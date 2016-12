El Saqueo de la Palabra

Tags Noticias Internacionales actualidad realidad mundo palabras saqueo significado amor placer psicológica información privacidad complicidad social jugador errores humanidad revolución mentira Artículos Relacionados Editoriales del Pirata

Distorsiones de Significado

El Pirata | 5 de Septiembre de 2016 | ECDQEMSD Podcast

Bienvenidos a las noticias internacionales, los pensamientos, el deseo y el vaciamiento criminal.

Podemos ver entre tanta información, los robos de siempre, el funcionario que vacía las cajas con parsimonia y método, el caco que atraca con violencia y desmesura, el ladrón que aplica arte y planificación, el Estado asaltado y asaltando y las mil maneras de apoderarnos de lo que no nos pertenece.

El lenguaje y las palabras si nos pertenecen, en el mismo sentido que nos pertenece una plaza pública, la calle o una obra de arte expuesta en un museo. Así y todo, y en el uso común, la conservación de contenido de muchos términos es algo que como hablantes debiéramos defender para evitar su saqueo. Términos como "revolución" han sido metódicamente vaciados de contenido en la lucha por apropiárselo. Un término que tenia un peso y respeto extraordinario hace unos años fue miserablemente manipulado, despojado y vaciado de contenido por el uso irrespetuoso de la palabra. La palabra en sí, como herramienta a empeñar, también fue sufriendo la erosión.

La palabra, lo único que tenía un pobre para ser respetado, lo único que tenia un rico para volverse confiable. Esa palabra que nos encadenaba a cumplir, por que de faltarle ya no valíamos nada.

Y así es como vaciamos como sociedad los contenidos, seguimos sospechando que esas palabras tienen un valor supremo. Robándole su espíritu nos venderán el próximo producto hablando de revolución, pasión, compromiso, sueño, placer y ... amor. Está última quizás la más agredida, la más vaciada, la más equivoca históricamente.

Posiblemente por la dificultad en definirla de manera concreta, como silla, mesa, perro, parque o manzana, amor se replica en nuestra boca social sin el compromiso que la palabra exige, sin el sentido que el término debería expresar en cada acción y gesto.

Parece un delirio metafísico o un plan filosófico de plática etílica, pero hablamos de una de las máximas razones de nuestro fracaso, frustración, violencia, equívocos y decadencia de nuestras sociedades: el vaciamiento de sentido, la distorsión de significados.

Amor no es posesión. Amor no es violencia. Amor no es enfermedad ni locura, no es imposición, no es convencimiento, no es lástima, no es necesidad de dominio, no es humillación.

Puede que la pobreza de manejo del lenguaje nos haya llevado a estos abismos, pero ¿cómo te sonaría aquello que justificas en nombre del amor si habláramos con los términos ajustados que aún no se vacían de contenido gracias a la hipocresía?

Me perteneces, te golpeo psicológica y físicamente porque deseo dominarte, estoy enfermo y loco por ti, aunque en realidad no es por ti, es porque eres un objeto para mi y debes reconocerlo con devoción hacia mi que al fin de cuentas soy lo único que importa, todo lo malo que me pase será tu culpa, insistiré hasta que por lástima, miedo o falta de fuerzas te des cuenta que soy tu mejor opción y que nadie te "amará" como yo.

Hasta puede que te mal trate, que te persiga, que solo marque todos tus errores y que te muestre lo poco que eres para que ni sueñes en escapar de esta jaula.

De miedo ¿no?

Pues vaciando de sentido las palabras así suenan millones de "te amo". Amores que terminan en tragedia.

Es mentira que Romeo y Julieta nos hayan marcado el camino.

Amor es respeto, admiración, complicidad, privacidad, independencia, todas sensaciones agradables, placenteras, dignas. Si no es así se llama de otro modo, aunque duela saber que no es esa linda palabra que tan fácil sacamos de la boca como un jugador saca una baraja con cara de as siendo un cuatro de tréboles.

Habrá que subtitular entonces cuando un amor se nos declara a puro puño, cuando un gobernante dice amar a su pueblo, cuando un funcionario jura amar su tarea, cuando un uniformado jura amor a la patria o cuando un amor nos depara solo sufrimiento.

Podemos ser groseros, flojos, despistados, mal hablados, torpes, intensos, atarantados, simples, sencillos, impredecibles, aburridos, apasionados, indignados con lo que nos muestran las pantallas y los periódicos, contrariados por una realidad que en mil actos muestra la peor cara de la humanidad, pero aún tratamos de no aplaudir a los ladrones, a los criminales, a los que hasta a veces inconscientemente le van quitando o van deformando el sentido a las palabras... que después de todo, es lo único que tenemos para explicar el mundo y tratar de explicarnos.

Damas y caballeros: bienvenidos al kaos total!!!!!!!!