La Política al Desnudo

Todo Por Dinero

El Pirata | 1° de Agosto de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales con titulares impactantes y novedades sorprendentes. Tenemos Juegos Olímpicos, presidentes inquietos, violencia omnipresente y animalitos parlantes.

El oso ruso estaba muy tranquilo en su cueva cuando los candidatos a la presidencia de Estados Unidos comenzaron a picarlo con una vara. Primero Donald Trump, que tiene la habilidad de ser noticia hasta cuando no lo es, le pidió a Moscú que recupere los correos perdidos de Hillary, y el equipo acrobático de la candidata Clinton acusó al oso ruso de hackear los archivos del partido demócrata.

Todo esto en el contexto de un mundo agitado, bombardeado y en crisis.

El Papa llegó a Polonia y dijo: estamos en guerra. El mundo respondió: ya sabíamos y siguió orando.

A todo esto una confesión del FMI dejó pasmados a los griegos; el auditor interno del organismo publicó un informe que dice: el Fondo Monetario Internacional "sostuvo una estrategia que no funcionaba durante demasiado tiempo" usando proyecciones de crecimiento económico "demasiado optimistas" y sin tener en cuenta el auténtico "impacto de los ajustes fiscales en el crecimiento y en la dinámica de la deuda". Traducido: jodimos a Grecia a sabiendas para que el sistema bancario del norte europeo siga mostrándose saludable.

Afortunadamente ya casi comienzan los Juegos Olímpicos de Rio y allí van las miradas, a los lagos podridos, la infraestructura deficiente, la inseguridad, el zika y la corrupción evidente. Pero a no preocuparse, ya no hay gobierno que voltear y las marchas y protestas ya no son tan protagonistas. Básicamente porque ni los brasileños saben hoy quien gobierna el país.

La que se ve muy afectada con todo esto es Argentina, ya que Brasil era su mayor socio. Como el MERCOSUR se cae a pedazos, más ahora que Venezuela toma la presidencia temporal aunque nadie quiera, Argentina sale a buscar nuevos socios. De hecho el presidente de México, Peña Nieto, visitó Argentina esta semana. Macri le debe haber dicho: es poco lo que podemos ofrecer. Peña nieto le debe haber dicho: pues nosotros igual. Ok, hagamos como que firmamos unos acuerdos re importantes y comamos un churrasco. Ambos presidentes se abrazaron y dijeron: "estamos construyendo una nueva relación". Algo así como una modificación en el estado de facebook.

Y mientras el pueblo unido jamás será vencido, al menos contra Pokemon Go, algunos presidentes, ex presidentes y post presidentes salían a hacer sus negocios.

Daniel Ortega en Nicaragua decidió que la oposición es muy molesta y los expulsó del parlamento, siempre es más fácil gobernar solito. PPK en Perú asumió y prometió modernizar el país. Otto Pérez Molina enfrenta un nuevo juicio por corrupción en Guatemala y Lula Da Silva contrató al abogado de Mike Tyson para pelear contra quienes divulgaron sus conversaciones telefónicas. En caso de fracasar contrataría directamente a Mike Tyson.

Y así llegamos al punto donde hasta los científicos cometen errores inadmisibles. Según los especialistas la tierra va camino a perder a sus mayores mamíferos. Gorilas, tigres, elefantes, rinocerontes, osos y búfalos pueden ser en un futuro animales que solo podremos ver en filmaciones. En síntesis, como dice el titular: "el planeta se queda sin sus grandes bestias".

Repasando las noticias: trata de personas, balas en la frontera, muertes inducidas, bombardeos a zonas civiles, contaminación de ríos y tierra, violación de derechos humanos, asesinatos, atentados terroristas, infamia política, fuerzas de seguridad corruptas, jueces mafiosos y demás manjares del menú, es evidentes que las grandes bestias del planeta son producto exclusivo de la raza humana y gozan de excelente salud.

Solo un dato: la guerra y la persecución echan de sus hogares a 24 personas por minuto en todo el mundo. La agencia de la ONU para los refugiados asegura que en 2015 hubo casi seis millones de desplazados forzosos más que en 2014.

Ya ven, las bestias están bien activas.

Y la CNTE decide boicotear la Guelaguetza, el EZLN dice que hubo más muertos en San Juan Chamula, más muertes en Michoacán y Guerrero, los kenianos se llevan la media maratón de México, un globo aerostático en llamas en Texas, tiroteo en Austin, inundaciones en oriente, los fans de Harry Potter andan emocionados, marchas a favor y en contra por el juicio político a Dilma Rousseff, enfrentamientos en Turquía, bombas en Aleppo y así y todo vuelve a fallar la profecía del fin del mundo.

Y para que todo termine con fanfarrias y espectáculo, un periódico neoyorquino publicó fotos de Melania Trump desnuda. Fue en una sesión de la modelo eslovena esposa del candidato Donald tomada en los 90 para una revista francesa. Para no mostrar tendencia partidaria también buscaron fotos de Bill Clinton desnudo, pero en todas aparecía una becaria.

Y así, entre viejas fotografías, nuevos desnudos, bestias grandes, grandes bestias y el ritmo habitual de un mundo en crisis, les damos la bienvenida al kaos total!!!!!!!!