Unidos, donde muchos veían imposible que gane Donald Trump, ahora que vieron la sorpresa del electorado británico, no son tan escépticos.

Como si esto fuera poco, tres días después del terremoto inglés, España iba otra vez a la urnas a votar a ver si ahora si logra formar gobierno.

Pésimo fin de semana para los gobiernos europeos. Inglaterra va a elecciones en octubre, España sigue por el aire y el cierre de campaña estuvo teñido de la cuestión europea, Grecia no entiende porque no los dejaron irse cuando ellos quisieron, Irlanda piensa en todos los sacrificios que hizo para quedarse, los votos de la derecha populista se ponen de moda y desde Le Pen, en Francia, hasta el último nacionalista eslovaco salió a decir que la solución de todo es irse. Las bolsas se cayeron junto a la libra esterlina, los grillos llegaron a la capital italiana y la Germania solidaria y la Galia convulsionada amanecían con Merkel y Holland llorando como diciendo: esto se fue al carajo.

En el continente americano tampoco hubo noticias geniales para quienes gobiernan. La oposición venezolana activa el referendo revocatorio contra Maduro, el supremo bloquea la reforma migratoria que ilusionaba a Obama y a millones de inmigrantes, el gobierno mexicano tiene que disimular que esta sentado sobre una bomba de tiempo y en Argentina la FIFA amagaba con desafiliar a la Asociación de Futbol Argentino cuando faltaban apenas horas para la final de la Copa América del Centenario.

Tantas son las noticias espectaculares se desarrollaron en Europa y América que parecería que Medio Oriente está en calma. No se crean, allí, en Siria, Afganistán, Irak, se sigue cocinando la sangría.

El que si tuvo buena semana fue Juan Manuel Santos que pudo al fin anunciar que las FARC y el gobierno ponían fin al conflicto de más de medio siglo. Lo que muchos se preguntan es si esto no terminará deviniendo en muchos grupos armados relacionados con el narco y con paramilitares ocupando lugares en inteligencia. Lo que muchos responden es que eso ya es así y que la firma de la paz es solo una señal política hacia el mundo para que no sigan viendo a Colombia como un lugar en donde todos se matan entre sí basándose en paradigmas ideológicos que ya no cuadran demasiado. Cambió el siglo, ahora hay que matarse por otras cosas. Seis millones de desplazados, 200 mil muertos, 45 mil desaparecidos. El verdadero comienzo del trabajo para salvar a Colombia empieza recién ahora; si es que en realidad empieza.

Y así las cosas: Irak anuncia la liberación de Faluya del Estado Islámico; se sigue jugando la Eurocopa, se estrena el nuevo canal de Panamá con un mega barco chino; el Papa visitó Armenia y enojó a Turquía; rescatan otro contingente de africanos en el Mediterráneo; marcha del orgullo gay en México; marcha de Morena al zócalo; marcha de maestros en Oaxaca a una semana de Nochixtlán; y siguen las marchas.

Marcha todo hacia el abismo, marcha todo hacia la lucha, marcha la esperanza a encontrar soluciones, marcha y contramarcha; marchan los sufrientes, los verdugos, las victimas y victimarios. Marcha la incertidumbre y por sobre todo marcha la realidad, esa realidad que la veamos desde el lugar que la veamos, es aquella que sufrimos en carne propia desde que amanece hasta que anochece.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!