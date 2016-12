Todos con Leonardo

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos oscar premios leonardo di carpio bolivia gabriela zapata hollywood premios y castigos cine glamour alfombra roja corruptos premiados protagonistas méxico lydia cacho Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Premios y Castigos

El Pirata | 29 de Febrero de 2016 | ECDQEMSD

Bienvenidos a las noticias internacionales que nos colocaban una alfombra roja para mostrarnos a los protagonistas de la actualidad.

Y así el mundo solo parecía querer una cosa, que Leonardo Di Caprio gane el Oscar. Pero ¿Por qué queríamos eso? ¿qué nos cambiaba? ¿qué significaba para nosotros, que ya ni fe tenemos en ganar el raspe y gane, que un multimillonario, atractivo, carismático y completamente extraño a nuestra realidad cotidiana gane su premio cuando podría comprar mil réplicas en el shop de cualquier aeropuerto?

Pues ahí la respuesta es simple, Leo simbolizaba al perdedor, simbolizaba a la injusticia, y ahí es donde algo dentro nuestro dice: es ahí donde debemos estar.

¿Perdedor alguien que todos aman, que filmó mil películas, que tiene el mundo a sus pies, que no mira los precios del menú en el restaurante más caro del planeta?

Sí, perdedor, nunca había ganado un Oscar. Nunca, siendo que Hollywood le debe muchísimo, siendo que actores mil veces peores lo ganaron, siendo que lo hemos visto crecer en la pantalla grande, siendo que es todo un símbolo, desde hace décadas, del cine comercial.

Y Leonardo lo deseaba, lo sabemos, visitó al Papa, fue a la ONU, se presentó en la cumbre de Doha, dio la vuelta al mundo expresando su deseo; y de un modo u otro, nos conmovió.

No importó que haya tenido mejores actuaciones... era la mejor oportunidad, estábamos presionando a Hollywood, a la industria, a los señores cool del cine alternativo, a los críticos eternos de mainstren. Nada nos importó, es como si Leo fuera latino, como si fuera un cuate, como si fuera el único que nos guiño el ojo y nos dio tickets de contrabando para ingresar a la octogésima octava ceremonia de entrega de los Oscars.

Y así, más premiados y protagonistas pisaban la alfombra de la semana. El presidente de Argentina visitó al Papa. La primera dama argenta evidentemente se sabe pecadora, vestida completamente de negro se presentó ante el sumo pontífice. Muy diferente a la pura y casta Angélica que, de blanco inmaculado, recibió al cura en México.

En Italia era noticia Berlusconi, cambió a su novia de 30 por una de 20. Ya ven, hay que mantenerse actualizado, el problema es que me parece que se anda bajando softwere que ya su hardware no resiste.

En cuanto al mundo en guerra, no hay buenas noticias, Siria se traba entre bombardeos y conversaciones cortadas, los atentados siguen a la orden y en la península arábiga se prepara la operación Trueno del Norte, el ejercicio militar más grande de la historia por el número de países participantes.

En otro orden de cosas: Dilma da pasitos para el costado del PT, en Bolivia todo entrecierran los ojos porque no pueden creer que el masismo haya aceptado los resultados del referendo, en España seguimos hablando de como formar gobierno, a la ex presidenta argentina se le siguen acumulando causas, el auditorio de la UNAM regresa al debate, lydia Cacho lanza otro libro denunciando lo que nadie parece querer escuchar en México, prostitución infantil, trata de personas y asesinatos a la inocencia, el zika sigue dando lata en Sudamérica, la influenza en México, condenan a militares en Guatemala por crímenes sexuales y en Bolivia Gabriela Zapata, la ex pareja de Evo Morales, era enviada a prisión por enriquecimiento ilícito.

Y así, todos queríamos el Oscar para Leo y la cárcel para Gabriela. Sin conocerlos, sin saber demasiado de ellos como personas, sin nada más que con esa percepción de que los perdedores deben ganar alguna vez, de que los que se enriquecen con el Estado deben pagar culpas, de que los artistas deben alcanzar sus metas, de que los corruptos deben ser señalados.

Y así disponemos alfombras que van hacia la puerta del teatro para algunos, o la puerta de una celda para otros. Y entre premios dorados, glamour y riqueza ostentosa; entre miserias necesidades e injusticias, entre bombas, atentados y flashes fotográficos, entre el hambre duro y los platillos con manjares servidos a quienes no probarán bocado; entre esa extraña mezcla de diferentes realidades del planeta tierra...

Nosotros les damos la bienvenida al kaos total!!!!!