La Inestabilidad de los Puentes

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo gobiernos comerciales brexit poder puentes fotografías elecciones estados unidos hilary trump periódicos noticieros enriquesimiento eurocopa juegos olímpicos amigos obama reforma estructura mexicanos cerveza Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Vértigo y Mareo

El Pirata | 4 de Julio de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales y los acontecimientos más relevantes de una semana intermedia.

Intermedia porque venimos de lo que ya pasó y vamos hacia lo que pasará, por ende muchas de las cosas que resonaron en la semana tiene la misma estructura de un puente tambaleante y precario que cruza un río caudaloso.

El Brexit sigue dejando recortes y sensaciones encontradas. Marchas en contra de lo que ya se votó, la Unión Europea diciendo "ya que va a doler que sea rápido", los mercados más inquietos que de costumbre y las figuras más embanderadas con el Brexit cayendo luego de la gloria.

Lo interesante de todo esto es que la mayoría de los gobiernos que actualmente cuecen el bacalao en Europa no van a estar para cuando Inglaterra termine de escindirse; es más, casi todo el parlamento de Bruselas va a estar renovado. Posiblemente solo Rajoy siga en el poder, o al menos siga intentándolo.

Pero el Brexit no solo golpeó en Europa, en América también hubo movimientos, todos los gobiernos salieron a reconfigurar sus alianzas comerciales y hasta la reunión entre "los tres amigos" del norte fue marcada por esto. Obama y el primer ministro canadiense tratando de comprender el inglés de Peña Nieto y el presidente mexicano enredándose y trabajando arduamente para que los memes de internet se conviertan más en una cobertura real de la reunión que en algo chistoso.

La crisis en México, aunque en el gobierno tratan de evitar el adjetivo, muestra una vez más que los más jodidos son siempre los que se joden. Aunque haya reuniones, mesas de negociación, puentes aéreos, garantía de maíz para Oaxaca y cuartos intermedios: la bola de nieve de los recortes disfrazados de reformas no se derrite comprobando una vez más que cada vez que un gobierno nos jura "que algunos de los miedos de la población no van a pasar"... pasan.

Por otra parte en Argentina las novedades son las "no grandes novedades", la economía preocupa, se sigue tratando de demostrar lo evidente del enriquecimiento ilícito de la ex mandataria, se alistan los preparativos del bicentenario de la independencia y en el obelisco se reúnen a morir de frío, y bajo la lluvia, unos cuantos fans de Messi a pedir que no se vaya mientras el astro postea fotografías de su relax en Bahamas.

Eso sí, aquel juez poderosos que el macrismo jubiló sin penalizarlo y casi palmeándole la espalda, que trabajó para todos los gobiernos y que cajoneó las causas que complicaban al poder de turno siempre, ahora dice que "sin Cristina en el poder es más fácil investigar". Sin jueces como él en la Justicia por supuesto que también.

Resultados de la Eurocopa, el sueño de Islandia terminó, las puertas de los Juegos Olímpicos en Rio, Brasil que no termina de sacudir su drama político, Evo Morales sigue en fisioterapia por su rodilla, disparos en Sinaloa y barras y estrellas en Estados Unidos para celebrar el 4 de Julio.

Hablando de eso, ese puente también tambalea. De Obama yéndose, a unas elecciones que siguen mostrando a una Hilary respondiendo ante el FBI y a Donald Trump dando candela a cuanto delirio le sea útil para subir en las encuestas. Y ahora sí, el señor concentra su discurso, los mexicanos le roban el trabajo a los estadounidenses. Ah y ese avión mexicano podría bombardear Estado Unidos- dice señalando el cielo.

Trump no tarda en idear una burbuja blindada donde todos podremos tocar el banjo felices y beber cerveza fabricada, enlatada, comercializada y consumida por puros estadounidenses de tercera generación.

Eso sí, más allá de los puentes inestables, esta semana hubo otra escalada de la conmoción que provocan los atentados terroristas. Como si los grupos extremistas hubieran dejado pasar las noticias que podían quitarles líneas en los periódicos y horas de noticieros, regresaron con las explosiones en el aeropuerto turco, con una masacre de rehenes en Bangladesh y un atentado con más de un centenar de muertos en Bagdad.

Y mientras occidente dice que eso es el síntoma de que Isis está acorralado y perdiendo fuerza, los extremistas publican mapitas en las redes anunciando donde pueden atentar, donde tienen mucho poder, mediano poder o fuera de alcance, con colores rojo, amarillo y gris. Sí, como un juego en red donde el entretenimiento se cobra la vida de miles de personas.

Y así vamos, cruzando el puente que tiembla, viendo el paisaje cambiante y expulsados de un paraíso que nunca disfrutamos para que las amenazas de un infierno insipiente sigan marcando nuestros estado de ánimo diario entre la paranoia, el miedo y la incertidumbre.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!