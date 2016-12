Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos elecciones perú ppk presidenciales keiko fujimori veronika mendoza cristina kirchner argentina tribunales discursos dinero votos segunda vuelta juzgar telefónica Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Todo se Vuelve Difícil de Explicar

El Pirata | 11 de Abril de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos Traian novedades sorprendentes y anuncios esperados.

Finalmente las elecciones en Perú pusieron en el primer lugar a Keiko Fujimori, la hija del ex presidente encarcelado por corrupción y violación de derechos humanos, lograba la mayor cantidad de votos pero no le alcanzaba para librar la segunda vuelta. Esa vuelta, que Keiko no quería y que desvelaba a PPK y a Veronika, se lograba casi gracias al voto limeño.

Keiko sonreía con el sabor de la victoria después de aquella derrota contra el actual presidente Ollanta Humala y ahora deberá verse las caras con PPK, Pedro Pablo Kuczynsky, el 5 de junio.

Tal fue la tristeza del antifujimorismo en Perú que luego de los resultados se impuso el trend topic "Pray for Perú". Ahora más que rezar en inglés va haber que votar por uno de los dos candidatos.

Lo irónico de las elecciones en Perú fue que al final Keiko trataba de mostrarse lo menos Fujimori posible, Mendoza lo menos de izquierda posible y PPK lo menos viejito ricachón posible. Un claro ejemplo de que los candidatos son mucho más lo que tratan de esconder que lo que muestran.

Por otra parte en Argentina los tribunales mostraban una actividad sin precedentes: un testaferro que amenazaba con hablar, un valijero que hablaba, unos cuantos funcionarios buscando abogado y la ex presidenta Kirchner imputada por lavado de dinero.

Después de tanto tiempo, de tantas pruebas y de tantas evidencias, solo hacia falta un detalles: perder el poder.

Los partidarios de la década K están indignados y tratan de llevar el caso a persecución política.

Habría que hacer un poco de memoria de que es lo que se le roba a un país cuando los funcionarios se reflejan en los espejos de palacio como todo poderosos y no como empleados del electorado.

Cada habitación del hotel de lujo, cada viaje con inútil comitiva, cada metro cuadrado comprado a precios de remate, cada sobreprecio en la obra pública, cada detalles, carterita y zapatito con collar y aretes haciendo juego, cada estudio de la nena en Nueva York, cada puesto de premiación al pariente o al amigo, cada viaje del avión presidencial para llevar el periódico, cada vaciamiento de empresas, cada capricho de pintura, decoración y mobiliario, cada propiedad comprada, cada recaudación turbia para las campañas, cada bolso con dólares, euros y empresas fantasmas, cada regalito de Chávez, cada carrito de lujo y cada grito en cadena anunciando off the record "vamos por todo": son ausencias notorias en esos lugares donde prefieren no mirar.

Falta en la escuela pública, falta en esa carretera que ni si quiera comenzó, falta en la inversión que hoy encarecen los servicios, falta en los proyectos que nunca progresaron, en las inauguraciones de fachadas, en los hospitales donde mueren hacinadas las intensiones de los médicos y la salud de los enfermos, en los planes con fines de esclavitud partidaria, en la discriminación de los hambrientos que no entregaban su documento el día de elecciones, en los trabajos precarizados condenados al fracaso, en la inversión espantada, en tu día a día, en cada uno de esos días en que te creíste el cuento o no te lo creíste pero te lo tuviste que comer, como esas sopas espesas que aparentan exquisitas pero son producto de una letal combinación química.

No se trata de una persona, varias, una familia, varias, que simplemente se enriquecieron sin perjudicar a nadie. Se trata de delincuentes que alcanzaron el poder para robarle a todo un pueblo, reposando sus espaldas en discursos combativos, en una falsa sensibilidad, en los muertos de Once, en los desplazados, en los que no gozaron de la amistad del poder, en los que se rehusaron a ponerse de rodillas.

La reina, toda la corte, los pajes reales, los dirigentes gremiales, los jueces comprados, el miserable estatal, los duques, condes y señores de la fortaleza de la impunidad que se reían con odio mientras la corona les duraba: ahora ven llegar otro tiempo.

El desfile continuará y junto con este juzgar el pasado, cosa a la que Argentina parece estar eternamente condenada, el actual gobierno debe ser conciente cada día que no puede dejar un solo detalle flotando en el aire. Los papeles de Panamá, causas pendientes, falta de acción, escasez de explicaciones o disimulaciones mínimas suenan como una alerta ensordecedora cuando el país viene de un bombardeo atómico de corrupción y mentiras.

Veremos como continúa la publicidad de jabón Lázaro, crema de enjuague Cristina y lavandería Kirchner ahora que el quitamanchas "fueros y poder" ya no es proveedor de la empresa por falta de pagos.

Y mientras todo esto pasaba, el mundo seguía girando: el Papa perdona a todos los divorciados y los invita a misa; el Chapo detenido resiste su extradición y su socio el Güero sale de la prisión en Estados Unidos por buena conducta; los Porkys violadores de Veracruz, hijos de grandes empresarios, se van de viaje sin que nadie los detenga porque son gente nice; el Chimborazo ecuatoriano vencía al Everest; Macedonia lanza granadas de humo a refugiados, el movimiento de indignados parisinos cobra fuerza; continúan los operativos en Bruselas; atentados y bombas en medio oriente; más de un centenar de muertos en un templo hindú por fuegos artificiales, sigue la carrera electoral en estados unidos y Trump se desinfla; el "hoy no circula" genera más caos que soluciones en Ciudad de México.

Como dato al margen, España retiró a su embajador en Caracas en respuesta a los insultos proferidos por el presidente Nicolás Maduro que tachó de basura, racista, corrupta y colonialista a Mariano Rajoy. También en respuesta Telefónica suspendió los servicios de comunicación de larga distancia.

Lo sé, esto parece un premio más que un castigo para alguien que sufre los servicios de Telefónica de España, pero imagino que básicamente es para que Maduro no lo llame por teléfono a Rajoy a las cuatro de la mañana y le diga de cosas.

En fin, así estamos de comunicados, entre elecciones, penalizaciones, declaraciones, citaciones, aspiraciones y contingencias cotidianas, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!