En Todas Partes

El Pirata | 18 de Julio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos mostraron la verdadera dimensión de la última gran revolución.

Exacto, me refiero a Pokemon Go.

Créanme, hay un antes y después, no solo en las finanzas de Nintendo sino en la sociedad mundial. Desde ahora vamos a ver tesis basadas en el tema, sobre todo en carreras como sociología, psicología, semiótica y mercadotecnia. Vamos a ver analistas e intelectuales referirse al asunto. Vamos a ver cambiar el mundo como pocas veces lo hemos visto.

Correcto, la realidad aumentada ya existía, pero este evento no es menor. El niño rata de Minecraft, hijo de madre Candy Crush y padre Angry Birds era un zombie oculto en las cloacas de las grandes urbes, y Pokemon Go puso a ese ejercito en marcha. Los veremos por las calles, cambiando todo escenario, modificando la faz de la tierra. Desde ahora habrá conversaciones que usted deberá tomarlas como lógicas:

-¡Mirá la hora a la qué llegas! -Perdón es que estuve entrenando mis pokemones.

-Carajo ¿puedes dejar de apuntarme con tu teléfono mientras hablamos? -Es que no me vas a creer, detrás tuyo hay uno!

-Dime algo bonito. -Eres mi Pokemon mejor entrenado.

-Tiene cinco segundos para responder que hacia dentro de las inhalaciones secretas de inteligencia gubernamental con un pasaporte falso y un bigote postizo. -pues le juro que me marcaba que había un Pokemon aquí.

Pero esperen, ya de hecho las noticias de la última semana parecieron estar obligadas a guardar relación con este hecho. Y cosas como estas pudieron leerse en los periódicos y verse en la televisión: Soldado norteamericano capturó Pokemon en el desierto irakí. Marines se fotografiaron junto a Pikachu. Una neoyorquina se ofrece como cazadora profesional de pokemones por 20 dólares al día. Una chica encuentra un cadáver bajo un puente en Estados Unidos mientras buscaba pokemones. Agentes de New Hampshire utilizaran pokemones como señuelo para recapturar delincuentes.

Y también tenemos el otro tipo de notas que empiezan a abundar en grandes medio de comunicación: te diremos que tipo de Pokemon eres según tu signo. Tu posición en la cama según tu Pokemon favorito. Qué trabajo elegir según el Pokemon que te corresponde.

En fin, Pokemon Go ni siquiera esta disponible en todo el mundo y ya no hay otra cosa de que hablar.

En Turquía un grupo de pokemones del ejercito intentaron un golpe de Estado. El presidente Erdogan apareció por teléfono en realidad amplificada y pidió que el pueblo salga a detener los tanques. Así pasó, casi 300 muertos, abortado el golpe, y más de tres mil pokemones detenidos. Llegó el momento de la venganza.

En Francia la conmoción fue en Niza donde un desequilibrado se puso a jugar GTA cuando todos sabemos que la onda es el Pokemon Go. Resultado, casi un centenar de muertos y cientos de heridos atropellados por un camión mientras paseaban en el aniversario de la toma de la Bastilla.

Y más noticias inundaban las pantallas: la nueva primera ministra británica podría ser un Pokemon; violencia en Tamaulipas moviliza a más militares y pone en alerta a los pokemones de ambos lados de la frontera; los millones de dólares de las cajas de seguridad de la hija de la ex presidenta Fernández de Kirchner procederían de la obtención de pokemones; según el vaticano las monjas del convento no son monjas, son pokemones; la CNTE logra promesas de parte del gobierno; hay denuncias que hablan de como el gobierno mexicano activo una versión falsa de Pokemon Go, Normalistas Go y Periodistas Denunciantes Go; Donald Trump presenta a su Pokemon, Mike Pense, de candidato a vice; Pikachu AMLO quiere quedarse con el Sol Azteca luego de debilitarlo a través de Morena; Rajoy ya no sabe dónde buscar pokemones para sumar apoyos; un grupo de pokemones intentó obligar la renuncia del presidente de Armenia; la policía de Estados Unidos asesinó a un joven caucásico para demostrar que no tiene nada en particular contra los afroamericanos; en este último caso no hay pokemones de por medio pero en USA todos parecen estar de caza.

Y respecto a esta verdadera revolución tampoco se hicieron esperar las acciones y declaraciones de los líderes mundiales. Angela Merkel exige que los países miembros respeten la cuota de pokemones. Barack Obama invitó a los pokemones a la Casa Blanca. Peña Nieto dijo que lamenta la fuga de pokemones pero que el gobierno está trabajando para que todos estén donde deben estar. El presidente argentino, Mauricio Macri, echo para atras el permiso de los pokemones y hubo marchas de protesta antes de que los pokemones llegaran al país sudamericano, Nicolás Maduro abrió la frontera con Colombia y se le fueron todos los pokemones que mantenía en su pokebigote, Vladimir Putin y John Kerry se reunieron para incrementar colaboración en Siria... Y cazar pokemones.

Como podemos ver, nada ha cambiado demasiado, los mentirosos, asesinos, delincuentes y ladrones siguen a la orden del día; siguen los atentados, el terror, el miedo y las masacres; sigue la guerra, la pelea, los intereses y las noticias que nos muestran un mundo convulsionado y extremo. La diferencia es que desde ahora, además, está repleto de pokemones esperando que nosotros dediquemos nuestro tiempo a capturarlos con nuestra pokebola.

Ahí están nuestros monstruos de bolsillo, en todas partes, rodeándonos, consumiendo nuestro tiempo y paciencia, marcándonos el tiempo y la forma, pidiéndonos que nos movamos hacia donde nos marcan, tratándonos de convencer de que solo se trata de un juego; un simple e inocente juego.

Damas y caballeros, pokebola en mano, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!