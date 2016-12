Poder en Movimiento

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos corrupción lula da silva candidato poder terremoto trump democratas republicanos brasil seguidores comedia venezuela maduro mexicanos electoral Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Temblores Políticos

El Pirata | 7 de Marzo de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales y los movimientos del poder que nunca se está quieto. Esta semana que pasó todo tuvo sabor a terremoto político en diferentes partes del planeta, pero sin duda uno de los temblores más pronunciado fue el de Brasil que sigue en movimiento permanente.

El viernes pasado pasó lo que pocos creían iba a pasar, la policía de San Pablo fue a buscar a Lula Da Silva y lo llevó de las orejas a declarar a la fiscalía.

Lula salió indignado de allí y fue hasta la sede del PT a mostrar su enojo.

Los casos de corrupción relacionados con la para estatal Petrobras parecen no tener techo, ya se cobró la carrera de más de un político y empresario y sigue dando manotazos a izquierda y derecha, inclusive hasta saliendo de fronteras, y mostrando implicaciones en varios países de la región.

Al final, Lula declaró, dijo sentirse prisionero en su propio país y Dilma lo fue a visitar para abrazarlo al tiempo que muchos de sus seguidores se manifestaban en apoyo al ex presidente.

Lo extrañamente evidente de todo esto es que horas antes Lula había expresado su deseo de volver a la presidencia de Brasil. Lógico, después de este paso de comedia triste Lula directamente dijo: seré candidato!!!

Donde también se mueven las placas del poder es en Estados Unidos. Al parecer Trump ya pasó de chistoso a pintoresco, de pintoresco a ridículo, de ridículo a posibilidad, de posibilidad a certeza y de certeza a amenaza. Hoy por hoy lo quieren detener los demócratas, los republicanos, los independientes, los extranjeros y los locales; pero la realidad es que su discurso explosivo encarna las pláticas del consumidor de refrescos en una mecedora y del guerrero maquiavélico de Wall Street, y por ende anda creciendo sin parar como para que algunos que lo veían con sonrisa socarrona de "esto" jamás podrías pasar en Estados Unidos ahora se preocupen pensando: "guau, esto solo podría pasar en Estados Unidos"!

La táctica de Trump esta funcionando: pelearse con los mexicanos, denostar a los árabes, piropear a Putin, redoblar el brillo de un discurso nacionalista rancio y culpar de todo a la buena onda de los anteriores gobiernos gringos con el mundo, lo que parece haber prendido como más que un éxito de reallity show.

Y mientras tanto, los poderes se movilizaban en otras partes del mundo. Siria sigue dando vueltas sobre si misma, los atentados no se atenúan, en Argentina nadie parece poder ponerle el bozal a la inflación, Centroamérica no protege a los activistas sociales y eso no es novedad, Perú vive el ritmo electoral con anulación de candidatos, el Chapo esta estresado y hasta pide ser extraditado, Evo Morales sigue con el protagonismo en Bolivia a través de más capítulos de la telenovela la "Cara Conocida" y el zika, el dengue y la chikungunya siguen la danza del mosquito en Latinoamérica.

En Venezuela Nicolás Maduro parece que tiene poco margen de maniobra, la economía no lo acompaña, la Asamblea Nacional le quiere poner límite a su mandato, la campaña para que renuncie se incrementa y ahora paso algo peor, la magia de la mística chavista parece que se esfumó en algunos casinos de oficiales y varios coroneles del ejercito ya no lo apoyan con tanta devoción; hasta una carta pidiendo que se arremangue o que renuncie, le enviaron.

Antes estas cosas se solucionaban fácil, aumento ilimitado para todos los oficiales y listo! El ejercito está junto al pueblo; pero ahora el dinero no sobra y a los militares descontentos les importa un rifle la fidelidad. Un verdadero temblor de poder en un panorama crujiente.

Y en este mundo de las políticas a izquierda y derecha, de los corruptos y los perseguidos, de los militares y los civiles, de los aumentos y la impotencia, de los River Boca aburridos, de los poderosos y desposeídos, de los acuerdos y desacuerdos, y de los movimientos del poder que se persigue la cola cerrando el círculo en los mismos de siempre...

Les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!!