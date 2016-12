El Peligro de los Cobardes

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos masacre orlando lgtb votar españa méxico maestros cnte historia información campaña eurocopa armas cobardes estados unidos Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Masacre en Florida

El Pirata | 13 de Junio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y otra jornada de terror donde el miedo y la cobardía responden con masacres y gestos salvajes.

Ya venimos de las escuelas, la universidad, una sala de cine, un templo, las calles, un club nocturno, no importa el lugar. Las razones aparentes son variadas, la discriminación, la política, el desequilibrio mental, la venganza o el extremismo islámico.

Esas son las cáscaras, la realidad es el temor, el miedo, el terror, pero no el miedo que se transmite a las victimas sino el que vive en quienes cometen esos actos.

No es valentía ni razón ni coraje lo que mueve a personas a provocar una masacre, a comprar armas y entrar a un sitio cerrado donde los concurrentes indefensos serán asesinados.

Es el miedo, el miedo mortal que hace que algunos cobardes imaginen como un acto de justicia y redención robarle la vida a otra persona.

Tenemos a un homofóbico, tan intrascendente como los que postean mensajes idiotas en facebook. Un joven que habiendo dando claras muestras de odio simplemente fue contemplado y un país cuyas leyes pone las armas al alcance de cualquiera. Tenemos a un padre diciendo que a su hijo le había indignado ver a dos hombre besándose en Miami y pidiendo disculpas a todas las familias partidas por la acción de ese cobarde. Como corolario tenemos a los extremistas del ISIS vanagloriarse de que su propaganda llegue tan lejos como para que los cobardes del mundo, en última instancia, se declaren aliados a su causa.

Y esa es la última gran mentira de los cobardes, intentar darle un cariz político radical a su miedo y cobardía. Nombrarse veedores de la moral y la justicia cuando solo son un puñado de cobardes horrorizados por sus propios pensamientos.

Miedo, miedo, mucho miedo. Hablaron los candidatos, habló el presidente, habló la comunidad LGBT, hablaron los analistas y los activistas.

Y entre otras noticias algunas también nos ponían de cara al miedo. Masacre en Puebla de una familia que hace años había denunciado a un violador, la historia de otro cobarde. Un supuesto fan armado hasta los dientes asesina a una jovencita cantante también en Orlando, otro cobarde.

Y siguen las novedades: represión y detenciones de la CNTE en México, detenidos dos líderes sindicales, acusan maniobras propias de gobiernos dictatoriales, la batalla continúa, hay denuncias de incomunicación forzada y distorsión de la información.

En Venezuela la crisis continúa, la represión también y la paciencia hace rato se agotó.

En Francia comenzó la Eurocopa en medio de la tensión gremial, huelga, marchas y golpes y destrozos entre fanáticos del alcohol y la violencia más que del fútbol.

Y las noticias nos llevaban de un sitio a otro entre el temor y la angustia. Los españoles viven en la eterna campaña, otra vez a votar, Podemos, Ciudadanos, PSOE y PP. Gran Bretaña debate si quedarse o irse de la Unión Europea, dictan prisión a dos ex ministros por la compra de un helicóptero durante la presidencia de Otto Pérez Molina en Guatemala, Haití sigue en la incertidumbre al anular las presidenciales, el PRI pide anular las estatales que le arrebataron Veracruz, en El Salvador vuelve a hablarse de grupos de exterminio y escuadrones de la muerte...

Miedo, miedo, miedo. Y la historia: no del terrorista, no del suicida, no del soldado extremista; la historia de un cobarde, de alguien que tenía tanto miedo encima, de alguien tan impotente, que solo se sintió valiente cuando cargó un arma larga y en un cuadrado sin escape asesinó a personas desarmadas y sin defensa.

Si crees que todo esto fue solo un asunto de portorriqueños gays, en un lejano lugar cerca de Disneylandia, en un país extraño, estás escuchando el programa equivocado.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!