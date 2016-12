Perú Los Conoce

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones perú debate presidenciales keiko fujimori veronika mendoza redes sociales hackers denuncias peña nieto dinero justicia electoral escándalo votar información Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Elecciones Presidenciales

El Pirata | 4 de Abril de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos muestran que de un modo u otro hay cosas que creíamos superadas y sin embargo regresan. Regresan en forma de reversión, de adaptación, de revisión o de hija.

Sí, como en las elecciones en Perú.

El próximo domingo habrá elecciones en el Perú y ya con una previa bastante atractiva con una justicia electoral que andaba prohibiendo y habilitando candidatos como sorteos de lotería.

Lo bueno de estas elecciones será que el electorado no necesitará investigar demasiado de donde salieron los candidatos presidenciales porque de un modo u otro ya son viejos conocidos.

Y allí iban por desorden de aparición en la pista del circo: Keiko, la hija de Fujimori, heredera de la casta noventera Montesinos Laura de America. PPK, el empresario de difícil apellido que fue parte de los gobiernos de Belaunde Terry y Alan. Veronika, la jovencita promesa que inició ruta con Ollanta y se peleó al poco tiempo. Alfredo Barrenechea, que muy escritor pero también ex asesor del BID, amigo de los amigos del poder y el más español de los peruanos o el más peruano de los españoles. Alan garcía, un viejo conocido. Y luego una lista de candidatos que olvidaran rápidamente hasta sus propios votantes.

La cuestión es que con Ollanta Humala y Nadine en retirada respondiendo por dádivas y saludando antes que se los cargue el escándalo Petrobras y la narco complicidad creciente, Perú elegirá presidente entre los malos conocidos y los buenos por conocer. Habrá posible segunda vuelta, y la suerte estará echada.

Y hablando de elecciones, esta semana hubo una noticia que paso desapercibida por incomprobable pero que agitó bastante el río. Habló un hacker colombiano que está preso y un asesor de campaña que está radicado en Miami. Uno es Sepúlveda, el otro es ni más ni menos que Rendón, la estrella de la asesoría política y las campañas sucias, quien le juro venganza al chavismo y particularmente a Nicolás Maduro. Si Rendón desmintió todo, Sepúlveda sostiene que trabajaron arduamente para interferir en las elecciones latinoamericanas de los últimos tiempos en Centroamérica, Venezuela, Colombia y sobretodo en la que regresó al poder al PRI en México.

Según dice Sepúlveda , él mismo organizó un equipo de hackers que robaron las estrategias de campaña, manipularon los medios sociales para crear falsas oleadas de entusiasmo y burla, y se instaló software espía en las oficinas de la oposición, todo para ayudar a Peña Nieto.

Entonces las elecciones que consagraron a Peña Nieto fueran resultado de la actividad de hackers en redes sociales, activismo en internet coordinado para por ejemplo: voltear las paginas de Vázquez Mota y otros candidatos en momentos cruciales, bombardear con información errónea y multiplicar presencia del copete, generar tendencias y falsear encuestas para jalar a la opinión pública.

Así que como dicen, entre Televisa, varios memes y un par de PeñaBots, el PRI regreso a Los Pinos en 2012. Igualmente los gobiernos salieron rápidamente a desmentir todo esto y la noticia se esfumó como esas denuncias incomprobables que hasta el mismo ciudadano prefiere obviar por temor a reconocer que en realidad: si su voto cambiara algo, estaría prohibido.

Convengamos que igualmente nadie obligó a Josefina Vázquez Mota a hablar del "cuchi cuchi" horas antes de las elecciones ni al PRD a presentar otra vez a Andrés Manuel López Obrador que rápidamente se partiría en MORENA.

Mientras tanto en el mundo: una filtración en Panamá pone nombres que van desde Messi hasta Putin con cuentas de sociedades para evadir impuestos, todos lo desmintieron; Colombia amenazada en la última recta hacia la paz que no llega; Gabriela Zapata hizo giros de dinero sin respaldo y la novela continúa en Bolivia; a Dilma la dejan cada vez más sola en Brasil; en Argentina cae el ex secretario de transporte, funcionarios del ex gobierno se acusan mutuamente de haber robado a destajo y la pobreza empieza a galopar al ritmo de la inflación; Obama no viajará a España hasta que no formen gobierno; la campaña en Estados Unidos sigue su curso; los atentados en oriente siguen su curso; Turquía tiene precio por cerrar las fronteras; Siria sigue desangrándose; retoma operaciones el aeropuerto de Bruselas; regresan los combates entre Armenia y Azerbaiyán ; ahora en el caso Ayotzinapa los expertos dicen que si hubo fuego en Cocula y que se quemaron cuerpos, un obispo italiano era acusado de abusos sexuales; el Real Madrid le ganaba al Barcelona en el Camp Nou y Mickey Mouse cumplía 90 años.

Y así, entre debates electorales, viejos conocidos, conocidos viejos, celebraciones y decepciones, misterios y resoluciones, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!